Ridvan Bode: Ja pse e pranova propozimin e Ramës

Ish- ministri Ridvan Bode thotë se është shkëputur përfundimisht nga politika. Dikur krahu i djathtë i Berishës sidomos për financat e vendit thotë se aktivitetin e tij në politikë e ka mbyllur.

Për zgjedhjen e tij nga Edi Rama në Bordin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë u bë shumë zhurmë politike gjatë vitit 2018, ndërsa opozita akuzoi qeverinë se kërkon të blejë njerëzit e saj.

Por Bode ka treguar se si ka marrë propozimin nga Rama për këtë pozicion dhe si vendosi ta pranojë.

“E vërteta është se nuk kam pasur asnjë kontakt me zotin Rama më përpara. Ka qenë një ftesë e tij, një propozim i tij me mesazh dhe përmes një individi. Kam diskutuar me njerëzit që kam bashkëpunuar gjatë dhe kam marrë këtë vendim, duke konsideruar një pozicion që nuk ka të bëjë fare me politikën, aq më pak me qeverinë, një pozicion në të cilin mund të jap kontributin tim dhe eksperiencën time të gjatë në fushën e financave publike dhe në fushën e ekonomisë së vendit. Po ashtu, me interes për të kontribuuar në vijimësi edhe me dijet e mia në një institucion shumë serioz dhe shumë kredibël të vendit”, tha Bode në një intervistë televizive.

v.l/ Dita