KM: Do t’ua mbyllim gojën me ligj atyre që përhapin panik në rast fatkeqësish

Akuzat politike në këtë moment të vështirë që Shqipëria po kalon pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit, por edhe opinionet e shumta nëpër studio televizive dhe jo vetëm me protagonistë personazhë që flasin me status eksperti, kryeministri Edi Rama tha se do të shihet mundësia që të mos lejohet çdo kush të flasë publikisht në situata të fatkeqësive natyrore.

Për këtë, shembull mori vendet e tjera në botë që e aplikojnë këtë rregull, ku Rama tha se do të shihet mundësia për tu përfshirë si pikë në reformën ligjore për rastet e fatkeqësive të maëdha natyrore.

“Të marrim shembullin e Japonisë, Amerikës, Izraelit, që kur ndodhin fatkeqësi të këtyre përmasave jua mbyllin me ligj gojën atyre që nuk kanë çfarë të thonë, dhe nuk i jepet mundësia lloj-lloj personazheve të dëshpërojnë miletin. Kjo do të jetë një nga gjërat që do adresojmë në reformën për rastet e fatkeqësive të mëdha natyrore, Se nuk është e mundur që veç halleve të mëdha nga fatkeqësia populli të ketë edhe këtë hall të madh që me ditë e natë të flasin delirantë e sharlatanë që shfaqen si konstruktor, prokuror, sizmolog, etj.

Dëgjova Ralfin që kërkonte matrapik dhe ishte i shqetësuar që në vrapin e tij për t’i ardhur në ndihmë njerëzve s’kishte parë matrapik. Nuk përdoret matrapiku Ralf në rrënojat ku ka ende jetë. Zonja fliste për makina luksi ndërkohë që në këtë buxhet që miratojmë janë hequr shpenzimet për makina, për vitrina dhe çdo nevojë të kësaj natyre. E mirëkuptoj që tërmeti ka bërë të veten edhe mbi ju dhe fjalimet tuaja”, tha kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në Kuvend.

l.h/ dita