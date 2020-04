Rihapet tenderi i rindërtimit, qeveria shton fondin me 11 mln dollarë

Tenderi për ndërtimin e shtëpive në kuadër të programit të rindërtimit në 10 bashki të vendit është rihapur sot nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Qeveria ka shtuar fondet me rreth 11 milion dollarë, por janë ndryshuar modelet e shtëpive. Tani më nuk do të jenë parafabrikat, dhe do të ndërtohen sipas dy modeleve, me kolona e tulla ose me konstruksion metalik, kjo në varësi të ofertave që do të paraqiten. Por ndonëse është një tender ndërkombëtar, Fondi ka lënë vetëm 10 ditë kohë për të paraqitur ofertat, nga 20 që parashikon ligji.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka rihapur sot tenderin për ndërtimin e banesave individuale në kuadër të programit të rindërtimit, por këtë herë qeveria ka ofruar më shumë para që procedura të mos bllokohet si në rastin e parë.

Konkretisht bëhet fjalë për rreth 11 milion dollar më shumë që do të shërbejnë për të ndërtuar 2500 banesa individuale në bashkitë Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak dhe Vorë, duke e çuar fondin total në rreth 74 milion dollar.

Ky tenderi i ri ka ndryshuar edhe mënyrën e ndërtimit të shtëpive. Në fillim qeveria miratoi projektet parafabrikat por që sipas FSHZH rezultuan me kosto shumë të lartë dhe për rrjedhojë çoi në anulimin e tenderit të parë. Tani më shtëpitë e reja do të ndërtohen në dy modele, e para është ajo tradicionalja me themele betoni, kolona dhe mure me tulla, ndërsa modeli i dytë është ai i me themele betoni dhe konstruksion metalik i cili aplikohet në vendet perëndimore dhe është më i shpejtë në kohë.

Kosto për të dyja modelet është përllogaritur e njëjtë ku për një apartament 1+1, qeveria shqiptare do të paguaj 26 mijë dollar, për një shtëpi banimi 2+1 kosto është rreth 30 mijë dollar ndërsa shtëpia 3+1 kushton rreth 38 mijë dollar.

Ajo se çfarë nuk ka ndryshuar në këtë tender është mënyrë se si po zhvillohet. Sërish procedura e prokurimi do të jetë kufizuar dhe afati kohor prej 20 ditësh që përcakton ligji për prokurimet publike nuk është respektuar pasi Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka përcaktuar 8 majin si ditën e fundit për dorëzimin e ofertave nga kompanitë e ndërtimit.

Tenderit për ndërtimin e banesave individuale i është bashkëngjitur edhe procedura tjetër e prokurimit për ndërtimin e infrastrukturës mbështetëse si rrugë, kanalizime, ndriçim me një vlerë prej 44 milion dollar. Por ndërkohë që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka rinisur procedurën e prokurimit, nga Bashkia e Tiranës nuk ka ende një vendim të tillë.

e.k. / dita