Replika për Mehmet Shehun / Idajet, je një rrufjan

Nga Fitim Çaushi

Kemi rastin të rikonfirmojmë edhe një herë respektin e madh për intelektualin Idajet Beqiri, pa e konsideruar megalomani, pretendimin e tij si një ekspert madhor i kriminalistikës ligjore, sepse është e drejta e tij ta fokusojë kërkimin në aktin e vrasjes ose të vetëvrasjes së Mehmet Shehut, por pa pranuar pretendimin e tij, se ai ka qenë prezent në të gjitha bisedat që janë bërë mes palëve, për përgatitjen e këtij eliminimi terrorist.

Ne jemi mbështetur vetëm në dokumente dhe kontradiksionet e z. Beqiri, të cilat sigurisht e kanë mërzitur atë, dhe rezultantja ka sjellë qëndrime denigruese, aspak të denja për një jurist që mbron të drejtën dhe lirinë e fjalës pa hierarki. Për ta nxjerrë nga llafollogjia marramendëse dhe shterpë z. Beqiri, që më tepër se sa objektiv, na duket i porositur, po i risjellim një kronikë të shkurtër nga dokumente të shteteve të huaja, që e kompromentojnë rëndë klientin e tij të vdekur, Mehmet Shehun:

Gusht 1951 – Ambasada britanike në Paris, citonte ministrin francez të Punëve të Jashtme: “Nga dy fraksione që duket se ekzistojnë brenda Partisë Komuniste Shqiptare, ai i kryesuar nga Enver Hoxha duket se po zmbrapset përpara atij të kryesuar nga M. Shehu”. (Wiliam Bland-Jan Price “A Tangled Web”(rrjeta e merimangës), Londër 1986, f. 285, FO 371/95024/RA1015/40)

Po në këtë vit, Ministri i Jashtëm jugosllav i komentonte përfaqësuesit të ambasadës britanike në Beograd: “Një tipar kryesor në politikën shqiptare sot është lufta ndërmjet Shehut dhe Hoxhës”. (Wiliam Bland-Jan Price “A Tangled Web”, f. 286, dokumenti FO 371/95024/RA1015/43)

Sikundër shihet paska ekzistuar një rivalitet i ashpër, i fshehur, i Mehmet Shehut kundër Enver Hoxhës. Këtë rivalitet e ndiqnin me padurim edhe shqiptarët e arratisur pas luftës:

Shkurt 1952: “Albania News Bulletin” publikonte një deklaratë të Komitetit Nacional “Shqipëria e Lirë”: “E çara ndërmjet kryeministrit Hoxha dhe ministrit të brendshëm M.Shehu… është thelluar më shumë në muajt e fundit”. (Wiliam Bland-Jan Price, « A Tanglend Web », f.285. FO 371/101593/WA1671/2)

Gusht 1952: Ambasada britanike në Beograd njoftonte për shkrimin e gazetës “Politika”: “Ndeshja ndërmjet Hoxhës dhe Shehut ka mundësi të dalë në dritë së shpejti, dhe se Shehu ka të ngjarë të fitojë në eliminimin e rivalit të tij” (Wiliam Bland-Jan Price, “A Tanglend web” f. 286)

Shtator 1952: Ministri i Jashtëm britanik Eden bëri një vizitë në Jugosllavi, Ministria e Jashtme Britanike paraqiti një përmbledhje të bisedimeve:”Interesimi jonë për situatën e brendshme në Shqipëri përqendrohet rreth shkallës së pakënaqësisë popullore ndaj regjimit dhe luftës për pushtet, ndërmjet kryeministrit Hoxha dhe ministrit të Brendshëm Shehu”. (Wiliam Bland-Jan Price, “A Tanglend Web”, f. , f.286, dokumenti FO 371/102180/WY1052/38.)

Ndërsa Tito i shfaq Idenit dyshimin për pozitën e Enver Hoxhës: “Pozicioni i kryeministrit Hoxha duket se po dobësohet dhe ndoshta ai do të përmbyset nga rivali i tij M.Shehu”.(Wiliam Bland-Jan Price, “A Tanglend Web”, f. 286, dokumenti FO 371/100322/N1022/1

Tito e kishte llaf nga brenda, prandaj priste realizimin e përpjekjeve për ta përmbysur Enver Hoxhën:

Korrik 1954: Ivor Vinsent, zyrtar në Ministrinë e Jashtme Britanike për punët e jashtme, raportonte: “Gjenerali Mehmet Shehu është prezantuar si pro-jugosllav”. (Wiliam Bland-Jan Price, “A Tanglend Web”, f.286, dokumenti FO 371/112660 WA10392/7)

Beqiri, për vetë detyrën që ka marrë përsipër, nuk është në gjendje të na thotë, se përse në këto dokumente flitet për një rivalitet të Shehut ndaj Enver Hoxhës, dhe jo për një tjetër! Përse kanë qenë kaq të interesuara kancelaritë e huaja për ekzistencën e këtij rivaliteti, dhe kujt i kanë uruar fitoren, Hoxhës apo Shehut? Këtë e kanë konfirmuar raportet e shërbimeve sekrete amerikane dhe britanike qysh në vitet 1944:

Dhjetor 1944: “Mehmet Shehu është mjaft i prirur të përpiqet të kënaqë ambiciet e veta personale duke sulmuar Qeverinë e Frontit NÇL. Njeriu i vetëm në Shqipëri, që mund ta devijojë besnikërinë e ushtrisë, nga qeveria tek vetja, është M. Shehu…Ky grup oportunist përbëhet nga njerëz të cilët nga dashuria për pushtet dhe ambicie personale mund të përdorin elementë të ndryshëm të pakënaqur të krahut të djathtë, sidomos nga pjesët jo politike të ushtrisë, për të përmbysur qeverinë nga e djathta. Nuk ka dyshim se ky tip nëse do të kultivojë elementët armiqësorë ndaj drejtuesve të Frontit NÇL, ka shansin më të mirë për t’i përmbysur ata…Çdo revolucion i suksesshëm në Shqipëri, duhet të përkrahet nga ndonjë fuqi e madhe nga jashtë”. (Wiliam Bland-Jan Price, “A Tanglend Web”, f.285, dokumenti FO 371/48078/46/R460)

Vlerat e Mehmet Shehut, për të cilat flet edhe z. Beqiri, ia njohin edhe shërbimet sekrete britanike, qysh para se të lindte vetë z. Beqiri, (trim, ambicioz) prandaj shpresojnë që Shehu të përdorë elementë të ndryshëm të pakënaqur brenda Frontit Nacionalçlirimtar, sidomos nga pjesët jo politike të ushtrisë, për ta përmbysur qeverinë nga e djathta. Mundet që këtij dokumenti të mos i besojë z. Beqiri, megjithëse atje flitet për Mehmet Shehun dhe jo për ndonjë tjetër, por si shpjegohet që këtë mendim e kanë edhe shërbimet sekrete amerikane?!

Nëntor 1944:”Ndjenja probritanike është e dukshme në disa nga udhëheqësit më kryesorë, duket qartë se ka disa që janë krejtësisht kundër politikës së tanishme të Partisë, por të paaftë për t’i shprehur pikëpamjet e tyre hapur. Është megjithatë e rëndësishme të merret në konsideratë opozita potenciale brenda lëvizjes dhe udhëheqësve të saj të mundshëm, këta janë: Mehmet Shehu: është një njeri ambicioz e mburravec. Ai është pa dyshim figura ushtarake më e respektuar dhe më e rëndësishme brenda lëvizjes, ai është komunist, por ambicia e tij personale e kapërcen besnikërinë e tij ndaj Partisë…Duhet bërë çdo përpjekje për të penguar eliminimin e këtyre elementëve pro-britanikë tashmë të njohur nga ne dhe të përpiqemi t’i ngremë këta pareshtur”. (Wiliam Bland-Jan Price, “A Tanglend Web”, f.285, dokumenti i Departamentit të Shtetit Amerikan:A. M16/875.01/11-2244)

Sikundër shihet, nga dokumentet e mësipërme, Mehmet Shehu konsiderohej nga të huajt: probritanik, proamerikan dhe projugosllav. Ndoshta do të mjaftonin këto, për ta besuar etiketën që i vuri Enver Hoxha: poliagjent.

Si ka rezistuar Shehu plot 37 vjet nga koha kur është shkruar ky dokument? Cili ishte shkaku thelbësor që çoi në eliminimin e tij? Përse nuk vazhdoi ta mbronte edhe paskësaj, agjentura amerikane elementin, tek i cili shpresonte ta kthente pushtetin nga e djathta?! Pse i shteruan CIA-s burimet e mbështetjes për Shehun, pas vdekjes së Hysni Kapos?! Z. Beqiri do të bënte mirë të hetonte se cilët ishin ata anëtarë të Byrosë Politike, që e kanë ndihmuar për ta ngritur pareshtur deri në udhëheqjen e lartë të Partisë dhe shtetit këtë element probritanik, dhe kanë penguar eliminimin e tij, edhe kur Gaqo Nesho i solli Hysni Kapos dosjen me dokumente kompromentuese!

Beqiri prezantohet shumë konfuz, nga dëshira për të bërë triumfatorin, tregohet mendjelehtë dhe i ngre vetes një grackë. Ai flet për takimin e Shehut me kryeministrin italian në Korfuz, dy vjet pas denoncimit të Traktatit të Varshavës me “bekimin e Enver Hoxhës”: “Pse ish-kryeministri italian i tregoi kryeministrit tonë Traktatin e Jaltës për ndarjen e botës dhe për arsyet objektive pse nuk pranohej që Shqipëria të kalonte në Perëndim, d.m.th në vendet e NATO-s?”

Këtu fshihet lepuri! Z. Beqiri na paska qenë i përvëluar, qysh në vitin 1970, për të shkuar në perëndim dhe në NATO, së bashku me Shehun! Ky është motivi i mbrojtjes së flaktë të Mehmet Shehut! Edhe në këtë shkrim, z. Beqiri na paraqitet si i kudogjendur, i brendshëm mes Shehut dhe ministrit italian, mes Shehut dhe Enver Hoxhës, sepse është i “bindur”, për bekimin e Enver Hoxhës ndaj Shehut në takimin me kryeministrin italian! A mund të jepte “bekimin” Enver Hoxha për ta shkatërruar sistemin socialist dhe të pranonte kapitalizmin nën sqetullën e NATO-s, kur e gjithë vija e tij politike dhe orientimet për zhvillimin e ekonomisë dhe mbrojtjes kombëtare ishin për ndërtimin e socializmit me forcat tona?! Ndihma që mund të ketë kërkuar Enver Hoxha, ndoshta ishte heqja e bllokadës, sepse Shqipëria me aktin e saj heroik, e ndihmoi Italinë dhe gjithë Europën të lirohen nga fondet e mëdha që shpenzonin për të ruajtur Adriatikun nga frika e ndonjë sulmi rus.

Nuk mendonim se z. Beqiri do të ishte kaq servil dhe me një mision horri, për të shfrytëzuar vdekjen e Shehut në konjukturat aktuale, sikur i dhimbset barku për interesat e Shqipërisë kapitaliste! Ky ish-komunist dhe kryetar gjykate, bie në llagëme të pista kur shkruan: “Inskenime të tilla ishin tipike të regjimit, i cili frymonte në bazë të armiqve imagjinarë, e indoktrinonte popullin me dogma dhe me të pavërteta, me qëllim që të funksiononte vetëm “rreshti i bagëtive”, jo energjitë krijuese që vijnë vetëm përmes mendimit të lirë dhe të pacensuruar qytetarë”.

Kjo është deviza e këtij rrufjani politik! Energjitë krijuese të popullit shqiptar shpërthyen vetëm në epokën e Enver Hoxhës, në epokën e socializmit, kur arsimi , arti dhe kultura u matën me Perëndimin e izoluar, kur rinia e zbukuroi vendin me hidrocentrale dhe brezare, ndërkohë që sot lulëzon korrupsioni, degjenerimi, krimet dhe mbushja e burgjeve të Evropës me shqiptarë. Turp z. Beqiri për këtë propagandë në shërbim të borgjezisë!

Beqiri, duket se është i painformuar, por bindemi se propaganda e tij është e qëllimshme kur përmend Traktatin e Jaltës. Vendin e Shqipërisë në Traktatin e Jaltës, e kishte përcaktuar vetë populli shqiptar me luftën e tij heroike, dhe jo aleatët në atë takim. Këtë na e dëshmon Ministri i Jashtëm Britanik, Iden, qysh më 9 tetor 1944, në radiogramin dërguar Çurçillit: “Në këto rrethana nuk ka asnjë alternativë tjetër veç njohjes së plotë të Frontit NCL, që të mund të mbajmë nën kontroll Shqipërinë pas luftës dhe të dyfishojmë përpjekjet tona për të siguruar një lidhje të plotë si kundërpeshë e influencës ruse”. (W. Bland-J. Price,-“A Tangle Web” f. 111. Dokumenti FO 371/43555/71/R16104)

Na vjen keq që z. Beqiri është kaq i sipërfaqshëm! Ishte pikërisht ky radiogram, që e bëri të heshtte Çurçillin në Jaltë, sepse nuk kishte alternativë tjetër, përkundër Greqisë, të cilën përmes luftës civile, do ta kalonte në krahun britanik. E dinim më të mençur z. Beqiri, por çuditërisht na del: “Dhe në analizë të hollësishme të saj të nxjerrim disa konkluzione nëse ishim vetëm ne shqiptarët fajtorë të izolimit, dhe komunistizimit të Shqipërisë, apo kanë përgjegjësinë edhe faktorë të tjerë që na mbajnë larg Perëndimit?”

z. Beqiri kërkon të luajë pelivanin në cirk, sikur nuk e di bota se populli shqiptar u izolua prej saj, jo për faj të politikës sovrane që sillte socializmi në Shqipëri, por sepse ai nuk lejoi ta kthente Shqipërinë zonë influence të Fuqive të Mëdha, ku do të përplaseshin interesat ndërimperialiste, veçanërisht të dy superfuqive, sikundër ndodh sot. Ai tenton të luajë ideologun, për ta rehabilituar Shehun nën këtë emblemë, por është i dështuar, prandaj bëhet i neveritshëm: “Ky vendi ynë, prej mangësive thelbësore të papërgjegjshmërisë dhe edukatës kombëtare, të vizionit të ngushtë dhe mungesës së largpamësisë…riciklon mënjanimin dhe denigrimin e figurave të kombit”.

Vizionari Beqiri, e akuzon vendin tonë me mangësi thelbësore dhe papërgjegjshmëri, pa largpamësi, për mungesë edukate kombëtare, dhe s’ka guximin të pranojë se ç’rol kanë luajtur të huajt në këtë papërgjeshmëri, që nga bandat e diversantëve e deri tek udhëheqja e demonstrimeve nëpër mitingje pas vitit 1990! Ç’mund të bëjnë shqiptarët, kur nxiten dhe mbrohen në veprimet e tyre të babëzitura për të formuar klasën kapitaliste, ndërkohë që të tjerët i lanë rrugëve pa bukë? A nuk kërkoi këtë gjë faktori i jashtëm me agjenturat e tij?!

Trimi Idajet, tenton sot për rehabilitimin e Shehut, ndërkohë, që këtë gjë, e kërkojnë padronët e tij, sepse u shërbeu aq sa mundi dhe u sakrifikua për interesat e tyre. Ta dinte Mehmet Shehu se do të vinte një ditë që do të katandisej ta mbronte një burgaxhi, nuk do të kishte lindur fare.

****

