Rënia e një qeverie që e ndollën të gjithë

Nga Bedri Islami

Paburrëria e Kuvendit të Kosovës, narcizmi politik dhe fuqia e lobit serb në Kosovë – kjo është trilogjia e një ngjarje të padëgjuar.

Ajo që ndodhi mbrëmë në Kosovë ishte kronikë e një rrëzimi të porositur, të kërkuar nga të gjithë, që dëshmoi atë që Moikom Zeqo e ka përcaktuar kaq qartë, se klasa parapolitike shqiptare është në të gjitha trevat, por edhe faktin se, lobi serb në politikën shqiptare ka ende forcë për përmbysje, mëri, lëshime, llogaritje të zymta dhe një të ardhme të dyshuar.

Demagogjia e skajshme, kërcënimi politik, përmendja e gjakut në një Kuvend, ku jo të paktë vijnë nga kujtimet e hershme të gjakosura, servilizmi i rënduar, mungesa e dinjitetit, fshehja pas patriotizmit e njerëzve që janë të gatshëm të shesin edhe nderin, të vërtetën ndërgjegjen ishin përshfaqje mediokre e një parlamenti fatal. Askush nuk e kuptoi të vërtetën, as qeveria dhe as shkarkuesit e saj se, është një punë e vështirë, por e urtë ta ndalosh një fushatë para çastit kur fitorja shndërrohet në rraskapitje. Një kuvend burracakësh që fshiheshin pas fjalwve dhe që nuk donte më as paqe, as lumturi, as qartësi, as mbështetje, por një listë përplasjesh të ashpra që i kishte menduar me kohë.

Qeveria Kurti i trembi oligarkët, dhe me të drejtë, pasi po vendosej një gjendje tjetër politike; i trembi të korruptuarit pushtetarë dhe ata kishin të drejtë të trembeshin sepse zullumet e tyre ishin të mëdha dhe të pakrahasueshme; trembi aleaten e saj LDK, sepse edhe ajo ishte pjesë e pazareve, por trembi edhe ata që menduan se përmes saj do të jetë një qeveri e barabartë mes të barabartëve ku roli i Njëshit si lider nuk do të ishte përmes diktatit, por mendimit të përbashkët kolegjial.

Qeveria Kurti, si duket e donte këtë tërheqje të përkohshme, për të qenë më pas më e fuqishme në politikë, për të ndryshuar në një ditë tjetër përmbajtjen e qeverisë, për të qenë vullnet i popullit dhe jo vullnet i gjymtuar, dhe përdori militantizmin, sidomos tw të rinjve rreth saj, që janë ngopur me të këqijat e një klase politike në largim, por që ende ka një vendimmarrje ndryshe.

Por Kurti krijoi precedentin e rrezikshëm të dyshimit tek politika amerikane, në enigmat që mund të jenë në tryezë për të keqen e Kosovës, në një parashikim ndarje mes strategjisë dhe politikës, në krijimin e mitit të rremë se Amerika po ikën nga Kosova, gjë nuk mund të ndodhte kurrë, pavarësisht mitit të krijuar.

Ajo që më habit edhe sot, është në mendjet e ndriçuara të Kosovës, të cilët tashmë u ashpërsuan, kur duhej të flitnin më parë, dhe kur hedhës në tregun mediatik të shkëmbimit të territoreve, tani paraqiten si mbrojtës të flakët të një qeverie që është rreptësisht dhe mirë bën, kundër idesë së mbrojtur me zjarr prej tyre.

Patjetër që nata e mbrëmshme në Prishtinë do të ndikojë në Tiranë…jo vetëm se ” jemi molla të lidhuna një dege”, por sepse jemi pemë e përbashkët. Gjithëherë ndikimet kanë qenë të furishme, të llogaritura dhe aspak kurajuese.

Ironi e politikës apo mëri pushtetore është se mbrëmë, pas rrëzimit të qeverisë, zoti Kurti shkarkon nga detyra edhe zëvendëskryeministrin e parë, të ardhur nga LDK-ja, çka do të thotë se lufta vazhdon…

Kjo ishte një aleancë e përkohshme, e dështuar që në ngjizje, ndaj vonoi katër muaj, e pa qëndrueshme nga idetë, njerëzit që e formësuan, vizionet, kultura, mendimi etj.

Gjithë çka ndodhi ishte kronika e një vrasje të paralajmëruar, por në këtë rast nuk u vra një njeri i vetëm, por vizioni për një Kosovë ndryshe dhe besimi i verbër se një njeri i vetëm mund të ndryshojë rrjedhat e kohës, dhe u përshfaq sëmundja e vjetër tipike ballkanike e sidomos shqiptare, për të shembur urat, duke ngritur veten.

Të gjithë çfarë ishin në sallën e Kuvendit mbetën të kënaqur. Sepse, të gjithë, e donin dhe e ndillnin rënien e qeverisë, në vend të gjetjes së një ure, qoftë edhe për kohën e pazakontë, nxorën brirët dhe, si deshtë e dikurshëm të luftës, synuan të shembin “kështjellat” e njëri-tjetrit, kur në fakt po shembnin Kosovën, në njërin ndër çastet më të lig të saj.

Qeveria Kurti e kishte paralajmëruar prej ditësh fundin e qeverisjes së saj, pasi, jo vetëm ndarja u bë e dukshme, por edhe e çara ishte e pariparueshme. Ata, të dy forcat politike në qeverisje, kërkuan, në 100 ditë bisedime, që më shumë filluan t’i ngjanin pazareve, sugjestionimin se, pas tyre po ndërtohet qeveria titane e Kosovës, por ishte një titanik politik që do të mbytej, pasi ujët i kishin hyrë që në fillim në të çarat e saj.

Lëvizja VV!, sidomos nga të rinjtë, është pritur si mundësi shprese e besimi; nga forcat politike jashtë Kosovës si një enigmë që duhej provuar; nga mendimi politik në Shqipëri si një sprovë që nuk duhej lejuar, ndërsa në fakt, në 51 ditë qeverisje, pavarësisht militantizmit të verbët të deputetëve të saj, që e cilësonin si qeveria më e aftë europiane…nuk kishte kohën e duhur për të dhënë dëshminë e saj. Autoritarizmi i Kurtit kishte dhënë shenjat e para të kthimit në autokraci dhe shkarkimi nga detyra i ministrit të Brendshëm dhe kundërshtarit të tij më të zellshëm politik, Veliut, ishte një shfaqje e saj. Kur lufta shpallet, kundërshtarët heqin dorashkat dhe nisin përplasjen. Ndjellja e saj nuk u bë në qeveri, por qeveria e ushqeu, e rriti, e bëri fakt të kryer dhe nuk iu shmang përplasjes.

LDK-ja, një forcë politike ku ende koka mbahet drejt një stacioni tjetër, e kishte pritur ankthshëm, si formimin, ashtu edhe rrëzimin e qeverisë. E ndillte, jo se ka ndonjë borxh për të paguar tek presidenti Thaçi, por se i duhet të paguajë borxhet e saj. Janë borxhe të vjetra. Çuditërisht, kjo forcë politike synon të mbajë flamurin e proamerikanizmit në Kosovë, kur gjysma e kokës së saj është nga Rusia. Tani ajo është qetësuar, pasi largimi i Kurtit ishte sprova e parë e saj se cili do të ulërinte dhe kush do të ulte kokën.

Dy forca krejtësisht të ndryshme politike, me liderë të ndryshëm, që kishin hedhur aq shumë baltë në vite kundër njëra tjetrës, që përsëri, edhe në sallë, ditën e sotme, hodhën baltëra të tjera, nuk mund të qëndronte gjatë.

Në disa seanca të një dite u hodhën aq shumë akuza për njëra tjetrën, sa që do të mund të shtrohej pyetja, si kanë qëndruar bashkë dy forca politike kaq të hasmëruara?

Ndërsa Lëvizja VV, militante deri në thelbin e saj, si gjithnjë, mbylli të gjitha shtigjet, LDK-ja shembi të gjitha urat e një bashkëpunimi që u mbyll duke i gëzuar të gjithë aktorët politikë.

Që ishte një ndarje e paralajmëruar kjo shihej nga diskutimet thuaj të njëjta të deputetëve të Lëvizjes VV!, nga qetësia me të cilën po prisnin ndarjen deputetët e LDK-së, nga heshtja e menduar e deputetëve të PDK-së, dhe paradokset e AAK-së, që kërkonte shkarkimin e Kurtit se nuk po heq taksën me shtetin serb,kur e kanë vendosur vetë.

Në sallë, askush nuk e donte më bashkëpunimin dhe asnjëherë nuk u fol për një mundësi bashkëpunimi. Edhe sinqeriteti i ministrit të Mbrojtjes së Kosovës, Quni, u keqpërdor nga të dyja palët, njëra nga të cilat e shikoi si hipokrizi dhe tjetra si nënshtrim.

Humbëse më e madhe është vetë Kosova, e cila në pak ditë , dhe në ditët më të vështira të pasluftës, kishte rastin të prekte nga afër një klasë politike, përgjithësisht mediokre, të ndjente se loja politike në Kosovë nuk njeh kohë e as hapësirë, se përplasjet maten me minutash, se zërat e paqtë janë zhdukur, se qëllimi i rrëzimit të qeverisë ishte shqetësimi më i vogël dhe se, ajo që më trazon më shumë, në Kuvend u fol për plane monstruoze në të ardhmen e Kosovës dhe u bënë aludime të qarta se pas këtyre planeve janë statura të larta të politikës në SHBA, por edhe në vendet europiane, të cilat , pasi i shkruajnë marrëveshjet antishqiptare, i detyrojnë politikanët e Kosovës t’i nënshkruajnë ato.

Edhe politika ndërkombëtare, që ka qenë gjithnjë në unison ndaj Kosovës, bëri ndarjen e saj dhe ky është lajmi më i hidhur në të gjithë këtë kronikë të paralajmëruar. Është lajmi më i mirë që mori politika serbe…

Mocioni i rënies së qeverisë së Kosovës ishte një tallje dhe stigmatizim kundër votuesve të Kosovës, të cilët kërkonin ndryshimin e madh, të cilin nuk ia dhanë as ata në pushtet dhe as ata kundër qeverisë. Mbrëmja e djeshme dhe qeverisja 51 ditore e Kurtit tregoi se e mundura në opozitë bëhet nganjëherë e pamundur në qeverisje dhe se , lehtësia me të cilën mund të ngresh vizione dhe iluzione, një ditë përballet me realitetin.

A qëndron Thaçi dhe struktura politike në SHBA pro mocionit dhe kundër qeverisë Kurti?

Kurti dhe Thaçi, megjithëse përfaqësojnë dy institucionet më të rëndësishme politike në Kosovë , jo vetëm si kundërshtarë të vjetër, por edhe si duelistë të dorës së parë, prej kohe i kanë bartur mëritë dhe tendencat, kanë hequr dorezat dhe kanë ngritur një mur institucional, njerëzor e politik mes tyre. Establishmenti i vjetër politik në Kosovë ishte agresiv ndaj Kurtit, por edhe Kurti ishte mospërfillës ndaj tyre, shumë nga të cilët i ka quajtur hajdutë, mashtrues, argatë të Serbisë, pastaj i ka thirrur të bashkëpunojnë, dhe tani i akuzon edhe si bashkëpunëtorë në realizimin e planeve ndërkombëtare, sidomos amerikane, për ndarjen e Kosovës.

Cila do të jetë e ardhmja: Kuvendi i Kosovës tregoi paburrinë e tij për të gjetur zgjidhje dhe për të marrë një barrë të vërtetë mbi vete. Rruga që iu propozua nga institucione ndërkombëtare për ngrirjen e situatës, përmes një moratoriumi, përballimin e përbashkët të gjendjes,edhe kështu të rëndë, as nuk u dëgjua. Qeveria është ende një dilemë e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Pandemia është e fuqishme dhe do të kërkojë haraçet e saj. Mbrëmë ndodhi një ngjarje që do të trondisë jo pak të ardhmen e saj, por si çdo mbaresë, do të ketë një fillim të ri…

„ Mocioni politik në kohën e Coronavirusit është në rekord i zi në Europë dhe në botë për nga idiotësia dhe shëmbëlltyra negative“, më shkruante sot në mëngjes eruditi dhe politologu Moikom Zeqo dhe kjo është e vërteta e parë e një rrëzimi që e deshën të gjithë, e ndollën atë dhe që një ditë, dhe kjo nuk është e largët, do të jenë të dënuarit e mëdhenj të politikës mediokre dhe abuzive me pasuritë, narcizmin politik, pushtetin dhe të drejtën njerëzore në Kosovë.

*****

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë.