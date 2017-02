Rehova e Kolonjës, tashmë me një status të ri: Qendër e Mbrojtur Historike

Llazar Llazari

Vendimi i Qeverisë i 25 Janar 2017, e shpalli Rehovën e Kolonjës Qendër e Mbrojtur Historike. Vendim që s’kaloi pa vëmendje, komente, telefonata, diskutime e urime mes rehovarëve e kolonjarëve, por me miratim edhe nga shumëkush që e njeh sado pak atë. Nuk bëhet fjalë thjesht për një tërësi ndërtesash banimi, social-kulturore e fetare; për një apo disa rrugë karakteristike me kalldrëm, me avlli, porta e sofate… Por për një tërësi vlerash, së pari historike, kulturore e shpirtërore, patjetër edhe për ato arkitektonike.

Duke u shtyrë në kohë ajo bëhet gjithnjë e më interesante si ndërtim e si jetë, në raport me mjedisin, me klimën dhe me kushtet social-ekonomike të kohës, nën një pushtim të gjatë e të egër, siç ishte ai otoman, etj. Ajo dëshmon për një fshat sa të lashtë, aq dhe të pasur e interesant në histori, kulturë, marrëdhënie, tradita e zakone, veshje e këngë, artizanat e kulinari…

Në Rehovë, si kudo në krahinë, ka pasur edhe vështirësi, përballje me kushtet jo favorizuese të mjedisit e të klimës. Ajo është ndeshur në të kaluarën, veç pushtimeve e luftërave edhe me vuajtje e varfëri… Dhe karakteristikë e tyre si dhe gjetkë ka qënë përballja, rezistenca, mbijetesa. Ata kanë ditur të harmonizojnë gjithçka që u ofronte mjedisi i vështirë ku jetonin, se i donin ato troje e nuk i braktisën si jo pak të tjerë… Më mirë do të shkonte, “ua rrëmbenin ato pak të mira materiale, me shumë punë e mund, me thonj e dhëmbë, si i thonë fjalës”… Përpiqeshin e gjenin rrugë alternative për sigurimin e jetesës… Krahas bujqësisë e blegtorisë së pamjaftueshme, u kapën pas zanateve, pas kurbetit e më tej edhe pas shkollës…

Në tërësinë e saj Rehova nuk është diçka e shkëputur, një ishull i vetmuar, por shembull që ka si sfond një krahinë të tërë me vlera të veçanta atdhetare, arsimore, kulturore, etnografike, etj etj, siç është Kolonja. Është njëri prej fshatrave që i rrinë si gjerdan asaj në rrëzë të Gramozit, që me madhështinë e begatinë e tij, i bën dhe ata më të bukur e më krenarë. E veçanta e Rehovës qëndron në atë, se si në të kaluarën dhe sot pas ndryshimeve të dukshme në dekadat e fundit edhe pse ka humbur jo pak, përsëri ruan ende tiparet më të mira të Kolonjës, që lidhen sa me të kaluarën e me pasurinë kulturore të saj, ndofta dhe me afërsinë me qytetin e mundësinë për ta vizituar më lehtë se shumë fshatra të thellë.

Rehova është shkelur në dekada nga luftëtarë të lirisë, nga studiues folklori, gjeologë e botanistë, barinj e ushtarakë, politikanë e veprimtarë, turistë vendas e të huaj. Ka pasur nga ata që kanë jetuar dhe me vite. Gjithkush ruan prej saj përshtypjet më të mira, kujton njerëz e mikpritje, pastërti e jetë të kulturuar, klimën e freskët të verës, gatimet tradicionale, shijen e veçantë të bulmetit e të mishit të bagëtive që rriten në kullotat e begata të Gramozit.

E lashtë, me histori e kulturë të pasur shqiptare, një vend ku kanë jetuar njerëz atdhetarë, punëtorë e të kulturuar për kohën. Atje kishte një jetë plot ngjyra, me larmi e bukuri, që nuk duhet të fshihet nga kujtesa e të humbasë. Atje gjeje folklor të pasur e zakone të spikatura, njerëz me kontribute tej hapësirave të një fshati apo të një krahine, specialistë e zanatçinj me shpirt artisti, luftëtarë të lirisë e të shkollës shqipe, intelektualë të mirëfilltë, profesorë, studiues, shkrimtarë, artistë etj. Janë ata, që kanë jetuar e kanë punuar në ato troje, që kanë rezistuar e luftuar, që nuk janë mposhtur prej shtypjes e presionit, që kanë ruajtur gjuhën, kulturën, fenë e moralin e tyre.

Në një ndryshim të pandërprerë, si në tërë krahinën e Kolonjës e më gjerë, janë kultivuar vlerat materiale e shpirtërore. Sigurisht që në një komunitet dikush dallohet, por dhe ai është produkt i mjedisit ku ka lindur, ku ka jetuar e ku ka punuar. Dhe të gjithë bashkë, mbartës të vlerave të atij peizazhi ku kanë lënë gjurmë dhe ëndërrime, e bëjnë Rehovën të bukur, të papërsëritshme.

Dikush që nuk e ka parë Rehovën, pasi lexon diçka për të, mes vlerësimeve jo të pakta, me të drejtë mund të pyesë: “Është vërtet kështu siç shkruhet, Rehova?!

Sigurisht, po! Për të gjykuar e për të vlerësuar një krahinë, një fshat e një komunitet, nuk duhet të nisesh nga madhësia, por nga historia dhe vlerat, nga ç’ka ruajtur dhe ç’ka trashëguar, nga ç’përfaqëson e mesazhet që jep, nga njerëzit me kontribute që ka nxjerrë.

E tillë është Kolonja, por dhe Rehova si pjesë e saj.

***

Nuk mund të mos shkruash për Rehovën: Si vendbanim i lashtë e i veçantë ilir. Tashmë tuma me emrin e saj është gërmuar qysh në vitet 1979-80, është studiuar dhe është shkruar për të. Gjetja e qindra objekteve ilire, më pas dhe mesjetare arbërore, dëshmon sa për vjetërsinë si qendër e banuar ilire mbi 3000 vjet përpara, ashtu dhe për lidhjen e vazhdimësinë iliro-shqiptare.

Rehova është shembull i qëndresës në shekuj ndaj pushtuesve të njëpasnjëshëm që kanë shkelur ato troje. Ajo nuk u thye e as u gjunjëzua ndaj gjithçkaje që ata ushtruan. Dhe rezistoi, qëndroi në trojet e saj, ruajti identitetin, gjuhën, kulturën, zakonet shqiptare, fenë e të parëve. Aty spikat edhe miqësia vëllazërore me banorët e fshatrave për rreth, toleranca e harmonia fetare që trashëgohej nga brezi në brez.

***

Ajo dallon për paraqitjen e saj të veçantë si fshat. E ndërtuar si rrallë kush. Kudo sundonte e sundon guri. Gjithçka gri, ashtu si zalli pranë, nga i cili merrej lënda e parë për ndërtimin e banesave, me punë por dhe me mjeshtëri artisti. Edhe sot ka ndërtesa nga një shekull e gjysmë më parë, që nuk i “qesh” koha, ku dallojnë gurët e gdhendur, në harqe e qemerë, në qoshe e kollona, në porta e shkallë, në oxhakë etj, etj…

Shtëpitë pranë e pranë, me sokakë me kalldrëm, me avlli, me porta e sofate prej guri, me kanalizime të ujërave të zeza qysh para gati një shekulli, e bëjnë të ngjajë si një lagje qyteti. Madje para një shekulli e më tej, në bazë fisesh shtëpitë kurriz më kurriz, komunikonin nga brenda dhe banorët i gjendeshin njeri-tjetrin, u shpëtonin përndjekjeve ruanin bagëtinë e pasurinë, ishin më të lidhur, më të bashkuar, më të fortë.

***

Rehova ngjante si një shtëpi e madhe. Atje është mësuar të lexohej e të shkruhej shqip, gati një shekull e gjysmë më parë nga atdhetari Petro Nini Luarasi. Po ashtu prej tij, u hap një nga gjashtë shkollat e para shqipe në Kolonjë që më 1892.

Nga këto troje është origjina e luftëtarëve të Rilindjes, Papa Kristo Negovanit e Spiro Bellkamenit, që vunë jetën dhe gjakun në themelet e lirisë dhe të pavarësisë së atdheut.

Është vendlindja e njerëzve me kontribute në shkallë kombëtare, si piktori e ikonografi Naum Cere, me Akademinë e arteve të bukura të Moskës që më 1892 dhe prifti i dytë pas Fan Nolit, njëkohësisht bashkëluftëtar për mëvetësinë e kishës shqiptare të Amerikës dhe themelimin e shoqërisë “Vatra”.

E artistëve të vërtetë ikonografë Gjergji e Johan Dhimitri. E profesorit dhe studiuesit të mirënjohur Peter Prifti, një personalitet i padiskutueshëm në diasporën shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit të 20-të. Më tej; e shkrimtarëve, artistëve, pedagogëve, studiuesve, qindra kuadrove me aftësi e kontribute në sektorë të ndryshëm, si mësues, mjekë, stomatologë, inxhinierë, ekonomistë, specialistë bujqësie… Ndër ta edhe Naum Prifti, Pirro Kuqi, Teodor Rupi, Agim Qirjaqi, etj.

Rehova ishte fshati i zanatçinjve, nga më të talentuarit si gurgdhendës, muratorë, marangozë, rrobaqepës, këpucarë, hekurpunues… Punët e tyre të gurit janë ende në këmbë jo vetëm në fshat e krahinë, por edhe jashtë saj, në Malin e Shenjtë e deri në Rusi e gjetkë. Gurgdhendësi simbol është duararti Petro Dedo, gdhendësi i monumentit të rilindasve kolonjarë, simbol i qendrës së qytetit, ku mbi krye si kurorë, si e zbritur nga Gramozi, qëndron shqiponja e bronztë punuar nga Mjeshtri i madh Odise Paskali.

Fshat që u lidh tërësisht me Luftën kundër okupatorëve nazifashistë, me mbi 50 pjesëmarrës në të, me dy dëshmorë, me reprezalje e viktima, arrestime e internime, me vjedhje e shkatërrime të pronës….

Aty kishte jetë shoqërore e të kulturuar, me zakone e folklor të pasur, me dasma të bukura, me familje aspak patriarkale por të qytetëruara, me një grua me veshje të hijshme dhe elegante, nikoqire, punëtore, artiste në punimet me dorë, në mirërritjen e fëmijëve e në gatimet tradicionale shumë të pëlqyera.

***

Rehova është fshati i pesë kishave e tre konizmave. Fshat me ujë të pijshëm në çdo shtëpi që nga 1981 dhe me dritë elektrike nga 1952. Fshat i kurbetllinjve në vendet fqinje prej shekujsh dhe në Amerikë që para njëqind vjetësh, nga ku sollën jo vetëm kursimet e punës së mundimshme, por edhe kulturë e dije, një mënyrë jetese qytetare perëndimore, që i reflektuan në ndërtimin e banesave, por dhe në raportet e marrëdhëniet brenda familjes e me njeri-tjetrin, në ndërmarrjen e nismave për punë në interes të të gjithëve, si ujësjellës, rrugë, shkolla apo objekte kulti. Traditë që po ringjallet dhe sot…

***

Fshat i punës e argëtimit, por dhe i pijes e humorit. Pas 1990, familje e individë nga Rehova u larguan në kurbet por dhe brenda vendit në Tiranë e gjetkë. Fshati humbi mjaft nga vetja. Ai ‘humbi’ sidomos të rinjtë e fëmijët që gjallëronin rrugicat me kalldrëm… Shkolla u rrudh deri në mbylljen e saj.

Por kush e ka njohur sado pak historinë e Rehovës, nuk e besonte se ajo do të ishte një fshat i braktisur. Dhe ashtu ndodhi. Njerëzit ktheheshin, rregullonin diçka, rikonstruktonin banesën, filluan të ndërtojnë shtëpi të reja, më të bukura më funksionale, duke ruajtur traditat më të mira të ndërtimit…

Sigurisht kanë ndodhur edhe gjëra që nuk duhej të ndodhnin, si çatitë me llamarinë, prishja e portave të gurta e zëvendësimi me ato prej hekuri e të gjera për makinat…. Vetë trendi i sotëm i ndërtimeve në Rehovë, do të ndikojë dhe tek ata që nuk respektuan traditën, që të ndërhyjnë përsëri e ti kthehen traditës, që i jep bukurinë dhe e bën të veçantë e interesant fshatin…

Vitet e fundit janë ndërtuar shtëpi të reja, madje dhe nga bij të fshatit me origjinë por që s’kanë banuar aty… Për fshatin sot kontribuohet në forma të ndryshme, duke rregulluar diçka, duke rikonstruktuar një shtëpi, një kishë, një çezmë, një rrugë, një portë… Kontribuohet duke shkruar një libër, një shkrim, duke grumbulluar foto, objekte, rite e këngë… Kontribuohet duke ndërtuar një shtëpi të re sipas traditës.

Çdo gjë që i shërben ruajtjes e pasurimit të vlerave të këtij fshati, brenda vlerave të padiskutueshme të krahinës, është kontribut që shpreh edhe vlerësimin e dashurinë për vendin e lindjes apo të origjinës.

Kanë rolin e tyre edhe veprimtarë rehovarë që jetojnë ose jo atje si Vangjel Thomollari, Arqile Prifti, Gavril Prifti, Vangjel Qirici, Bardhyl Prifti, Filip Zoto, Stefan Qirjaqi, Mikail Cakuli etj…

Për banorët e përhershëm, ata që shkojnë me periudha, apo dhe të tjerët në vizita të shkurtra, është bërë temë e ditës ruajtja e fshatit dhe e vlerave të tij. Nuk është qëndruar në biseda por janë ndërmarrë nisma konkrete e kryer disa punë në interes të komunitetit. Vlen të evidentohet edhe rigjallërimi i traditave më të mira të dikurshme, si shprehje e ndjenjës e veprimit kolektiv. Në këtë drejtim edhe ringritja e Shoqërisë Punëtore rehovare të Zbukurimit, si dikur në vitet 30-të të shekullit të kaluar.

Falë edhe vlerësimit të Organeve të pushtetit vendor e të Ministrisë së kulturës, Rehova sot është shndërruar në një destinacion turistik. Jo vetëm si vend i freskët nga më të mirët për t’i shpëtuar vapës, por dhe për gjithçka që gjen në fshat siç u përmendën në këtë shkrim.

Një klimë si e Dardhës, Voskopojës apo Vithkuqit, por dhe një pasuri historike, kulturore e kulinarie e padiskutueshme. Ka vite që në Rehovë vijnë për pushime emigrantë rehovarë nga Greqia e vende të tjera të Evropës, nga Amerika e Kanadaja, mjaft nga ata që banojnë në Tiranë e gjetkë, po ashtu shqiptarë të krahinave të tjera. Në rritje kanë qënë edhe turistët e huaj. Këta të fundit vijnë, kalojnë një apo disa net, shëtisin fshatin e për rreth tij, madje ngjiten edhe në Gramoz… Disa shtëpi kanë krijuar edhe kushte për fjetje e ushqim për të huajt, kundrejt një pagese të arsyeshme…

Ikin me përshtypjet më të mira, miqësohen me njerëz e ruajnë korrespodencë… Turizmi familjar me siguri do të gjejë zhvillim edhe në Rehovë.

Gjithë Kolonja e pasur me histori, tradita, bukuri natyrore e klimë të shëndetshme, ka për të pasur me siguri një të ardhme më të mirë…