Rijetëzimi i Piramidës, Veliaj: Pikë takimi për artin, po ja kthejmë publikut

Piramida ose godina që u ndërtua si muzeu i ish-diktatorit do kthehet në një hapësirë funksionale për qytetarët dhe aktivitete e evente të natyrës artistike e kulturore. Bashkia e Tiranës ka diskutuar sot me arkitektë, artistë, studentë e teknicienë vizionin e saj për shndërrimin e Piramidës dhe zhvillimit të saj si një qendër kulturore. Pjesë i këtij takimi me sloganin “Piramida na ishte një herë, në të ardhmen” ishte edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili u shpreh se pas shkatërrimit të vazhdueshëm që iu bë këtij objekti, ka ardhur koha që të trajtohet si një mundësi tërheqëse, jo vetëm si një nga pikat më të vizituara dhe të fotografuara nga turistët, por edhe si një mundësi për të zhvilluar artin, kulturën dhe jetën e natës.

“Sot, kemi këtë trashëgimi, e ruajtur nga shkatërrimi dhe demolimi total, për një projekt që fatmirësisht nuk ndodhi kurrë dhe qyteti e shpëtoi këtë hapësirë publike dhe ajo që dua t’ju them sot është se angazhimi ynë publik si Bashki e Tiranës, tani që e kemi marrë në administrim është që t’ia kthejmë publikut. Nuk do jetë një projekt privat, nuk do të kemi një dhënie me koncension, nuk do kemi një investim privat sepse ne besojmë se duhet të ngelet një vepër autentike publike e qytetit të Tiranës dhe të atyre që do të duan ta mbushin me jetë”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës bëri të ditur se edhe për të arritur këtë qëllim, pra për ti dhënë kësaj godine jetë, do të zhvillohet një proces i gjatë diskutimesh me specialistë, arkitektë, urbanistë e historianë për mënyrën sesi duhet trajtuar kjo godinë për ti ruajtur asaj trashëgiminë historike por edhe për ta përshtatur me qëllimet që ka Bashkia e Tiranës.

Ai ftoi arkitektët, urbanistët apo çdo individ që ka një ide të vlefshme për piramidën që ta ofrojë atë pranë Bashkisë së Tiranës, në mënyrë që ajo të vlerësohet në funksion të qëllimit për ta rigjallëruar funksionalitetin e saj.

“Dua të bëj një ftesë publike jo vetëm për ju që jeni këtu sepse besoj që secili ka diçka për të kontribuar dhe mund të bashkojmë disa ide ose disa praktika të mira të asaj nostalgjie që kemi, me disa ide të gjërave që pjesa më e re e panelit tonë mund t’i ketë parë në vende të tjera dhe mund t’i përdorim tek Piramida”, u shpreh Veliaj. Duke theksuar se Piramida do të jetë e hapur për publikun, kryebashkiaku prezantoi nismën më të re për “Kryetarin e Natës”, që do të merret me organizimin e aktiviteteve në orët e vona. Në këtë mënyrë, Tirana radhitet midis pesë qyteteve të Europës që kanë një kryetar bashkie për natën, duke garantuar aktivitete të shumta kulturore për qytetarët.

Ndërkohë që, për të promovuar këtë hapësirë si një mundësi argëtimi për të rinjtë, Bashkia e Tiranës organizoi sot në një prej ambienteve të saj edhe mbrëmje festive.