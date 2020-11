Remzi Përnaska dhe fjalori i tij shqip-frëngjisht

Prof. Hajri Shehu

Profesor Remzi Përnaska ishte morfolog, sintaksolog, bashkautor i veprës “Gramatika e gjuhës shqipe, II, 1997”, botim i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, studiues i kulturës së gjuhës, kritik shkencor e historian i albanologjisë, hartues tekstesh për shkollën etj. Deri tani, vepra e tij është botuar në katër vëllime. Të gjitha vëllimet janë studime teorike gjuhësore. Dimë që janë edhe dy vëllime të tjera për t’u botuar. Por vepra e profesor Remziut është shumë më e madhe se gjashtë vëllime. Nga bisedat e tij kemi mësuar që ka punuar për një Enciklopedi të gjuhës shqipe. Besojmë, është e para në llojin e saj. Profesor Remziu ka dhjetëra e dhjetëra CD me ligjërimet e diskutimet e tij teorike në veprimtari shkencore në Paris. Dhe jo vetëm në Paris e në Francë. Ishte gjuhëtar i përmasave europiane.

Profesor Remziu ishte edhe leksikolog e leksikograf. Ishte leksikolog me studimet e tij teorike për pjesë të caktuara të ligjëratës, me studimet në fushën e kulturës së gjuhës etj. e sidomos, me Fjalorin e tij shqip-frëngjisht. Fatmirësisht, unë kam pasur privilegjin dhe kënaqësinë ta shoh këtë Fjalor e punën e madhe që është bërë në të. Dimë që Fjalori do të përgatitet për botim nga punonjës shkencorë të Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Tiranë.

Fjalori është punë më se 20-vjeçare. Ai është hartuar në bashkëpunim me prof. Gytin dhe prof. Dyshenë – dy personalitete shumë të njohura franceze në rrethet tona gjuhësore. Ata kanë vërtetësuar baraspalësit në gjuhën e tyre amtare (baraspalës është formim i prof. Remziut për barasvlerës a ekuivalent).

Fjalori është pjesë e kërkimeve shkencore të laboratorit FORELL të Universitetit të Puatjesë (Poiters). Fjalorët dygjuhësh janë ndërkombëtarë – me lëndën e tyre leksikore e frazeologjike, me fjalët e urta, me kulturalizmat, me barasvlerësit etj. Por ndërkombëtarësia e këtij Fjalori ka të bëjë edhe me kërkimet shkencore të këtij Laboratori e të këtij Universiteti.

***

Siç dihet, fjalorët pasqyrojnë përdorimin më të mirë të gjuhës. Për këtë arsye, për masën e lexuesve, ata janë autoriteti se si duhet përdorur gjuha. Fjalori i prof. Remziut është, vërtet i tillë. Ai është autoriteti se si përdoret gjuha burimore – shqipja dhe në përqasje me të, gjuha përkthimore – frëngjishtja. Sepse: 1. Fjalori e jep leksikun (tërësinë e fjalëve) e shqipes si një sistem të strukturuar e të modelizuar, me përshkrimin gjuhësor, në kuptimin e tij më të gjerë – paraqitjen fonografike të fjalës titull, përcaktimin e kategorisë së saj gramatikore, çerdhen e saj fjalëformuese, informacionin për fushën e përdorimit e për kufizimet kuptimore e stilistike (për të treguar regjistrin e fjalës a të kuptimit), informacionin për lidhjet kuptimore të fjalës (sinonime, antonime etj.), shembullsimin (për përdorimin e fjalës) etj. Shih, p.sh., përemrat (ai, ajo etj.): Paraqitja e tyre rasore, me thënie për çdo përdorim dhe barasvlerësit e tyre janë model për t’u zgjedhur edhe për fjalorë të tjerë dygjuhësh. 2. Ka një kërkesë të rreptë në leksikografinë dygjuhëshe, jo e lehtë për t’u përmbushur: Në gjuhën përkthimore normës duhet t’i përgjigjet norma e jonormës, jonorma. Në rast të kundërt, gabojmë. Në përmasa të ndryshme, ndonjë fjalor dygjuhësh e ka bërë këtë gabim. Fjalori i prof. Remziut, jo. Fjalori është normativ në të dyja gjuhët. Kjo do të thotë se kur te shtylla e shqipes ka (për arsye informimi etj.) ndonjë njësi jonormative (fjalë, kuptim etj.) të leksikut bisedor, ndonjë vulgarizëm etj., Fjalori e sinjalizon përdoruesin me teknologjinë leksikografike (shënimet metagjuhësore) për përdorimin e saj të mundshëm jonormativ. Më shumë se kaq: Edhe te shtylla e frëngjishtes, jonormës i përgjigjet jonorma. Normativiteti ka të bëjë edhe me njësitë frazeologjike, që zënë mjaft vend në Fjalor e siç dihet, tek ato ka një kulturë, më të shumtën popullore, bisedore, çka do të thotë se edhe këtu nuk duhet gabuar. Edhe këtu Fjalori i prof. Remziut është i saktë. Shih, p.sh., tek arrë – arrë fyçkë, arrë gungë, arrë pa bukë etj. jo vetëm shënimet metagjuhësore, por edhe barasvlerësit. Kësisoj, Fjalori i prof. Remziut e ka kryer detyrën për t’i udhëzuar e mësuar të tjerët se si të përdoret gjuha.

Autoriteti i një fjalori është edhe te plotësia e tij. Por kjo plotësi është gjithherë relative. Për disa arsye: 1. Kufizimet më të para të fjalësit (fjalësi është tërësia e fjalëve të fjalorit) vijnë edhe nga aksh madhësi a aksh prerje e fjalorit, përkundër dëshirës së hartuesit për të përfshirë sa më shumë fjalë. 2. Zgjedhja e fjalësit është edhe qëndrim sociologjik. Hartuesi mendon për ata qindra e mijëra përdorues, që do të donin leksikun, i cili lidhet me statusin e tyre shoqëror, me profesionin e tyre, me nivelin e tyre arsimor etj. Por kjo nuk është e lehtë. 3. Nuk është e lehtë të bëhet inventari paraprak i leksikut të fushave të dijes, të termave teknikë e shkencorë etj. dhe brenda kësaj kornize, të ruhet simetria e fjalorit. 4. Zakonisht, në fjalorët dygjuhësh, sipas tipit të tyre e prerjes së tyre, përsëritet fjalësi i fjalorit shpjegues kombëtar. Deri tani, ne kemi një Fjalor shpjegues kombëtar me rreth 50.000 fjalë. Por Fjalori i prof. Remziut e tejkalon Fjalorin shpjegues të gjuhës shqipe me mbi 10.000 njësi, çka do të thotë se ai ka përfshirë më shumë terma shkencorë dhe teknikë e teknologjikë, më shumë profesionalizma, më shumë kulturalizma shqiptarë etj. Këto mund të jenë edhe fjalët, që do t’i donin përkthyesit, redaktorët, studentët etj., sepse janë të vështira për t’u përkthyer. Edhe kjo nuk ka qenë e lehtë: Është përzgjedhje mbi përzgjedhje.

Në punë të plotësisë së një fjalori ka zakonisht një gjykim të tillë: Brenda prerjes që ka një fjalor, më mirë të gabohet në përfshirjen gjerë sesa në përjashtimin gjerë. Fjalori i prof. Remziut nuk ka gabuar as te përfshirja, as te përjashtimi. Kësisoj, Fjalori i tij, është i plotë dhe i gjithanshëm. Fjalori përfshin edhe shkurtime e shkurtesa. Edhe këto sjellin vlerën e tyre te plotësia e Fjalorit.

***

Fjalori shqip-frëngjisht i prof. Remziut është për një përdorues me nivel të konsiderueshëm kulturor, në kuptimin e gjerë të fjalës. Cili është ky përdorues? Ky përdorues është bartësi ideal i gjuhës, domethënë, ai që ka ato dije, të cilat i përgjigjen zhvillimit shoqëror, kulturor, shkencor, industrial etj. të shoqërisë e rrjedhimisht, njeh atë numër fjalësh, shprehjesh e termash etj., që i njeh shumica e njerëzve. Atëherë, sipas këtij kriteri e këtij gjykimi, në Fjalor janë përfshirë, sipas fushave e veprimtarive ata terma e ata profesionalizma, që i njeh një rreth i gjerë njerëzish. Shih, p.sh., te shkronja A: Krahas fjalëve të zakonshme abrash, akullimë, ahur, amëti, arnajë etj., janë përfshirë edhe fjalë të një regjistri tjetër, më së shumti, librore a terminologjike: abrogim, abstraksionist, actek, adresar, afërndenjës (në gjeometri), afresk, agrobiznes, agrobotanist, agrorregullore, agzot, aklimatizoj, akropol, aktgjykim, akuadukt, akupunkturë, akustik, akustikë, alergolog, alkimi, amidon, anatomist, aneksionist, aneksionizëm, anekdotist, anëshkrim, anglicizëm, anijendërtues, antologjik, e ardhur neto (në financë), arkivistikë, anzhuin, asteroid, atavizëm, atëror, autizëm, autopsi etj. Janë përfshirë biblizma (apostull e pagëzoj, eshtërore e ajodhimë, amvonë e aleluja etj.) e kur’anizma (sure, ajet, haxh, kible, iman, zekat etj.), por janë ata që i njohin shumica e shqiptarëve. Po kështu është vepruar me terminologjinë politike (tipi amendament) e kulturore (p.sh., terma të muzikës), me fjalë të huaja për nga prejardhja, sidomos me anglicizmat, që kanë zënë a mund të zënë ndonjë qelizë të zbrazët në strukturën e shqipes standarde (p.sh., bolier, bumerang, doping, identikit, kamping, kultivar etj.) e me euroklasicizmat (formime në gjuhët perëndimore mbi bazën e latinishtes ose të greqishtes, të cilat shqipja i merr zakonisht nga anglishtja (tipi megabait, teletekst etj.) etj.

Siç dihet, ka një teori leksikografike shqiptare, përpunuar nga prof. Androkli Kostallari. Ajo është: Për arsye historike dhe gjuhësore që dihen, dialektet e të folmet e shqipes janë një rezervë e mundshme letrare potenciale për pasurimin e mëtejshëm të leksikut të gjuhës standarde. Sigurisht, hyrja e një njësie leksikore me burim dialektor ose krahinor në gjuhën standarde varet nga faktorë brendagjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë. Por fjalorët (pra, edhe ata dygjuhësh) bëjnë detyrën e tyre informuese e njohëse. Më shumë se kaq, fjalorët dygjuhësh nuk janë mjet përkthimi vetëm i teksteve të shkruara, por edhe i teksteve të gjuhës së folur bisedore. Prandaj në Fjalorin shqip-frëngjisht të prof. Remziut janë përfshirë edhe fjalë popullore me burim krahinor. Ato janë profesionalizma popullorë, etnografizma, emërtime të njerëzve sipas dukës a vetive morale, fjalë që plotësojnë çerdhen fjalëformuese të gjuhës standarde etj. (p.sh., yllzë për anemonë, anteri “një lloj veshje për gra”, arbain “periudha më e ftohtë e dimrit, nga 22 dhjetori deri më 5 shkurt”, anamendas “ i shastisur, i hutuar / për dikë”, askurrnjë, ashkëtoj “e bëj ashka”; krahaso ashkëloj “e bëj ashkla”, aullimë, aullin etj.) etj.

Në Fjalor ka, sigurisht edhe një shtresë pasive të leksikut të shqipes – historizma etj., sepse ai synon, siç u tha, një përdorues intelektual, sidomos atë që do të lexonte letërsi historike, folklor tradicional etj. (tipi afendiko, akaparoj, allajbe, andart, heshtar, hobetar etj.) Por si në rastin, b.f., të etnografizmave, edhe këtu vihet me të drejtë shënimi metagjuhësor.

Kjo është makrostruktura e Fjalorit – 60000 fjalë titull. Por Fjalori është, në të vërtetë më i madh se kaq, sepse mjaft bashkëlidhje sintaksore (tipi kopsht fëmijësh), emërtime të pathjeshta bimësh (tipi bar thëllëze), shpendësh të egër (tipi zog blete) etj. kanë vlerën e një fjale, sidomos kur jepen në frëngjisht.

***

Mikrostruktura e Fjalorit është, sigurisht shumë më e gjerë. Ajo ka të bëjë, siç dihet, me përmbajtjen kuptimore të fjalës titull, domethënë, me kuptimet e saj, me thëniet ilustruese (brenda thënieve, edhe fjalë të urta e proverba), me njësitë frazeologjike etj. Sipas një përllogaritjeje të përafërt, Fjalori ka 180000 kuptime, 720000 thënie e 6000 njësi frazeologjike, domethënë, mbi 900000 barasvlerës në gjuhën frënge. Një punë leksikografike, vërtet madhore.

Brenda kësaj lënde të gjerë janë edhe ndryshimet gjuhësore zhvillimore (kemi parasysh zhvillimet e prurjet e reja leksikore pas viteve ’90 të shekullit të kaluar në publicistikë, në informatikë etj., ndryshimet në terminologjitë shkencore, sidomos të financës, të bankës, të tregtisë etj.). Këtë e tregon edhe vjelja që ka bërë prof. Remziu. Sipas të dhënave në parathënie, është krijuar një korpus elektronik veprash në gjuhën shqipe me më shumë se një milion fjalë. Këtej ka qenë, sigurisht edhe udha e gjetjes së fjalëve të reja në krahasim me Fjalorin e gjuhës shqipe (2006).

Siç dihet, në një fjalor dygjuhësh, barasvlerësi konceptohet si njësi gjuhësore, e aftë për të plotësuar po atë funksion që plotëson njësia e gjuhës burimore (në rastin tonë, shqipja). Por kjo nuk është e lehtë. Një barasvlerësí e plotë në tërë fjalorin është e vështirë, siç është e vështirë të gjenden sinonime ekzakte brenda një gjuhe. (Ndoshta, kjo është edhe arsyeja që prof. Remziu nuk përdor fjalën barasvlerës në parathënien e tij, por baraspalës). Kjo vjen ngase ndryshon bota konceptore për arsye të ndryshimeve historike, shoqërore, kulturore etj. midis vendeve ku përdoren gjuhët. Krahaso, p.sh., konceptualizmin e një besimtari shqiptar tek eufemizmi ai që e prapoftë Zoti (për “djallin”); krahaso motivimin e brendshëm të emërtimit të pathjeshtë arra e fytit, të njësisë frazeologjike të merr gjak në vetull, ose të fjalës së urtë s’pritet lisi me një sëpatë, por edhe motivimin fjalëformues të fjalëve të përbëra pronësore, b.f., zemërbardhë, zemërdjegur, zemërënjtur, zemërkalbur, zemërpulë etj. Dhe, kësisoj, problem i madh e i vështirë për barasvlerësinë në Fjalorin shqip – frëngjisht duhet të kenë qenë, sidomos fjalët me kufizime kulturore, që shënojnë objekte të veçanta të kulturës së gjuhës burimore (fjalë që kanë të bëjnë me etnokulturën / veshje, gatesa, zakone etj., masat / tipi endëz, pash, me lojërat popullore p.sh., gurapeshë, topahipas etj., me eufemizmat / tipi gojëlidhuri, me ekologjinë etj.), njësitë frazeologjike, fjalët e urta, proverbat etj., por edhe fjalët e përbëra pronësore (shih shembujt më sipër). Mirëpo përdoruesi i aksh fjalori dygjuhësh pret të gjejë pikërisht këto për kumtimin, përkthimin a leximet e tij.

Përkundër këtyre vështirësive, barasvlerësia në Fjalorin shqip – frëngjisht të prof. Remziut është funksionale, domethënë, “përkthimet” përcjellin të njëjtën përmbajtje kuptimore të origjinalit: barasvlerësit janë njësi reale fjalësore e frazeologjike të shqipes, të cilat, kur vihen në kontekste të frëngjishtes, e gjejnë veten si të ishin fjalë frënge. Hartuesi nuk ka rënë në përkthim të fjalëpërfjalshëm (translacionizëm) as te njësitë frazeologjike, as te fjalët e urta e proverbat. Shih, p.sh., te fjalët arë, ferrë, fije, lëmsh, zemër etj. Barasvlerësia në Fjalorin shqip-frëngjisht është e gjetur në mënyrë sistemore (p.sh., fjalët me –ajë a –ishte kanë një mënyrë trajtimi përkthimor; fjalët me –ar / -tar dalin gjithandej me kuptimin fjalëformues që ka kjo prapashtesë në shqip).

Fjalori shqip-frëngjisht i prof. Remziut është shembull i gjallë në punë të ilustrimit të fjalës me shembuj përdorimi. Autori e ka pasur në qendër të vëmendjes se pa shembuj Fjalori do të mbetej, thjesht një inventar barasvlerësish fjalësh të izoluara dhe statike. Shembujt kanë të bëjnë me dihotominë gjuhë-ligjërim, domethënë, me fjalorin aktiv. Fjalori shqip-frëngjisht është i tillë. Ai i jep përdoruesit informacion të plotë dhe në çast për përdorimin e fjalës (tipi ekzemë e lëngët / e thatë). Më shumë se kaq, i jep modelin si të krijojë vetë thënie të tjera, çka do të thotë se kjo është gjuha komunikuese. Shih, p.sh., tek anë, arrë, fjalë, gojë, gjuhë, mjegull, ndërroj etj. Me sy të veçantë në punë të ilustrimit me thënie janë parë me të drejtë fjalët shërbyese, sidomos parafjalët, “si një mjet i përhershëm ndërtimor”. Kësisoj, Fjalori shqip-frëngjisht i prof. Remziut është edhe fjalor ortologjik, i fjalëpërdorimit – edhe për shqipen, edhe për frëngjishten përkthimore.

Në fund të Fjalorit janë një skicë e gramatikës së gjuhës shqipe dhe një pasqyrë e fjalëformimit në gjuhën shqipe. Besojmë se janë shumë të vlefshme për të huajin, që dëshiron të njohë strukturën gramatikore dhe fjalëformuese të shqipes.

Teorikisht, shumica e fjalorëve dygjuhësh u shërbejnë folësve të të dyja gjuhëve – edhe atyre të gjuhës burimore, edhe atyre të gjuhës përkthimore. Meqë shqipja nuk paraqit vështirësi fonografike, besojmë që Fjalori shqip – frëngjisht i prof. Remziut është njëherësh i vlefshëm edhe për francezët. Edhe sepse shqipja e frëngjishtja janë degë të së njëjtës pemë. Edhe sepse fjalorët janë librat më të mirë që mund të shkruhen për gjuhën. Edhe sepse fjalorët hapin para përdoruesit edhe tablonë jashtëgjuhësore. Dhe, besojmë se francezët duan ta njohin tablonë jashtëgjuhësore shqiptare.