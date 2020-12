Requiem për Marko Bellon: Sot iku një qytetar i mirë i këtij vendi, diplomat klasi, politikan i përkushtuar, shtetar i përgjegjshëm dhe familjar shembullor

Sot e nisa diten me trishtim dhe dhimbje per ndarjen e parakoheshme nga jeta te Marko Bellos te cilin e njoh qe prej adoleshences se tij kur studjonte per gjuhen frenge ne shkollen e mesme ‘Asim Vokshi ‘dhe me pas ne Universitet.

Marko ishte nje diplomat klasi me cilesi te spikatura te pergjegjesise ndaj detyres ne sherbim te interesave te vendit. Ai sherbeu si Ambadador i Shqiperise ne Bukuresht ne nje kohe te veshtire per vendin, pas krizes se 97 dhe prezantoi nje Shqiperi tjeter nga ajo qe u shfaq ne mediat boterore, Shqiperine e vlerave me aspiraten per t’u bashkuar me BE-ne.

Si politikan Marko Bello ishte I perkushtuar dhe me integritet ne perfaqesimin e zones se tij elektorale. Kishte dinjitet, detyrat shteterore, zv/Minister i Mbrojtjes dhe Minister i Integrimit Europian, Marko i shihte si detyrim ndaj vendit dhe publikut dhe i kreu me pergjegjshmëri te larte politike.

Marko Bello do te kujtohet si qytetar i mire i ketij vendi. Ai nuk rreshti së punuari edhe kur në menyre te pamerituar e larguan nga angazhimi politik e diplomatik ne nje kohe e moshe adekuate qe mund te kontribuonte me tej për vendin me kapacitetet dhe cilesite e tij të spikatura intelektuale dhe njerezore.

Duke kuptuar bashkepunimin mbipartiak per çeshtje te politikes se Jashtme dhe ato te Integrimit Europian, Marko Bello ishte së fundmi edhe bashkethemelues i Keshillit te Ambasadoreve Shqiptare.

Maturia e tij, qetesia dhe njohja e thelle edhe e problematikes politike ne vend u pershfaq ne mjaft dalje publike e televizive ku spikati kurajo qytetare per te mos bere kompromis me asgje qe cenonte vlerat dhe parimet e demokracise e te shtetit te se drejtes.

Marko Bello do te mbetet i respektuar ne qarqet diplomatike por edhe gazetareske ku ai kontribuoi nje pjese te viteve te jetes se tij.

Mbi te gjitha Marko do i mungoje Silvanes dhe femijëve. Ai ishte nje familjar shembullor.

Arta Dade