“Reshje në formën e rrebeshit”, si do jetë moti gjatë muajit gusht

E shtuna dhe e diela do të kenë temperaturë 1-2 gradë më të ulëta se ditët që lamë pas kur termometri shënoi mbi 40 gradë celcius.

Meteorologu Hakil Osmani nga Meteoalb në një lidhje me skype për Ora News na informon se temperaturat e ajrit për sot dhe nesër parashikojnë të jenë në vlerat nga 19°C deri në 39°C.

Ndërkohë që dhjetëditëshi i parë i gushtit do të shoqërohet me temperature të larta, megjithëse do të ketë dhe reshje lokale në formë rebeshi.

“Dhjetëditëshi i parë i muajit gusht pritet të jetë me temperature më të larta se vlerat normale. Vlerat të jenë 2- 3 gradë më shumë se vlerat normale. Por priten dhe episode të shkurtra me 1 deri në 2 ditë të cilat do të sjellin freskim të motit pasi do të kemi vranësira dhe reshje në formën e rebeshit më së shumti gjatë orëve të mesditës dhe pasdites.”

Pjesa e dytë e gushtit do të kemi edhe freskim të motit, kjo e fokusuar më shumë në zonat malore por dhe në zonat e uleta do të ketë reshje të pakta të karakterit lokal.

Por ata që kanë planifikuar pushimet për 15 ditëshin e dytë të gushtit të mos mërziten sepse reshjet do të jenë të izoluara dhe nuk do ju prishin aspak pushimet tuaja buzë detit.

l.h/ dita