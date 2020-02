Relator i dosjes Aliko në GJL? Dvorani: Çilin e njoh, por nuk jemi miq

Botuesi Henri Çili është arrestuar sot me akuzën se mori përsipër që të ndërhynte për të lehtësuar dënimin e vëllezërve Aliko.

Ata janë dënuar për vrasjen e efektivit të RENEA-s, Ibrahim Basha në Lazarat gjatë një operacioni masiv të policisë kundër kultivimit të lëndëve narkotike.

Alikot bënë rekurs në Gjykatën e Lartë dhe Ardian Dvorani rezulton relator i çështjes.

Rekursi në Gjykatën e Lartë për dënimin me burgim të përjetshëm të Arbion Alikos është regjistruar më datë 9.10.2019 çka përkon me kohën kur janë kryer hetimet dhe përgjimet që çuan në pranga botuesin.

Në përgjimet e dala sot në media thuhet se Çili u përgjua në takim edhe me një zyrtar të lartë të drejtësisë, i cili i premtoi se dosja do ishte në 50 të parat që do shqyrtohej.

A ishte ky zyrtar Dvorani?

Kreu i KED ka pranuar sot për gazetarët se ka njohje me Henri Çilin por se nuk e kishte mik dhe se nuk ishte ulur asnjëherë në kafe dhe aq më pak që të flisnin për çështje dosjesh.

“Z.Çili e njoh, nuk jemi miq, në evente të caktuara e kam takuar por s’kam asnjë kontakt prej kohësh.

Kjo dosje nuk është trajtuar me prioritet, sepse në kompetencat si kryetar i Gjykatës së Lartë… E para kush do e gjykonte, e dyta gjyqtari që do ta merrte me prioritet do e merrte me firmën time. Në dijeninë time nuk ka gjë në lëvizje, është një çështje e ngritur në 2019….

Nuk bëhet fjalë, nuk jam në dijeni. Zotin Çili nuk e di kur mund ta kem takuar, ndoshta disa muaj më parë” – tha Dvorani.

