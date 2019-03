Rekuiem me rastin e tre vjetorit të ndarjes nga jeta të krimologut Sofokli Duka 

Nga Sefer Pasha

Pa u futur në fshatin Labovë e Zhapës zbres nga makina dhe çap pas çapi eci i dërrmuar si drejt një enigme. E ndjej që nuk jam mirë, sikur jam rrëzuar në ndonjë greminë, kam humbur një gjë me vlerë, më kanë zënë pusi, apo udhës ma patën bërë borxh. Ku po shkoj i them vetes? Në Labovën e Zhapës nuk kam asnjë të njohur. Edhe pse labovasit më përshëndesin udhës sipas zakonit me makina, e mushkat për dore, unë jam akull. Si të jem një i huaj që s’di ç ‘kërkon në këtë fshat. Dhe jam i huaj. Më nxjerrin nga kjo gjendje cicërimat e zogjve të marsit, blegërimat e qengjave dhe orkestra e zileve të tufave me dhi. Gjithsesi gjunjët si ndjej e si të jem i dehur nga ndonjë raki e keqe kaloj nga njëri cep i udhës në tjetrin. Më tund era e grykës së lumit dhe e rrëzës së malit. Por kur ju afrova shtëpive të para tek një portë druri me dy harqe më foli një njeri, i cili më ngjau me Sofokli Dukën.

-Po ti çdo në Labovën e Zhapës?- tha Sofokliu i habitur. Ai kishte lenë flokë të gjatë dhe mjekër.

-Pse gjallë je? – e pyeta në vend që t’i përgjigjesha.

-Ty ta merr mendja se mundet të kem vdekur? Kam qenë me shërbim. Merita si është? Po tri vajzat?

-Të gjithë janë mirë, – i thashë prerazi. I gjithë meraku është për Ty.

Pastaj Sofokli Duka nuk foli më. Unë e ktheva kokën nga mali i Çajupit. Një kalë hingëllinte në yrtin e shkretë të Pilo Dukës. Sa të hapësh e të mbyllësh sytë Sofua më humbi nga sytë. Mos u fut tek porta me dru arre i thashë vetes. E shtyva me të gjithë forcën, por porta e madhe nuk u hap. E ndjeja se isha shndërruar në personazh të një drame. Më kishte dalë përpara në Labovën e Zhapës fantazma e mikut tim Sofokli Duka për të cilin sinqerisht isha munduar që nga Tirana. Nuk më tepronte koha. U dhashë këmbëve nga trualli i atit të Sofokliut, Pilo Dukës. U rashë gjithashtu kryq e tërthor sinoreve të vëllezërve Duka, të Vangjelit, Apostolit, Josifit, Sofokliut, dhe Arbenit. U ula në sofatë e shtëpive të dikurshme ku vëllezërit kaluan fëmininë. Gjezdisa varrezat e prindërve, arat, yrtet, udhët, koritë, rrëketë, krojet, përrenjtë që varen nga mali e xhadenë me dredha që të nxjerr në Urën e Subashit. Udha është po ajo ku dikur vëllezërit Duka u nisën në shtigjet e dijes e bën emër në të gjithë Shqipërinë. Vangjeli, Apostoli, Josifi, Sofokliu dhe Arbeni nuk janë si vëllezërit Frashëri, por i kanë imituar ata. Nuk e zmadhoj atë që më tha një bari delesh tek Kroi i Bardhë se për Odrien të pestë vëllezërit Duka njihen në zonën e Lunxhërisë si “Vëllezërit Frashëri”.

Me bllokun e mbushur ding futem në kafenë në qendër të fshatit që shërbente dhe si mëngjesore. Porosita kafe e i thashë të zotit të lokalit të më sjellë ndonjë gjë për të ngrënë. Nëse do të kishte dhe një gotë verë. E hapa laptopin dhe nisa të vë në resht ato që kisha stivosur në bllok në truallin e Dukajve. Sa hapa faqen e parë të bllokut detajet që i kisha shkruar shpejt e shpejt në avllinë e Pilo Dukës nuk i bindeshin “komandës” time. E mbylla bllokun dhe i hodha sytë jashtë dritares. Moti i vrenjtur nisi të hedhë një “brez me kripë” trishtimit tim. Nga mali i Çajupit krejt papritur filluan të bien kusarisht ca kokrriza dëbore e si të ishin “gjyle” shpërthenin në kopshtin e lagur, ku një man i zhveshur si balerin me dukej sikur bënte kryqin. Kaq u desh. Ato kokrriza dëbore të rëna si për mall në Labovë të Zhapës më “arratisën” në Dragobi të Tropojës. Isha bashkëpunëtor i Gani Malushit në komisariatin e Tropojës. Sofokli Duka kishte ardhur me shërbim. Të tre me Sofoklinë shkuam në Dragobi, ku ata të dy kishin dhe një punë të rëndësishme. U futëm në një restorant të vogël alpin. Porositëm raki dhe mish të tharë pastërmaje. Ishte vjeshtë dhe në Dragobi binte borë. Sofokliu fliste e merrej vesh që ishte në dramë. Përsëri e kishin kërcënuar se do ta shkarkonin nga detyra. Nuk ishte hera e parë. Ai ishte në luftë me të korruptuarit, servilët e të paaftit. Nuk pritej në këtë luftë të ciklontë. Por siç i thoshte Gani Malushit djajtë ishin të pamposhtur. Në një çast e mori gotën e rakisë e doli jashtë lokalit të drunjtë. Kur po vonohej Gani Malushi më tha të dilja e të shihja se ç’po bënte Sofoja. Eja brenda i thashë se u bëre akull. Të bën gur era e Valbonës. Kam një dëshirë më tha ai, por nuk po më ecën. Dua që një flok bore që vjen nga lart të futet në gotën e rakisë. Po qenka e pamundur. Dhe gotën e rakisë e zgjaste në mes të ushtrisë së flokëve të borës, që vinin vergje – vergje që nga shpella ku qe vrarë Bajram Curri. Dua të qetësohem më tha. Jam i tronditur. Trafikantët po bëjnë namin në Rinas me kontrabandën e armëve, me trafikun e femrave, me flori dhe me përcjelljen e kriminelëve jashtë vendit. Oficerët batakçinj të policisë po bëhen milionerë dhe nuk u hyn një gjemb në këmbë. Nuk vonoi dhe ai e ndërpreu rrëfimin. Për fat një flokë dëbore ra pëlltym në gotën plot me raki. Sofokli Duka qeshi. Gëzuar më tha. Kaq desha. Nuk do ta harroj këtë motiv. Sofokliu ishte agjenturist i klasit të parë, krimolog, shkrimtar dhe një romantik i paparë. Pas nëntëdhjetës jeta e Sofokli Dukës qe e stuhishme. Shkruante e botonte me pseudonimin Alban Kosova. Shërbimi Informativ i gjakosi gjunjët, pagoi para gjersa u mësua se Alban Kosova ishte Sofokli Duka. Dhe e arrestuan.

Motivin për Sofokli Dukën në Dragobi të Tropojës nuk e sosa dot. Më duhej të portretizoja në një farë mënyre profilin e vëllait të madh të Sofos, Vangjel Dukës, i cili qe “prokopia” e atit të tij Pilo Dukës. Vangjeli punoi kudo në Labovë. Qysh i ri shkonte në dasma e morte. Këndonte e sipas porosisë së Pilos mbaronte punë në Tiranë e Vlorë. Ai u bë tra i fortë për shtëpinë. Por një melodi me klarinetë ma ndërpreu lehën e prozës për Vangjelin. Ndjeva drithërimë. Mbaj mend në fëmininë time në Mallakastër kur në radio jepeshin herë pas here këngë me sazet e Odries. Janë pikërisht ato saze të cilat kanë ngulitur në mendjen time emrin Odrie. Nisa sërish të sistemoj ndonjë gjëkafshë për vëllezërit Duka. Doja të qëndisja ndonjë fragment nga jeta e Apostolit të cilin gjithashtu e kam mik. Apostoli është publicist, poet, kritik e botues librash. Por nuk qe e thënë. Vetëtimthi sytë më shkuan tek qoshet e një ode, jo shumë larg manit të zhveshur. Dhe ju ktheva jetës së Sofokliut. Kur e burgosën i vajta në burg për t’i çuar një trekëndësh djathë që ma kishte dhënë baxhieriFuatNikolla nga Golemi, i cili është ndarë nga jeta. Por në burg nuk më lejuan, bile më kërcënuan. Jeta e Sofokli Dukës u kthye në skëterrë. E detyruan të mërgojë në Greqi ku punoi si murator. Kur u kthye më rrëfente se si i skaliste gurët “rrugaç” e si u bë mjeshtër i qosheve të shtëpive. Sofokliu kërkohej nga ndërtuesit grek. Qysh në vegjëli pas të atit, Pilos, e kishte marrë zanatin. Nuk të lë pa bukë guri i kishte thënë dikur ati, Pilo Duka. Punonte si murator, pinte ndonjë gotë uzo greke e lexonte libra. Muratorëve helenas u kishte treguar një tregim të cilin e kishte dëgjuar kur qe më shërbim dhe Shqipërinë e vizitoi aktori i madh nga Kosova Bekim Fehmiu. Bekimi do t’ja linte amanet të birit, Uliksit, që të bëhej çfarë të donte në jetë, por të mësonte një zanat. Dhe Uliksi kur u rrit, e që u bë gjithashtu aktor, e vuri vëth në vesh porosinë e aktorit të madh Bekim Fehmiu. Punon në Amerikë ku ka hapur një furrë buke.

E lashë punën dhe gjerba një gllënkë me verë. Sikur erdha në vete. Nga e djathta e lokalit ku po hidhja reportazhin për vëllezërit Duka u dëgjua një këngë labe. Mbase labovasit këndojnë në ndonjë sebep i thashë vetes. Doja të fusja në shkrim motive nga jeta e vëllait të tretë Josif Dukës që prej motesh shërben në Ministrinë e Brendshme, por nuk qe e thënë. Me ata që këndonin labçe një zë më ngjante si i mikut tim Sofokliut. Ai këndonte bukur. Në ditë të zeza kemi kënduar dhe bashkë. Disa këngë të cilat i këndoj dhe sot janë të Sofos. Kënga: /Ku e shkove verën – o /Lule Adhe/ /Në mal të Çajupit-o/ / Lule Adhe/, më duket sikur është shkruar nga autor anonim këtu në Labovën e Zhapës. E ngre kokën lart e vështroi nga mali i Çajupit. Lart mali i florinjtë, në rrëzë të tij fshati Labovë e Zhabës, e përposh lumi i Drinos. Fshat me mal, me kroje e me lum. Kur publicisti Sofokli Duka nisi të nxjerr gazetën “Odria” ai më pati dhënë dhe një fletore me këngë të qëmotit, që janë kënduar në Odrie. Kënga, /Kur më shkon sokakut/ /Si mushkat me zile/ /Të vetëtin trupi si dyzetë kandile/ /Plumba dhe perona në zëmerën time/, Sofua më thoshte se duhet të jetë shkruar nga labovasit rreth 300 vjet më parë. Këngë labe jehon pak më tutje kopshteve me mollë e mana e unë vë në rresht vargje që m’i ka dhënë miku im Sofokli Duka. /Xhamadani mu ngushtu/ /Kraharori mu gufua/ /Herë si dardhë e herë si ftua/…./Fukaraja s’kërkon gjë/ /Një natë të fle më të/…../O moj ti që s’të do burri/ /Pa më dil një çikë tek muri/…../Unë ta dëgjova zënë/ /Hajde moj poshtë në lëmë/ /Unë vij po s’më lënë/…. /Pse s’u bëre diell, të ndrije dynjanë/ /Po u bëre hënë, më more vëllanë/…./Qyqja në mal të lart/ /Me se rron atje moj qyqe?/ /Me kumbulla stambollite/ /E me këngë gjirokastrite/…./Aman Banushe ku vete?/ /Vetë e bardhë e hunda grepe/ / Ç’tu vulos vula në djepe/…./Të prita tek gardhi/ /Më dole tek muri/ /Qepallat e gjata/ / Si hala prej gruri/ ……/Ç’ka bari që s’mbin në qafë?/ /Nga lotët që derdhin gratë/……… /Të bëhem rrasë në krua/ /Të mbush ujë ajo që dua/……. /Çorapet me lule/ /Dhe flokët mënjanë/ /Unë po s’të mora/ /Do të vras baban/……../Dale moj të puth një herë/ /Pa merr një gur dhe më bjerë/ /Dale që të zë për gishti/ /Çika le t’më dal shpirti/….. /Syzesë vetulla pe/ /Nga muri do ngjitemë/ /Me plumb të goditemë/ /Të vete të flë me të/.

E lë bllokun me këngë e sytë i hedh nga udha e vjetër që të shpie në vargmalin e Çajupit. Sofokli Duka më rrëfente se në shpatet e malit, ku të pickonte nepërka ai, kur ishte student, mblidhte sherbelë e bimë të tjera medicinale për të mbuluar shpenzimet e shkollës. Sofua nuk e hiqte nga mendja Vangjel Zhapën, udhën nga kaloi Bajroni, shtigjet nga erdhën ushtarët grek që bën masakrat e Hormovës. Lebërit vazhdojnë të këndojnë e këngën e merr era dhe e shpie tutje nga Burimi i Hosit. Dua të shkoj tek ata që nuk e presin këngën, por më duhet të shtoj edhe ndonjë fragment në shkrimin që po e radhis fjalë pas fjale si ato udhët e dhive në shpatin e malit. Ballë për ballë me malin e Golemit duken ca shtëpi të vetmuara si orteqe dëbore. Është fshati Picar. Sofua më ka treguar se kishte qenë në një drekë në shtëpinë e ShefqetPeçit, ku gjithashtu kishte qenë dhe DritëroAgolli. Në garë me ShefqetPeçin se kush mund të pinte më shumë raki me dolli Dritëroi kishte mbushur një gotë uji plot e për plot me raki dhe pasi e kishte pirë me fund rakinë e kishte përtypur qelqin me dhembë dhe e kishte kapërcyer sikur të qe pilaf orizi. Sofokliu e vlerësonte DritëroAgollin dhe herë pas here takohej me të. Kur unë i shkova për vizitë Dritëroit me rastin e 80 vjetorit të lindjes ai më pyeti për Sofokli Dukën. Kishte mall. Dritëroifoli me adhurim për Sofon si krimolog, shkrimtar, atdhetar dhe si një “majakovsk” i partisë socialiste.

Nuk jam i qetë edhe pse shënimet për mikun tim Sofokli Duka po i stivos për bukuri. Stivos dhe herë pas here sytë i hedh nga shpatet e malit. Po të ishte gjallë miku im do më thoshte të rrëmbejmë armët e të mos lejojmë që në magjinë e Zagories të fillojnë kërkimet për naftë. “Baçja e luleve” siç quhet Çajupi të spërkatet me naftë. Mendimet m’i ndërpret një shpend i madh që u ul në kërçepin e manit përballë. Nuk e kisha parë ndonjëherë këtë shpend. Po ky nuk ishte i vetmi shpend në Labovën e Zhabës. Nëpër avllitë e kopshtet fluturonin e “orkestronin” këngët, mëllenjat, harabelat, korbi, patat e egra, rosat e egra, qyqja, kali i qyqes, dallëndyshet, bishtëtundësi, bilbilthat, pupëthat, gjeli i egër, lejlekët e lumit, shapkat, pëllumbat e lart shqiponjat e malit. Shpendi i pazakontë në kërçepin e manit herë pas here shkund krahët sikur bën ndonjë yshtje. Mua më shkoi mendja tek shpirti i Sofokliut, por vetëtimthi i hoqa sytë nga i shpend i çuditshëm. Sofua nuk besonte jashtë kësaj bote reale. Vështroj nga krahu ku kënga labe gjëmon e për fat në faqen e murit shoh një fotografi të Vangjel Zhapës, të këtij biri të denjë të Labovës së Zhapës. Për këtë atdhetar të madh flisnim shpesh me Sofon. Vangjel Zhapa më rrëfente Sofua ishte mik i Marko Boçarit. Qe plagosur pesë here. Kishte ndihmuar për ngritjen e shkollës së Labovës së Zhapës. Pasaniku i madh Vangjel Zhapa kishte financuar lojërat olimpike në Greqi. Sefer mos u mërzit më tha në një rast kur unë isha i papunë dhe atë gjithashtu e nxorën në lirim. Nuk është hera e parë që më godasin tha ai, por ama nuk më kanë plagosur si Vangjel Zhapën. Dhe më molloiste çudira për këtë bir të Labovës. Aso kohe nuk po gjenim dot një sponsor për një nga librat e tij që me sa di ai e la në dorëshkrim. Sofua u interesua dhe për botimin e librit tim, “Stina e fundit e Ukshin Hotit”, por qe pamundur për të gjetur ndonjë lekë. Paratë janë në gojën e gjarprit thoshte ai me trishtim. I heq sytë nga fotoja e Vangjel Zhapës, që i zoti i lokalit e kishte varur si një ikonë. Më duhet të kthehem në varrezat e fshatit dhe të vendos ndonjë lule marsi në varrin e këtij njeriu të madh. Eshtrat e trupit të Vangjel Zhapës janë vendosur në fshatin e tij të lindjes, ndërsa eshtrat e kokës në pallatin “ZAPPEION” të Bukureshtit. Sofokli Duka e kishte ëndërr të shkruante një monografi, siç e dinte ai, për Vangjel Zhapën. Një studiues grek e nxirrte Vangjel Zhapën me origjinë nga Përmeti. Me sa mbaj mend Sofua po hulumtonte dhe për të nipin e Vangjel Zhapës. Mua nuk më kujtohet emri i nipit të labovasit të madh. Miku im, Sofokli Duka, më thoshte se i nipi i Zhapës ka folur e ka shkruar për ndjenjat humanitare e patriotike të xhaxhait të tij. Sofua çoç kishte zbuluar kur kishte punuar si murator në Greqi.

Pasi hëngra mëngjesin e porositur me meze Labove të shoqëruar me një gotë verë nga të vreshtave të Burimit të Hosit e ndërrova karrigen dhe laptopin e ktheva nga shpatet e fshatit të Hormovës. Nuk doja të isha ballë për ballë me shpendin që më vështronte si i merakosur. S’po më pëlqente filli i gjalmit të prozës. Hormova tej në monopat më ngacmoj. Dhe fillova të palos fjalë pas fjale këngën që e pëlqente Sofua i dashur: /Caush bej, Caush Hormova/ / Gjak e dyllë të pikova/ /Porse besën s’ta ndërrova/. Je si Caush Hormova i thojaSofos në kafenë poshtë banesës së tij. Çfarë nuk të punuan i thoja i revoltuar. Të burgosën. Në qeli të lanë me një batanie. Çajin ta jepnin pa sheqer. Nuk të lejonin të laheshe dhe trupi të mori erë. Drejtori i burgut kishte urdhëruar gardianët që të bëhet ç’është e mundur dhe Alban Kosova të vras veten. Sofokli Duka tundte kokën me dhimbje. Por besën nuk ma ndërruan më kthehej ai gjithë fisnikëri. E ngrita kokën dhe mbeta pa mend. Shpendi sa një dash ngjyrë gri kishte fluturuar nga kërçepi i manit dhe po nusëronte në degën e një fiku të madh. Tani e kisha dhe më afër. Po ky shpend që nuk po më ndahet thashë i merakosur. Pyeta një labovas që po pinte kafe në tavolinën ngjitur andej nga vinte kënga labe. Labovasi më tha se ky zog i madh që i thonë zhgabua vjen rrallë në Labovë. Bën konak në pyjet e Sheperit. Heshta i menduar. Sofokli Duka pas ca ditësh mbush tre vjet që është ndarë nga jeta. Për një vjetorin u grumbulluan miq dhe “armiq”. Mungonte ai që e shkarkoi Sofon për herë të fundit nga detyra. Sikur të më dëgjonte Sofokli Duka do t’i thoja se ai “kapteri” që të shkarkoi padrejtësisht para ca kohësh i pati pisk punët. Në fill të perit iu afrua laku tek fyti. E sikterisën. Ndofta e zuri mallkimi i miqve të Sofos. Në këtë botë lahen të gjitha thoshte i ndjeri. Në debate shpesh e kundërshtoja. Maskarenjtë janë të pamposhtur. Disa po bredhin nëpër gjyqe e po ulin moshën që të mos dalin në pension. Në lokal nisi një debat dhe unë ktheva kokën. Një stacion televiziv transmetonte pamje nga protesta e 16 shkurtit. Nuk u përzjeva në “grindjen” e labovasve. Po më vinte për të qeshur. Pas 21 janarit Edi Rama oficerët e Berishës nuk i largoi nga Garda. “Heronjtë” që e sollën në pushtet kryeministri i la në rrugë të madhe. Dhe ndodhi çudia. Oficerët e Berishës të 21 janarit, u detyruan dhe më 16 shkurt, u kthyen “grykat e zjarrit” njerëzve të tyre për të cilët votojnë. I kam takuar këto ditë në Tiranë dhe kam bërë humor me ta. Nëse Sofokli Duka do të ishte gjallë dhe do t’i shikonte me labovasit pamjet me ujqër dhe qenër, ai, do ta kthente në labçe këngën e qëmotit: – /Për xhenet u nisëm/ /Sosëm në xhehenem/ /Shqipëri moj kuçkë/ /Na bëre verem/.

Nuk e di se çfarë t’i them Sofos këtë mëngjes marsi në fshatin ku lindi. Sofua vdiq dhe unë jam i mundur nga “armiqtë” e përbashkët. Sofokli Duka e la gruan dhe vajzat me një dhomë e kuzhinë kurse maskarenjtë kanë vila, miliona euro të fshehura nëpër banka, makina të shtrenjta e pushimet i bëjnë nëpër botë në plazhet më të shtrenjta. Janë talente më thoshte dikur Sofua në kafenenë përballë Akademisë së Sigurisë. Dhe qeshnim me atë personazhin që ende vazhdon të jetë në Drejtorinë e Policisë së Shtetit. Në ‘97- tën kur u hapën depot e armëve u mbyll në shtëpi dhe gjatë ditëve të qametit se zgjati kokën në dritare. Kur u qetësua shkoi në zyrë dhe u thosh kolegëve se ishte në Vlorë e në fill kishte shpëtuar nga plumbat. Asnjë minutë nuk është larguar nga puna. U shërbeu të gjithë ministrave, edhe më fashistit. Dhe s’ka lexuar asnjë libër e ngacmoja unë. Po të shtoj një anti-vlerë më kthehej ai. Nuk pi raki e s’di të ngrejë dolli. E kështu e shtynim kohën me “fenomenët”. Shembujt nuk kishin të numëruar. Në gardë një qen bir qeni mblidhte në Pezë lakra të egra për familjen “mbretërore”. Tani skilja është strukur në një rajon policie. Shkon tek “shefi” i tij. Dhe nuk i shpie më lakra, por i çon dengje me informacione.

vijon…