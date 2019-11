REFORMA / Zanatçinjtë e lagjes plotësojnë vakancat e Kushtetueses

Disa episode domethënëse të ditëve të fundit lidhur me plotësimin me mish e tule, të skeletit të drejtësisë së re shqiptare, kanë mbushur vendin me shpresë se më në fund shqiptarët do shohin një ditë të bardhë. Nga ana tjetër, ngjarjet në fjalë janë brohoritur me ovacione nga ndërkombëtarët.

Ja çfarë ka ndodhur:

-Kandidatja e përkohshme për kryeprokurore të përhershme Marta Harku, i dorëzoi komisionit të naltë një sondazh asnjanës të bërë nga vetë ajo, ku saktësohej shkencërisht se shqiptarët preferonin atë kundrejt dy kandidatëve të tjerë.

-Zonja Harku gjithashtu regjistroi veten në video në celularin e vet, ku fliste e mrekulluar për performancën e vet të derishme në krye të prokurorisë. Videon pastaj ua dërgoi të gjithë anëtarëve të komisionit të naltë.

-Nga ana tjetër, mësohet se zonja Harku ka shkuar tre herë në Kishë të Laçit dhe pastaj ka vizituar një hoxhë institucional dhe luajal, i cili u këndoi nga një nuskë denigruese dy kandidatëve rivalë.

-E caktuara si gjykatëse e Gjykatës Kushtetuese për faktin se i doli emri sipër në listë si tapë peshkimi, zonja Varta Hopsi, shkroi me shkrim dore një letër ku sqaronte se e kishte me shumë qejf postin si gjykatëse e Kushtetuese. Në fund, pasi e firmosi, e kaloi letrën nëpër të gjithë zanatçinjtë e lagjes: Furrxhiu, rrobaqepësi, këpucari, orëndreqësi, shitësja e mini-marketit dhe noterja, të cilët gjithashtu i futën nga një firmë. Pastaj ja postoi letrën Presidencës.

-Menjëherë më pas, hyri në zyrën e saj në Gjykatën Kushtetuese dhe miratoi me dorë të vet një vendim ku sqarohej se këtej e tutje në këtë institucion nuk do lëvizte as miza pa lejen e saj. Kopje të vendimit iu dërguan edhe mizave.

-Pas informacioneve të fundit mbi zhvillimet në Reformën Shqiptare të Drejtësisë, nxitësi i madh i saj Ronald Du, i dërgoi një letër nga Kirgizstani bashkëautores kroate Vromana Lahutin, me titullin: “A e shef Shqipninë, e kena bo xhenet moj, xhenet!”

-Përgjigja e zonjës Vromana Lahutin, aktualisht përgjegjëse minimarketi në Zagreb, ishte e menjëhershme: “O rrusho, sa shpejt të vijnë lajmet shqiptare mër dreq!”

SHËNIM / Gojët e Liga është një rubrikë satirike që cdo rubrikë të saj e çertifikon te kasapi këtu te kthesa.