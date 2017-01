Resul Bedo, çdo ditë si në një betejë të re!

Dhimitër Shtëmbari

Besoj se i rastis çdokujt: nis e mendon për tjetrin pikërisht në çastin që ky shkëputet nga jeta! Në mungesë, i përfytyron dimensionin e vërtetë. Kështu duket se na ndodh me shkrimtarin e mirënjohur, Resul Bedo. Ai e jetoi jetën për t’u shprehur, jo për të lënë përshtypje. Ishte nga ata jo shumë shkrimtarë, që udhëhiqej nga deviza: mos u mundo të biesh në sy, por bëji të tjerët që të ndjejnë mungesën tënde.

I lindur në vitin 1926 në fshatin Fushëbardhë të rrethit të Gjirokastrës, në moshën e bukur të rinisë iu desh të zgjidhte rrugën rrugën e luftës për atdhe. Së pari, në çetën territoriale të vendlindjes, pak më pas, në çetën partizane “Çerçiz Topulli”, në vazhdim – në batalionin partizan “Asim Zeneli” dhe, më në fund, në radhët e Brigadës VI Sulmuese Partizane.

Marshoi e luftoi nga vendlindja e vetë dhe deri tej kufijve shtetërorë të atdheut. Përmbushi detyrën në emër të Komandës së Përgjithshme të UNÇSH. Përmbushi detyrën edhe në emër të Komandës së Koalicionit Antifashist Botëror. Në qoftë se partizanët kishin cilësi e virtyte të larta të përbashkëta, të tilla si zgjuarsia, guximi e trimëria, si jo shumë të tjerë Resuli kishte edhe një cilësi më tepër: pasionin për t’u marrë me shkrime. Që atyre viteve të LANÇ, në revistën “Flaka” të Brigadës VI Sulmuese, që drejtohej nga Xhemil Frashëri, partizani fushëbardhas do të hidhte shënimet e para: portrete partizanësh e dëshmorësh, skica e reportazhe nga luftimet e përgjakshme etj.

Mbas çlirimit të Atdheut Resul Bedo caktohet kuadër komandues në repartet ushtarake të Ersekës, Përmetit, Korçës e Pogradecit. Ka qenë një nga kuadrot, që ka drejtuar veprime ushtarake gjatë provokacioneve të monarko – fashistëve grekë në gusht të vitit 1949. Kohë më pas, kur kish botuar mjaft libra dhe ishte miratuar anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve e Artistëve të Shqipërisë, Resul emërohet shef i Kulturës dhe Krijimtarisë së Ushtrisë Popullore. Vitet në vazhdim do të ishte shkrimtar në profesion të lirë. Tanimë do t’i kushtohej tërësisht krijimtarisë me temë nga lufta për çlirim. Në rrethin e shkrimtarëve të shumtë shqiptarë, Resul Bedo ka disa të veçanta si i tillë. E veçanta e parë, më e rëndësishmja, qëndron te fakti se ai është marrë thuajse tërësisht me temën e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Objekt i krijimtarisë së tij letrare ka qënë heroizmi partizan, heronjtë e dëshmorët e atdheut, atdhetarizmi i veprimtarëve që i kontribuuan çlirimit të Shqipërisë, heroizmi masiv i popullit.

Treçerek shekulli u mor me letërsinë e LANÇ. Filluar nga viti 1960 ka pas botuar dy, tri e deri katër libra në vit me temë heroizmin e popullit tonë. Në shtëpinë e tij gjenden mijëra skeda të përgatitura, objekt i të cilave kanë qënë biografitë e të rënëve për liri. Ka shfletuar të gjitha dosjet historike të Arshivës së Shtetit, të ish Ushtrisë Popullore, të ish-Ministrisë së Punëve të Brendshme etj. Ka shfrytëzuar në mënyrë shteruese material nga fondi i Muzeut Historik Kombëtar dhe nga ai i Bibliotekës Kombëtare. Ka qënë një nga vizitorët më të shpeshtë të Bibliotekës Kombëtare, ku ka pas lexuar e mbajtur shënime gjatë mijëra orëve.

Edhe pse i pa ndihmuar nga të tjerë, krijoi e drejtoi Shoqatën Kombëtare “Për të Rënët e Kombit”, sikundër botoi për disa vjet, me shumë sakrifica financiare, gazetën modeste periodike “Për Mëmëdhenë”.

Krijimtaria letrare e shkrimtarit Resul Berdo është vërtet mbresëlënëse. Ka botuar mbi 120 libra; romane, novela, vëllime me tregime, si dhe 22 vëllimet“Yje të pashuar”, 9 vëllime për Heronjtë e Popullit, 4 broshura me këngë partizane etj. Të shumta janë librat që i mbeten fondit të letërsisë sonë me temë nga epopeja e lavdishme e luftës për çlirim. Mes tyre do të përmendnim “Çlirimi i Shkodrës”, “Gjurmë të ndezura”, “100 episode partizane”, “Në zemër të maleve”; “Shtegtim i largët”, “Latifeja” (roman), “Ushtari i pushkatuar”, (novelë) etj.

Mbas vitit 1990, edhe pse i moshuar dhe me shëndet jo aq të mirë, Resul Bedo pati një prodhimtari letrare shumë të begatë. Vazhdoi botimin e serialit “Yje të pashuar”, ndërprerë në vitin 1985! Shkroi “Divizioni VI Sulmues në fletët e një ditari”, librin “Po ku je, o Adem Jashari!”, një cikël shkrimesh “Në Kosovë, mes vëllezërve” etj. Me prodhimtarinë e shumtë që la, Resul Bedos i takonte t’i jepej një dekoratë nga Presidenti i Republikës, apo një pension i veçantë nga shteti. Por as njëra e as tjetra nuk iu dha! Gjithsesi, ai nuk pati ndonjë dëshpërim. Në fund të fundit, ai që kërkon dekoratë, nuk e meriton. Ai që e meriton, nuk ka ç’i duhet. Ca më shumë, që këto lloj dekoratash po iu jepen atyre që e mohojnë lavdinë e gjakut të derdhur për liri!

Ndërsa kujtojmë me shumë nderim Resul Bedon, çuditërisht na vjen ndërmend një thënie e shkëlqyer e Gëtes: “I denjë për jetën është vetëm ai që niset për çdo ditë në betejë për të”. Po, po; i ndjeri Resul nisej çdo ditë në betejë për jetën.