Regjisori i imazhit si kujtesë dhe emocion

Enver Kushi

(In Memoriam Kujtim Gjonajt)

RIKTHIM NË VITE

Kur pak kohë më parë, në një nga ditët e mesnëntorit do të kapërceja pragun e Arkivit Qendror të Filmit, ndoshta si asnjëherë tjetër, do të përjetoja emocione të veçanta. Nuk ishin vetëm takimet me kolegët e dikurshëm skenaristë, regjisorë, operatorë, montazhierë etj të ish-Kinostudios “Shqipëria e Re” apo aktoren e madhe Margarita Xhepa, që më rikthyen në vitet e punës time atje, por edhe bota e veçantë e pasuria që Arkivi Qendror i Filmit ruan, që të rikthen si me magji vitet dhe shekujt… Atë ditë kujtesa magjike e filmit, do të na rikthente krijimtarinë e regjisorit Kujtim Gjonaj, një prej krijuesve më prodhimtar dhe më cilësor, veçanërisht në gjininë e filmit dokumentar. Duke parë imazhet që shfaqeshin dhe që risillnin veprën madhore të regjisorit Kujtim Gjonaj, mendova për forcën magjike të filmit dhe kinemasë. Ata që janë marrë me historinë e kinemasë, me të drejtë kanë theksuar ndryshimin epokal që solli në shoqërinë njerëzore fundi i shekullit të nëntëmbëdhjetë: shpikjen e filmit. Njerëzimi, që në fillesat e tij, është përpjekur t’u lerë brezave kujtesën e tij nëpërmjet fjalës së shkruar,pastaj pikturës, skulpturës, teatrit, muzikës, fotografisë etj etj. Në të gjitha këto lloje arti, kujtesa e njerëzimit vinte me emocione të ndryshme, duke e përjetësuar historinë e tij në forma të ndryshme. Vëllezërit Lymierë, me shpikjen e tyre gjeniale, që u quajt arti i shtatë, i sollën botës njerëzore një emocion të ri, nga më të çuditshmit dhe befasuesit. Jo vetëm kaq. Filmi solli një dimension tjetër, të paparë dhe të panjohur deri atëhere: përjetimin e kujtesës nëpërmjet imazheve të fiksuara në celuloid. As libri, as teatri apo llojet e tjera të arteve, nuk e kanë forcën e përjetimit dhe rikthimit të kujtesës njerëzore, sesa filmi. Dhe kjo kujtesë vjen më e prekshme, më e vërtetë dhe më e besueshme, në filmin kronikal dhe fëmijën e tij (nëse mund të shprehemi kështu), që është filmi dokumentar. Është shkruar shumë për filmin dokumentar si gjini e kinematografisë ku imazhi mbështetet në figura reale njerëzore, mjedise gjithashtu reale dhe dokumenta arkivore. Emocioni në filmin dokumentar përftohet nëpërmjet faktit, dukurisë, ndodhisë dhe personazheve realë të shkuarës dhe të sotmes. Ndryshe ndodh me filmin artistik, ku kujtesa nëpërmjet të shkuarës apo të sotmes, vjen me gjuhë dhe mjete të tjera, pra nëpërmjet interpretimit apo lojës aktoreske.

Regjisori Kujtim Gjonaj, kur do të kapërcente pragun e Kinostudios “Shqipëria e Re”, në vitin 1969 dhe do të niste rrugëtimin e gjatë dhe shumë të vështirë në kinematografinë shqiptare, ka qenë me fat. Atëhere nuk ishte më shumë se 23 vjeç. Kishte mbaruar studimet në degën gjuhë-letërsi shqipe të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë dhe emri i tij ishte shfaqur në shtypin e kohës me reportazhe apo prozë të shkurtër. Tashmë i riu Gjonaj po hynte në botën magjike të filmit. Ishte një botë tjetër nga ajo e letërsisë, më magjike, më e vështirë dhe më marramendëse në ndikimin e saj në publik. Ato vite filmi shqiptar ishte në momentet, ku e kishte kaluar moshën e adoleshencës së tij. Në filmin artistik emrat e shumë regjisorëve, po formonin personalitetin e tyre artistik, ose ishin në atë fazë, kur shumë shpejt do të zinin vendin e nderit në kinematografinë e re shqiptare… Po filmi dokumentar? Në vitin 1947, pra 22 vite më parë (aq sa ishte në këtë kohë mosha e Gjonajt), ishte xhiruar filmi i parë kronikal, me operator Hamdi Ferhati. Filmi kronikal zinte vendin kryesor në prodhimin kinematografik shqiptar. Filmi kronikal u bë mbështetësi i filmit dokumentar shqiptar ose më saktë, nga ai lindi dokumentari. Dokumentari shqiptar në ato vite ishte ende mes kronikës dhe dokumentarit. Dhe padyshim, ende ai vuante nga patetizmi dhe ideologjia e Partisë në pushtet, ishte shumë e dukshme. Ndonjë përpjekje, si ajo e regjisorit të talentuar Viktor Statoberdha, për të sjellë një gjuhë më filmike dhe realiste në filmin dokumentar, do të goditeshin rëndë. Në fillim të viteve ’70 të shekullit që lamë pas , duket se kishte ardhur koha për ndryshime të mëdha substanciale të filmit dokumentar shqiptar. Dhe jo vetëm të tij,por në përgjithësi të filmit shqiptar. Pa mohuar arritjet dhe punënn e bërë nga emra të tillë të njohur, si Sokrat Musha, Endri Keko, Agim Fortuzi, e më pas Vitori Çeli, Marianthi Qamo etj në filmin dokumentar shqiptar, koha kërkonte një gjuhë filmike bashkëkohore, një dinamizëm tjetër të imazhit, strukturë më solide dhe dinamizëm tjetër, si dhe zgjerim të tematikës dhe problemeve që ai mund të rrokte…

Herë- herë janë të paspjegueshme ato që quhen prirje krijuese ose koshienca krijuese e artistëve të fushave të ndryshme. Ka vazhdimisht një mister në rrugëtimin e krijuesve dhe prodhimin letraro- artistik. Regjisori Kujtim Gjonaj, si dhe brezi i tij i fillimviteve ’70 (Halil Kamberi, Donika Muçi etj) u futën në gjininë e vështirë të dokumentarit shqiptar me shpirt dhe koncept të ri krijues. Në mbi 50 vite krijimtari dhe me rreth 100 filma, Gjonaj vjen ndryshe ose më saktë, me një profil origjinal dhe të spikatur në trashëgiminë filmike shqiptare.

NGA FJALA TE IMAZHI MAGJIK

E kam të vështirë të rrok dhe vlerësoj tërë krijimtarinë dhe kontributin mbi 50 vjeçar të Kujtim Gjonajt në kinematografinë shqiptare. Do të duhej një libër i plotë për këtë, që e ka bërë Albert Xholi me monografinë kushtuar jetes dhe veprës së Kujtimit. Fjalën e kam edhe për studime, që do të përshfaqnin profile krijuesish të filmit artistik, dokumentar, vizatimor, ndonëse edhe në këtë fushë nuk mungojnë veprat e shkruara nga Abaz Hoxha, Abdurrahim Myftiu, Josif Papagjoni etj apo edhe publikimet e fundit në formë kujtimesh të rregjisoreve të mirënjohur Xhanfise Keko, Dhimitër Anagnosti, Piro Milkani, Muharrem Fejzo etj.

Tashmë ne mund të flasim edhe në trashëgiminë e filmit dokumetar shqiptar, për disa profile krijuese. Regjisori Kujtim Gjonaj, në mes shumë emrave të njohur të filmit shqiptar, padyshim është nga më të shquarit kinodokumetaristë e brezit të viteve ’70 të shekullit që lamë pas. Me të drejtë regjisori i mirënjohur Kristaq Dhamo, për frymën e re që solli ky brez në dokumentaristikën shqiptare, për nga tematika dhe trajtimi artistik, veçon Kujtim Gjonajn. Kjo për shumë arsye. Për mendimin tim jo vetëm për tematikën e gjerë të filmave të Gjonja, por në radhë të parë për prurjet cilësore të tij në gjininë e dokumentacionit shqiptar. Regjisori Kujtim Gjonaj në filmat e tij rëndësi i kushton jo vetëm faktit, ngjarjes apo personalitetit historik, por edhe gjuhës filmike nëpërmjet të cilave shpërfaqen ato. Filmat e Gjonjat kanë një ndërtim kompozicional, ku e tëra vjen përmes pjesëve të veçanta dhe zbulohet me mjete dhe elementë të gjetur artistikë. Mund të jetë ndoshta subjektiv mendimi se filmi dokumentar është më i vështirë se realizimi i një filmi artistik. Filmi dokumentar është më “kapriçoz”, por edhe më delikat dhe pse jo, edhe më i “hazdisur”. Nëse nuk zotëron mirë lëndën dhe mënyrën e paraqitjes së saj në të, filmi dokumentar mund të të ikë nga duart, të hallakatet dhe të kthehet në një produkt jo artistik, por banal dhe vulgar, i stërzgjatur, pllakatesk. Kujtim Gjonaj në dokumentarët e tij “flet’ me një gjuhë filmike tërë kolor, të ngrohtë, herë- herë lirike, të ëmbël dhe të butë, dramatike herë-herë apo tragjike dhe me nota epike. Emocioni në filmat e tij është kudo i prekshëm. Është një emocion i brendshëm, jo deklarativ ose çjerrës. Shihni filmat “Etyd pranë detit” , “Kur nis një këngë rinie”, “Kështjella e këngëve”, Gjaku ynë i shprishur”… Shihni filmat me temë historike apo filmin ndoshta nga më të arrirët e Gjonajt, por edhe të filmit dokumentar shqiptar , “Ëndrra e Çamërisë”. Kudo do të ndjeni dhe prekni shumë nga shpirti krijues i regjisorit Gjonaj. Ai di të zotërojë mirë lëndën historike, faktet, ngjarjet e ditës apo ato të shkuarës, të kapë thelbin e dukurisë dhe të personalitetit historik, duke e kthyer fjalën si me magji në imazh filmik dhe imazhin në emocion.

ME PESHËN E HISTORISË MBI SHPATULLA

Në fillimet e punës në Kinostudio, mes disa skenarëve shkruar prej Kujtim Gjonjat, dukshëm vihet re prurja drejt temave historike dhe figurave të shquara të historisë së Shqipërisë. Në vitin 1978 ai do të jetë skenarist dhe regjisor i filmit dokumentar “Lidhja Shqiptare”. Pastaj në vite të tjera, Gjonaj përsëri do të rrugëtonte në shtigjet e historisë me “Kryengritjet e mëdha”, “Në gjurmët e një historie”. E më pas imazhet e tij filmike do të “pushtonin” kështjellën më solide dhe më befasuese të shqiptarëve: “ Kështjellën e këngëve”. Pastaj do të kapërcente detin, do të rrugëtonte në viset e “Gjakut të shprishur” në gjurmë të Jeronim De Radës, për t’u sjellë shqiptarëve të tokës amë imazhet e gjalla të shpirtit dhe patjetërsimit të tij në ca hapësira të tjera… Dhe kështu, Gjonaj, me intuitën krijuese, duke gjurmuar në kujtesën historike të popullit të tij, do të ringjallte “Ditët e fundit të një luani” (Ali Pasha), “Enciklopedinë që ecte në këmbë”(Faik Konica), “Nënë Terezën”, për të zgjuar edhe historinë dhe “Ëndrrën e Çamërisë”. Kjo prirje e Kujtim Gjonajt drejt temave dhe personaliteteve të historisë së Shqipërisë, është e brendshme dhe jo e diktuar. Mendoj se regjisori, që në hapat e para të tij, me instiktin krijues ndjen boshllëkun që kishte filmi dokumentar shqiptar në trajtimin e historisë së popullit shqiptar.

Po të shohësh dhe analizosh me vëmendje filmat e regjisorit Kujtim Gjonaj me temë historike, duket sikur ai gjithmonë ka patur pjesë të qenies së tij Shqipërinë si lëndë historike dhe Shqipërinë si lëndë shpirtërore. Në filmat dokumentar të regjisorit , Shqipëria si lëndë historike, vjen me peshën e ngjarjeve dramatike dhe tragjike të saj, ndërsa si lëndë shpirtërore, me kulturën e saj befasuese dhe nga më të çuditshmet, të larmishmet e më me me kolor jo vetëm në hapësirat ballkanike, por edhe më gjerë… Këtë lëndë historike Kujtim Gjonaj jo vetëm e njeh mirë, por si regjisor, ai e shndrron atë në imazh dhe imazhin në emocion. Filmat dokumentarë të tij kanë në thellësi të imazheve kronikën e historisë dhe kronikën e shpirtit shqiptar në shekuj.

“Të bësh fjalë për historinë e vendit tënd, ka thënë Gjonaj, për figurat e mëdha të historisë që ka nxjerrë vendi yt, nuk them se është meritë, por detyrë. Në këtë prizëm, përveç dëshirave artistike është edhe ajo ndjenja qytetare, që e bën njeriun të hulumtojë në historinë e vendit të vet dhe të qëmtojë nga kjo histori ato që i duken më interesante, më pikante dhe të mundohet pastaj me aq sa ka mundësi, t’i hedhë në celuloid”. Këtë detyrim ndaj historisë, Gjonaj e realizoi edhe me filmin “Ëndrra e Çamërisë”. Nuk e teproj po të them se filmi i Kujtim Gjonajt “Ëndrra e Çamërisë”(2011), është nga më të arrirët dhe një nga kulmet në krijimtarinë e regjisorit, por edhe në filmin shqiptar. E quaj veten me fat, që skenarin e shkruar nga unë, fjalën dhe botën time shpirtërore të derdhur në këtë skenar letrar, regjisori Kujtim Gjonaj, e shndërroi në imazhe magjike të prekshme dhe emocionale, Ai, për të parën herë në kinematografinë shqiptare, Çamërinë, me historinë e saj tragjike, të shkuarën e saj të veçantë, Çamërinë me bukuritë e saj përrallore, si dhe ëndërrën e saj, e bëri të prekshme për mijëra shqiptarë kudo që janë. “Ëndrra e Çamërisë” është filmi i pjekurisë artistike të regjisorit Gjonaj dhe ndoshta një nga më të vështirët dhe më me përgjegjësi të karierës së tij. Do të duheshin studime të veçanta për vlerat, prurjet e reja që Gjonaj sjell në këtë film, strukturën e tij të veçantë, por mbi të gjitha emocionin që përcjell filmi në çdo imazh dhe gjetje artistike. Ashtu, siç ka shkruar shkrimtari Petrit Ruka për këtë film: “Kujtim Gjonaj merr përsipër një temë të madhe kombëtare, i bindur se ka ardhur koha t’i bëje një shërbim të rëndë historisë së atdheut të tij , të mbaj në shpatulla një barrë të madhe si të gjithë artistët e vërtetë”. Vlerat filmit ia shtojnë edhe kamera e Gavrosh Haxhihysenit, montazhi i Lulzim Sulës, por do veçoja fjalën e rrallë interpretative të aktores së madhe Margarita Xhepa. Margarita Xhepa i solli këtij filmi një dimension të ri, të ngrohtë dhe të dhimbshëm, ku ajo rikthen zërat e malluar të mijëra nënave çame.

Dhe pas këtij filmi, me mikun tim, Kujtim Gjonaj realizuam dhe filmat “Deti I diturive – Hasan Tahsini”, “Hapësirat e një jete”, “Saga e Dinejve”(kushtuar një prej dinastive më të mëdha të Çamërisë dhe Shqipërisë, që lidhet me Abedin Pashë Dinon, Rasih Dino, Ali Dino, Arif Dino dhe Abedin Dino(i riu), “Gjithçka për Kosovën”. Më vjen keq, që nuk u realizua dot skenari im, që I kam shkruar për Kongresin e Mana stirit, si dhe një nga dëshirat e Kujtimit për të bërë një film për nënat çame. Kujtim Gjonaj shkoi në mbrëmjen e vobë të 28 shkurtit të këtij viti, duke mospërballuar dot përbinëshin e shekullit që quhet Koronavirus. Ai, si shumë krijues të tjerë, është më i gjallë se të gjallët, duke lënë vepra nga më mirat në fushën e filmit dokumentar. Emri dhe vepra e tij janë të paharruara. Kujtim Gjonaj është regjisori I hapësirave dhe etnisë shqiptare.

Tiranë, 1 mars 2021