Reformë zgjedhore pa opozitën? Basha: E ka thënë Bundestagu, nuk është e mundur

Në një konferencë për mediat, kreu i opozitës Lulzim Basha e përsëriti disa herë se opozita ka një plan gati për daljen e vendit nga kriza dhe nëse Rama refuzon zbatimin le të hapë rrugën se ka kush ta bëjë.

I pyetur nga gazetarët nëse ai i druhet faktit se Rama mund ta kalojë reformën zgjedhore edhe me pjesëmarrjen aktuale në Parlament, Basha tha:

“Po të lexoni kushtet flasin vetë ato. Si do ta bëjë reformën pa opozitën, e ke ne kushtet e Bundestagut. Nuk ka reformë pa opozitën. Merrni lexoni dhe raportin e ODHIR se çfarë thotë. Me kë do e bëjë ai reformën? Me Dakon, Doshin, Ymerin , me kriminelët do e bëjë?

Ky është serum për të mbajtur në këmbë një pushtet të degraduar. Ky është shansi i fundit për PS që të kontribojë në zgjidhjen e krizës. Të zbatojë planin e PD me 5 pika, mos të fshihet pas dështimit të radhës, vetëm ai është përgjegjës”, tha Basha.

j.l./ dita