Rihapet gara për punësimet e reja në shëndetësi

Nis gara për punësimin e profesionistëve të rinj të shkencave mjekësore teknike në spitalet dhe qendrat shëndetësore publike në të gjithë vendin. Faza e parë e konkurimit përfshin aplikimin online në portalin “Infermier për Shqipërinë”, ku të gjithë kandidatët e interesuar për një kontratë të lirë pune, si: infermier, mami, fizioterapist, logopedi, teknik imazherie dhe laboratori duhet të aplikojnë në afatet e përcaktuara duke plotësuar fillimisht formularin online, si dhe duke dorëzuar dosjen përkatëse të dokumenteve të kërkuara nga dikasteri i shëndetësisë. Listën e dokumenteve që kërkohen për aplikim e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit së bashku me drejtoritë rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, ku duhet të çoni këto dokumente. Ndërkohë që në fazën e dytë, kandidatët që rezultojnë me dosje të rregullt do t’i nënshtrohen testimit.

Afatet e aplikimit

“Afati për aplikim është deri me datë 15 gusht. Aplikimi do të kryhet në platformën online “Infermier për Shqipërinë”, teksa një kopje të dokumenteve kandidatët duhet ta dërgojnë me postë, ose dorazi në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetëso ku kandidati zgjedh të aplikojë”, bëjnë me dije ekspertët e dikasterit të Shëndetësisë. Sipas tyre, çdo kandidat mund të aplikojë vetëm në një drejtori rajonale, brenda së cilës mund të përzgjedhin deri në tre vende të ndryshme pune. Duke filluar nga data 1 shtator 2019 , drejtoria qendrore e Operatorit të Kujdesit Shëndetësor do të shpallë në portalin “Infermier për Shqipërinë”, listën e kandidatëve që kualifikohen për vazhdimin e procedurës së testimit, si dhe datën dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi. Kandidatët që kualifikohen për të marrë pjesë në testimin e informatizuar marrin formularin e pjesëmarrjes në testimin e informatizuar nga komisioni i vlerësimit të dosjeve në drejtoritë përkatëse, teksa duhet të shlyejnë edhe tarifën e përcaktuara të testimit.

Testimi i informatizuar

Pas verifikimit të aplikimeve online dhe dosjes së dorëzuar nga çdo kandidat, komisioni i ekspertëve do të shpallë edhe listën zyrtare të gjithë profesionistëve të rinj të shëndetit që do i nënshtrohen fazës së dytë të konkurimit, që ka të bëjë me testimin e informatizuar. Testimi në pjesën e parë përmban pyetje rreth akteve ligjore, siç janë: Kodi Etik-Deontologjik, Ligji nr.10 107, datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligji nr.9718, datë 19.4.2007 “Për Urdhrin e Infermierit në Republikën e Shqipërisë”. Ndërsa në pjesën e dytë të testit do të jenë të detajuara pyetjet bazë rreth profesionit dhe profilit në të cilin kandidati konkuron. Në rregullore saktësohet se testimi i informatizuar do të zhvillohet në godinën e Qendrës së Shërbimeve Arsimore. Edhe për këtë kategori punonjësish do të vijojnë të zbatohen të njëjtat rregulla sikundër ndodh me provimet e shtetit. Në këto kushte, ditën e testimit duhet të keni detyrimisht me vete: Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë, dokumenti origjinal), kopje të tyre, si dhe formularin e pjesëmarrjes në testimin e informatizuar të lëshuar nga komisioni i vlerësimit të dosjeve në drejtoritë rajonale të operatorit të kujdesit shëndetësor.

Skema e vlerësimit

Shpallja e fituesve do të përcaktohet nga pikët e fituara nga secili kandidat përgjatë dy fazave të konkurimit. Në fazën e parë, vlerësimi i dosjes së kandidatëve konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 30 pikë. Ndërsa në fazën e dytë, “Testimi i informatizuar”, marrin pjesë kandidatët që kanë kaluar me sukses fazën e parë të vlerësimit me dosje, dhe me përgjigjet e dhëna në testim mund të sigurojnë deri në 70 pikë. Kandidatët që në renditjen përfundimtare kanë edhe numrin më të lartë të pikëve të siguruara nga të dyja fazat e konkurimit do të ftohen për zgjedhjen e vendeve të punës në strukturat mjekësore publike.

Fituesit që janë në listat e pritjes

Sipas ekspertëve të këtij dikasteri, kjo shpallje bëhet me qellim krijimin/përditësimin e listës së pritjes sipas Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Ndërkohë që më tej sqarojnë se fituesit që janë aktualisht në listë pritje do të vazhdojnë të punësohen sipas radhës deri në daljen e fituesve nga konkurimi i radhës. Kandidatët që do të mbeten në listë pritje do të ripozicionohen sipas pikëve që kanë. Ata gjithashtu mund të futen në konkurim për të ndryshuar pikë e tyre, në fund të konkurimit do ju njihen pikët që do kenë nga ky proces.

Dokumentet e domosdoshëm për aplikim për profesionistët e shkencave mjekësore teknike:

Kërkesë për aplikim, ku përcakton dhe Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor për të cilën aplikon.

Curriculum Vitae sipas modelit të përcaktuar.

Fotokopje e diplomave dhe lista e notave për çdo diplomë (e detyrueshme).

Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit (e detyrueshme).

Fotokopje e librezës së punës (nëse ka).

Vërtetim për gjendjen gjyqësore (e detyrueshme në momentin e fillimit të detyrës).

Raporti mjeko-ligjor i tre muajve të fundit (i detyrueshëm në momentin e fillimit të detyrës).

Deklaratë nga kandidati për autorizimin e institucionit shëndetësor që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura.

4 drejtoritë ku duhet të dërgohen dokumentet e aplikimit, janë: