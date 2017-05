 “Rikosheta” e zgjedhjeve në Kavajë!

Nga Ilir Paja

Ri-zgjedhjet e Kavajës për bashkiakun pas largimit të E.Roshit përkonin simbolikisht me nisjen e demostratës anti komuniste atje në vitet 1990. Po t’i referohemi atyre ngjarjeve bilanci i asaj proteste kulmoi me një nga heroizmat e para drejtë pëmbysjes së atij sistemi. Ashtu siç nga ana tjetër dimë se të shtënat me armë patën dhe të plagosur. Për të qenë historikë na takon të shkëpusim detajin e mëposhtëm. Një nga të shtënat në qytet atë pasdite të vonët do të çonte në proces gjyqësor ushtarak njërin nga efektivat e policisë. I cili dhe nga ekspertiza doli se plumbi që kishte sjellë një nga plagosjet e rënda kishte bërë rikoshetë duke kaluar në një objekt e më pas në kthim “qëlloi” njërin prej demostruesve.

Nga kjo pikëpamje dhe pse detaj i “vogël” kuptojmë një ide e cila shpjegon se: Shtyrja ose heqja, tërheqja e PS nga Kavaja shmangu disa simbolika të shumta. Në këtë vështrim sa të tanishëm dhe jo pak historik do krijojmë analizën tonë. Që tani pas kanabisitetit të vendit po përjeton një post situate të tillë. Bojkotizimin e një jete politike e cila qëllimshëm don të injektojë overdozën e një pasiviteti deri në përplasje politike, shoqërore, sociale, pan faktor shqiptar dhe mbi të gjitha vonesën historike të integrimit. Në këtë kontekst paqja e Kavajës i dha një mundësi më shumë dëshirës së ndërkombëtarëve dhe më pak kohës sonë bisedimeve PD-PS. Sepse e dimë të gjithë që përplasjet politike janë thellësisht tragjike dhe mbeten si pa autorë, dhe pa Drejtësi!

Ndaj duke e nisur këtë analizë po rendisim disa mendime që do ndihmojnë sa kujtesën dhe pritjet. Shohim se kjo shtyrje krijoi dhe parandaloi atë që PD në premtimin se s’do preket asnjë fije bari në marshimin e Kavajës, profetikisht ra. Ne jemi shoqëri që shkelim mbi insitucione dhe duket virtyt i rrallë të mos shkelim barin! Dhe pse opozita e quajti si fitoren e parë kundër shtetit të narkomatizmit , kjo s’i përmbysje e madhe drejtë republikës së re, po japim përfundimisht sintezën historike të vetë prirjeve të tilla. Pra. “Pas revolucionit proletar, përparimi shoqëror nuk ka më nevojë për ndonjë revolucion politik.” Sipas R.Aron. Filozof dhe estet francez. Premtimi dhe lindja e kësaj Republike tregoi se në Kavajë e diela dhe bllokimi zgjedhjeve janë sinonimi që vetëm krijoi një pushim. Asgjë më shumë nga opozita. Dhe disa simbolika për vetë shumicën.

Shtyrja e zgjedhjeve i dha mundësi qytetit të arsyetojë më shumë në ditën e ardhshme të zgjedhjeve. Dha një mesazh se përtej çdo egoje duhet qetësi dhe logjikë veprimesh. PS e bindi zgjedhësin se realisht nuk kërkon fitore pa opozitën. Sepse fitore e tillë e vetme sado demokratike mbetet një shkak dhe më shumë për të justifikuar protestën. Nga ana tjetër u shmang çdo lloj morali i kësaj zgjedhjeje. Pra. S’ka zgjedhje sepse s’ka të drejtë vote të barabartë për vetë kundërshtarin. Ndërsa PD mundi të arrijë një të drejtë të vetes. Pjesëmarrja e saj në zgjedhje do përmbyllë përfundimisht çdo akuzë ndaj PS. Fakti që ajo iu drejtua “drejtësisë” së protestës shpreh se ngarkesa e saj politike tejkalon vetë të gjitha llojet e akuzave. Kështu kërkesa për qeveri teknike moralisht nuk realizoi zgjedhjet në Kavajë!…

Në një sintezë e dytë dhe kemi tashmë se ç’përfaqëson politika jonë. “ Kur zhduken të drejtat që vijnë nga prejardhja kemi të drejta që vijnë nga paraja.” Këtu PD ka të drejtë. Por jo vetëm ajo. Sepse çdo fitore politike është mohuar nga humbësi. E dimë që zgjedhjet tek ne nuk janë të ndershme. Sepse nuk janë të drejta. Është pabarazia sociale që bind gjithkënd për këtë tezë.

Kështu që vetë PD s’mund të përjashtojë veten nga i gjithi ky fenomen anti integrues siç u ngrit kriminalizimi. Mjafton të shohim ribërjen e listave nga politika, emra që mbartin pasuri dhe jo realitet mënjanimi dijes ligjëron votë pasurish dhe jo ligji, ku dhe PD po të njëjtat lista do ribënte. Vetë prania e kësaj revolte paqësore, por që po ngushton deri në zgrip frymarjen e shoqërisë shqiptare thellon ndarjen e madhe mes PD dhe PS. Jo ndarje doktrinash. Por në interesa krejt të kundërta. Sepse PD e shfrytëzoi mendimin e një jetëgjatësie të Rilindjes pa i vendosur vetes kufi më tepër drejtë një statusi civil politik dhe jo pushteti në reforma konkrete duke e mbi lodhur këtë të fundit. Është fenomeni korrupsionit i cili bren çdo ndërtesë në ngritje sepse krenaria e njerëzve të tillë kërkon të sfidojë logjikën dhe rrjedhën normale të zhvillimit. Një realitet i tillë tek ne është politizimi vetë politikës. Ajo s’ka status shoqëror. Ndaj betejat e saj nuk janë zhvillim natyral. Kështu nga kjo pikëpamje PD dhe përkrahësit e saj po shohin se kërkesa e vetme e tyre do t’i dhurojë gjithçka.

Ajo që të bën jo pak përshtypje ka të bëjë me figurën e kryeministrit. Themi me bindje se çdo tezë demokratike është ireale. Asnjë premtim s’mund të mbajë një opozitë kur ende s’është prekur vetë nga qoftë dhe një proces para drejtësisë!? Ashtu siç e din që largimi z.E.Rama në rast të një qeverie teknike do nxjerrë parti tjetër si forcë e parë. Dhe pse tani një LSI presidenciale s’duhet t’ia lejojë vetes dy pushtete njëherësh. Por dhe PS vetë do reagojë…Një qeveri teknike do ishte e pranueshme nëse vetë shumica do rikorfimonte të njëjtin njeri. E cila s’mund të ndodhë. Sepse opozita do ta ngrinte fushatën vetëm kundër tij. Dhe dihet fati liderit të unit tek ne…Duke përjashtuar z.Berisha me riardhjen e tij pas 1997…Kur e majta ka treguar se largohet.

Dhe tani kur po afrohen zgjedhjet opozita po sillet po aq pushtetshëm përmes bojkotit. I cili po i dhuron asaj tezën e një kokëfortësie. Mjeti i vetëm që po merr trajtat e një greve “sindikaliste” përkohësisht e padukshme. Vetë nxitja e opozitës se pas 18 qershorit askush të mos paguajë asgjë, për çdo lloj detyrimi jetik shpreh se po shkohet drejtë një shteti i cili pas kanabisit do shohë vjedhjen e gjithë sistemit jetik shqiptar. Madje në një krizë të pritshme ekonomike do kemi sërish rikanabisitetin e çdo pjese të teritorit ku pjesa e mbetur e shoqërisë do ngrejë “çadrën” e migrimit. Për gjithçka themi politika e ka të qartë se ç’mund të ndodhë. Shohim në vijmësi se revolucioni real duhet të niste nga i vetmi premtim, reforma në drejtësi. Këtu duhet të urdhërojnë ndërkombëtarët!

Jo në negociata politike. Të cilat nga çdo kompromis gjithsesi s’do jenë një e drejtë e pritur më shumë dhe akoma më larg e drejtë para ligjit dhe rendit kushtetues!

Në këtë raport ngjarjesh duhet të kishim një opozitë të fortë dhe një shtet të së drejtës. Kur kemi bojkot të fortë dhe shtet jo të tillë. Duke parë se Kavaja kaloi një të dielë më pak politike, për opinionin do të shkonte citimi filozofik: “Bëj ç’të duash o dhembje se unë nuk të urrej!”

Tani në këtë situatë kemi një bojkot rrugësh. Që atë ditë s’u pa gjëkundi funerali Rilindjes…Vetëm 8 ambulanca. Tani pas Kavajës jemi një “rikoshetë” që urojmë mos prektë trupin e shtetit! Sepse ne dhembin por s’urrejmë! Këtu mungon dhe guximi ynë për të provuar drejtësinë! Drejtësi e vonuar drejtësi e vrarë!