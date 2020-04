Rëndohet situata në Kosovë, ndërrojnë jetë në pak orë dy pacientë me Covid-19

Dy persona kanë ndërruar jetë në Kosovë, si pasojë e koronavirusit, njofton Ministria e Shëndetësisë këtë të hënë.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ata kanë ndërruar jetë në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Me këtë është rritur në tre numri i të vdekurve si pasojë e koronavirusit në Kosovë.

“Sot me datë 06.04.2020 në Klinikën Infektive të QKUK-së dy pacientë me COVID 19 kanë përfunduar me vdekje. Në ora 03:00 ka përfunduar me vdekje pacienti i gjinise mashkull S. N, 1961, Prishtinë, i cili është pranuar në Mjekimin Intenziv të Klinikës Infektive me datën 04. 04. 2020 transfer nga Qendra Emergjente e QKUK-së dhe ka qenë me sëmundje shoqëruese (Diabetes Mellitus tip 2. Sy hepatorenale).

Pacienti është pranuar në Klinikën Infektive në gjendje të rendë pa vetëdije. Në ora 07:10 ka përfunduar me vdekje pacientja e gjinisë femer, N. R, 1950, Korishë, Prizren, e cila është pranuar po ashtu në Mjekimin Intenziv të Klinikës Infektive me datën 02. 04.2020 dhe ka pasur sëmundje shoqëruese (Diabetes Mellitus, Nephropathia diabetica, Hypertensio arterialis dhe Cardimyopathia chronica)”, thuhet në njoftimin e MSH-së.

j.l./ dita