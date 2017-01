Rikthim në vitin ’97 / 20 vjet që fshihen fajtorët

Nënkolonel Dr. Hekuran Rapaj

Në këtë pjesë të pestë dhe të fundit të ciklit të shkrimeve të Dr. Hekuran Rapajt jepen në mënyrë të përmbledhur shkaqet dhe autorët që shkaktuan tragjedinë e vitit 1997 dhe shkatërrimin e ushtrisë shqiptare. Faktet janë kokëforte dhe të pakundërshtueshme, por pse dështoi hetimi i tragjedisë dhe ndëshkimi i shkaktarëve? Pse edhe pas njëzet vjetësh kjo tragjedi anashkalohet, ndërkohë që autorët përgjegjës kanë shkaktuar tragjedi të tjera më pas? Si u bë e mundur që SHIK të vihej mbi ushtrinë dhe Bashkim Gazidede të bëhej “gjeneral me katër yje”. Mënyra se si bëhej mobilizimi për të luftuar kundër jugut dhe kush e dha urdhrin për përdorimin e armëve kimike luftarake kundër popullsisë së rebeluar. Dështimi i kom misionit ‘Ngjela” dhe arratisja e gjeneralëve, shumica e të cilëve gjetën strehë në SHBA… / Përgatiti për botim Xh.Shehu

(Vijon nga numri i kaluar)

Shndërrimi i revoltës në një anarki vrastare, thirrja e forcave shumëkombëshe për të shpëtuar vendin, krijimi i idesë se politikani dhe polici merren vesh më mirë me mafiozin dhe hajdutin, se sa me qytetarin e ndershëm dhe oficerin e ushtrisë, tronditën thellë moralin dhe besimin shqiptarëve që ushtria mund te ribëhet.

Për fat të keq pushteti i atyre viteve nuk arriti të ndërtojë një shtet ligjor të së drejtës. Në vend të tij u instalua shteti i mashtrimit dhe i padrejtësive. Statusi i ushtarakut, ligji i gradave dhe i funksioneve, si dhe shumica e një sërë dokumenteve themelore të ushtrisë, mbetën në letër. Nga Parlamenti u miratua një ligj mbi përfitimet ekonomike të ushtarakut që del në lirim nga reforma. Ky ligj kurrë nuk gjeti zbatim.

Në lidhjen me politikën e mbrojtjes kombëtare, shteti demokratik e ka për detyrë që të përcaktojë saktë raportin në të cilin duhet të ndodhet ushtria në një shtet të së drejtës, si dhe vendosjen e të gjithë sistemit të Forcave të Armatosura nën kontrollin civil, pra të Parlamentit.

Aventurizmi politik i udhëheqjes shtetërore në politikën antiligjore të reformimit të ushtrisë, çoi në mënyrën graduale në ndërtimin e një institucioni ineficent në dëm të interesave kombëtare.

Përdorimi i saj për detyra jashtë kufijve ligjorë, e futi atë në rrugën pa krye, e cila shënoi epilogun e dhimbshëm të shthurjes dhe shkatërrimit total të saj në mars të vitit 1997. Zbatimi i Vendimit të Këshillit të Mbrojtjes Nr.16 datë 25.05.1995 ku përcaktohet, se “Elementë të veçantë të ushtrisë mund të përdoren për të ndihmuar’’ (forcat e rendit), u përdor në mënyrë abuzive dhe sa për fasadë, duke krijuar precedentë, që ndikuan negativisht në ngjarjet e mëvonshme.

Tre pohime dhe një urdhër

Adem Çopani, Gjeneral Major, ish-Shefi Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura: “Asnjëherë ushtarakët nuk i vënë në lëvizje mjetet luftarake pa urdhër. Nga ana tjetër, vetëm Presidenti ka të drejtë në bazë të ligjit, të urdhërojë në kushtet e jashtëzakonshme, për lëvizjen, dislokimin dhe përdorimin e Forcave të Armatosura”.

Safet Zhulali, ish-Ministër i Mbrojtjes: “Komandanti i Përgjithshëm nuk i ka dhënë asnjë urdhër Ministrit të Mbrojtjes, bile “ as ka komunikuar me atë gjatë gjithë kësaj periudhe. Por, Gazidede ishte i lidhur vazhdimisht me telefon me Komandantin e Përgjithshëm”.

Aleksandër MEKSI, ish-Kryeministër i Shqipërisë: “Në atë periudhë nuk flisnim njëri më tjetrin, (me Gazideden). Kur u vendos gjendja e jashtëzakonshme filluam të flasim. Nuk kisha deklaruar qëndrimin tim, për atë mënyrë dhe pranoja të komunikoja me të, meqenëse ai e quante se kishte të tjerë mbi vete, jo mua”.

Zinxhiri i komandimit operativ kaloi nga Komandanti i Përgjithshëm tek komandantët njësive. Vetëm këta kishin të drejtë të lëshonin urdhra, hallkat e tjera ndërmjetëse vetëm transmetonin. Hezitimet e Shtabit të Përgjithshëm për përdorimin e aviacionit dhe lëndëve helmuese luftarake gjatë kësaj periudhe, nuk kanë qenë të rralla.

Detyrat që ish Ministri i Mbrojtjes i ka vendosur aviacionit për bombardime, nuk dihen nëse i merrte direkt nga Komandanti Përgjithshëm, apo i jepte vetë. Në qoftë se i ka dhënë vetë edhe pse nuk kemi patur pasoja është shkelur ligji për përdorimin e një arme të fuqishme. Nuk mund të quhet mendim i mençur, nga kushdo qoftë përdorimi i lëndëve helmuese luftarake, qoftë edhe për demonstrim force ose paniku. Të tilla veprime nuk janë vetëm të rrezikshme, por edhe të kundraligjshme.

Edhe tek vetë ligji i gjëndjes së jashtëzakonshme kanë mbetur të mjegulluar konceptet juridike dhe argumentimi mbi bazueshmërinë konstitucionale të “rendit juridik“, “të shtypim rebelët”, “të qëllohet pa paralajmërim kundër personave të paarmatosur”, etj.

Vendosja e Forcave të Armatosura bashkë me ato të Ministrisë së Rendit dhe SHIK-ut nën komandën e “gjeneralit” me katër yje, ngelet një absurditet jo i zakonshëm. Urdhërat rrufe për veprime, nuk mund të mos sillnin reagime nga segmente të Shtabit të Përgjithshëm dhe sidomos nga efektivat nëpër njësitë dhe repartet e saj.

Adem Çopani: “Gazidede kishte mandat absolut nga Parlamenti, “Për të urdhëruar edhe forcat ushtarake”. Detyra e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm ishte vetëm të firmoste, për dijeni, tek urdhrat e gjeneralit të SHIK-ut”.Pra, Komandanti kishte dijeni të plotë se çfarë po ndodhte(!)

Mobilizimi kundër Jugut

Mënyra e organizimit për mobilizimin e vullnetarëve kundër Jugut të Shqipërisë, qe një hap tjetër antiligjor. Pa shumë koment, po japim informacionin që i është marrë njërit prej të mobilizuarve. Po e radhisim sipas tregimit integral të tij, pa shtuar asgjë. (Faktet e servirura përkojnë me ngjarjet e përshkruara në shtyp, duke konfirmuar armatosjen e popullit të veriut, të cilit iu bë thirrje të mobilizohej dhe të armatosej për t’u mbrojtur nga bandat e jugut). Personazhi është nga Laçi. Ai tregon fazat e thirrjes nën armë, bazën e nisjes, fletë thirrjen me mbishkrimin “Kushtrim luftarak”, njerëzit e angazhuar me armatosjen e veriorëve, por edhe ato që kanë ndodhur pas çmobilizimit. Ky fakt është vetëm një dritare e vogël, e cila flet për çmendurinë e fillim marsit 1997, ku shqiptari u ndërsye kundër shqiptarit me logjikën e një të sëmuri psikik.

Ja si tregon ish i mobilizuari:

“Mënyra e mobilizimit për të luftuar kundër Jugut:

Vullnetarë.

Të mashtruar duke iu premtuar punë pas “fitores”.

Me detyrim, “Fletë – thirrje” në formën e “Kushtrimit

luftarak”, të cilëve u lexohej i shkruar një nen: “Ligji i gjendjes së luftës për dënim me vdekje në rast mosparaqitje.”

Organizimi:

Nga policia, për të bërë mobilizimin.

Me furgona civilë dhe me automjetet e ushtrisë

dërgoheshin në Tiranë, tek godinat e SHIK-ut, tek Akademia e Mbrojtjes, për të marrë armatime, (një kallashnikov, 200 fishekë dhe rroba ushtarake)”. Pasi armatoseshin caktoheshin drejt e në zonat e përcaktuara nga shtabi i operacionit sipas nevojave.

“Më shumë kërkoheshin tankistë dhe zbulues. Për personat që mobilizoheshin jepte miratimin shefi i policisë kriminale të rrethit. Kështu deri më 2 mars 1997 fliteshin se, “ ishin dislokuar në Fier rreth 2000 forca të tilla”, ­­­­­­­­SHIK-as të ndryshëm dhe civilë të mobilizuar. Kishte nga të gjitha moshat 17, 18 vjeçarë, madje dhe 60 vjeçarë që mezi lëviznin. Një grup tropojanësh, rreth 5-6 veta, kishin ikur nga “fronti” në Gjirokastër. I sollën më datë 2 mars për të dorëzuar armët. Ata po i luteshin një SHIK-asi që të mos i çarmatoste. Ai u tha: – “Mirë se do të flasim bashkë sapo të dorëzoni armët tek dhoma jonë”, – ishte fjala për keqtrajtime që u bëheshin dezertorëve”.

Mbas formimit të Qeverisë së Pajtimit Kombëtar, filluan edhe kthimet e para të “luftëtarëve”. Në godinën e SHIK-ut nuk kishte fare magazinier për të marrë armët. Duhej shkuar në Komandën e Gardës së Republikës. Atje jepej urdhër që armët të mbaheshin me vete në shtëpi, së bashku me municionin. Këtë urdhër e jepte një civil i shkurtër, por me “gradë” të lartë partiake. Shumica e të armatosurve nuk u paraqitën fare për dorëzimin e armëve, sepse ashtu u ishte komunikuar, që me largimin nga fronti. Që nga aty u nisën me mundësitë e veta, secili për të shkuar në shtëpitë e tyre, pa asnjë lloj organizimi. Kjo u bë me qëllim. Këta konsideroheshin njerëzit më të besuar të Presidentit dhe duheshin armatosur, për shkak se jugu qe i vetarmatosur.

Gjatë qëndrimit në shërbim, kryetarët e Partisë Demokratike u kanë dërguar vazhdimisht lekë të mobilizuarve. Organizimin në Gardë e bënin civilë të mobilizuar, aktivistë të flaktë të Partisë Demokratike, së bashku me oficerë të gardës të sapo emëruar’’.

A do të dalë e vërteta?

Precedenti shqiptar në shkatërrimin e ushtrisë, ngelet i rrallë për nga mënyra e veprimit. Ngelet një fenomen, që ndoshta do të duhen vite dhe grupe studiuesish, gjakftohtë e të paanshëm, nga fusha të ndryshme të shkencës dhe kulturës, ushtarakë, psikologë, historianë, sociologë. Analiza e këtij fenomeni do të mundësojë zbardhjen e mjaftë faktorëve kompleks dhe interesantë, të cilat kanë vepruar në kohë dhe me drejtime të përcaktuara. Sigurisht që dinamika e veprimit të tyre ka qenë e orientuar dhe e drejtuar nga individë me influencë politike. Ideali i tyre kurrsesi nuk ka qënë ai i deklaruari.

Instinktivisht çdo shqiptar e ka munduar përgjigja e pyetjeve normale: Kush e dogji vendin? Kush e shkatërroi Shqipërinë? A do deklarohen fajtorët? A është përgjegjës shteti? Ku janë ata që vranë dhe dogjën ushtrinë?

Parlamenti Shqiptar për hetimin e kësaj çështjeje të rëndësishme që kishte të bënte me thërrmimin e shtetit shqiptar, ngriti një komision parlamentar, që çuditërisht dhe pa të drejtë u popullarizua me emrin: “Komisioni Ngjela”. Në përbërje të tij ‘’punuan 11 deputetë në një kohë prej 10 muajsh’’. Materiali i këtij komisioni përmbante 130 faqe dëshmi, fakte dhe prova të grumbulluara në zonat e ndryshme të vendit, gjithë diskutimet e deputetëve, kasetat e filmuara në ditët e marsit 1997, urdhrat dhe fonogramet e dhëna, si dhe shumë fakte të tjera. Këto fakte do të përcaktonin “hierarkinë e listës”, që do të propozohej për penalizim. Komisioni paraqiti pjesën e parë të raportit në muajin shkurt 1998. Më vonë, kryetari i këtij komisioni, vetë Spartak Ngjela nuk pranoi të firmoste pjesën finale të raportit në muajin korrik 1998. Ai sugjeroi se ky problem duhej mbyllur, sepse të dy palët e politikës shqiptare rezultonin të penalizuar. Pjesa tjetër e komisionit nuk e pranoi këtë mendim. Raporti u lexua në Parlamentin Shqiptar, kurse një kopje shkoi në prokurori. Komisioni konkludoi para parlamentit se “për thërrmimin e shtetit shqiptar kanë kontribuar personalitete të politikës shqiptare”.

Nisur nga ky fakt, hetimet e “marsit 1997” u zhvilluan paralelisht nga dy institucione të rëndësishme, nga Komisioni i Përhershëm Hetimor Parlamentar dhe nga vetë Prokuroria e Përgjithshme. Kjo ngeli për mjaft kohë çështja më e rëndësishme e politikës dhe e shoqërisë shqiptare. Kryeprokurori i Shqipërise garantonte se ‘’ky problem nuk do të zgjaste më shumë kohë se sa i është dashur të punojë parlamenti”. Kështu që arrestimet priteshin. Ai qe akti i fundit i një rruge që qe nisur.

Relacioni i Komisionit Parlamentar i bëri prezent Parlamentit se “para përgjegjësisë duhet të dalin ish-Presidenti, ish-Ministri Mbrojtjes, ish-Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA, ish-Ministri Rendit dhe të tjerë”. Gjithashtu ky komision ngrinte shqetësimin, se “gjeneralët e larguar kishin kontribuar” në katrahurën që përfshiu vendin dhe ushtrinë tonë. Ndërsa puna e komisionit “Ngjela” nuk mund të krahasohej me atë të prokurorisë, prokuroria u duk sikur filloi të hidhte disa hapa përpara. Hetuesia përgatiti listat e plota, “me emra e mbiemra”, me të dhënat e duhura të atyre që do të arrestoheshin, duke garantuar kështu një “aksion të suksesshëm”. Ndërsa prokuroria bënte gati fletë arrestimet, rajonet e policisë nëpër rrethe, “garantonin suksesin e plotë të operacionit”.

Arratisjet

Ndërkohë nga Shqipëria vazhdonte hemorragjia e largimeve të spaletave madhore. Gjeneralëve të ushtrisë vazhdonin t’u vinin “ftesa”, gjysmë zyrtare dhe gjysmë private nga vendet perëndimore, por edhe nga SHBA. Ata një nga një pas braktisjes që i bënë ushtrisë, po linin edhe Shqipërinë. Ish komandanti Akademisë së Mbrojtjes dhe ish komandanti i Divizionit të Tiranës, dy gjeneralët e lakuar nga komisioni “Ngjela” në listat e hetimit, për ngjarjet e “marsit 1997’’, ndodheshin në SHBA. Burimet e organit hetimor ngrinin problemin se “largimi ushtarakëve të lartë të ushtrisë”, që ishin implikuar në ngjarjet e “97”, krijonte probleme serioze në vazhdimin e procesit për zbardhjen e përgjegjësive. Ish-Zv.Shefi i Shtabit të Përgjithshëm së bashku me ish-këshilltarin ushtarak të Presidentit, Shefin e Shtabit të Përgjithshëm gjatë muajve mars-qershor 1997, shkuan për të takuar “kolegët” e tjerë në SHBA. Kështu që Amerika ngeli vendi më i preferuar i “gjeneralëve” të ushtrisë shqiptare, duke e çuar “në 7 numrin e gjeneralëve të arratisur”. E ndërsa hemorragjia e largimit të gjeneralëve vazhdonte, drejtësisë nuk i ngelej gjë tjetër veçse të firmoste arrestimin e tyre në mungesë. Është e thjeshtë të ikësh, të lësh detyrën dhe përgjegjësitë e tua. Disa dhjetëra të tjerë u mbyllën në shtëpi apo vende të fshehta.

Po të vazhdojnë ikjet dhe papërgjegjshmëria, do të pasohemi vazhdimisht me 14 shtatorë të tjerë. Nuk u argumentua dot logjikisht dhe shkencërisht se çfarë ndodhi në vitin 1997, gjë që u thellua dhe vazhdoi edhe në analizën e ngjarjeve të 14 shtatorit 1998.

Në ditët e para të Vitit të Ri 1998 opinioni i shëndoshë i shoqërisë shqiptare ngeli i indinjuar dhe i shokuar nga ato çka mësuan nga dosjet e komisionit “Ngjela” për periudhën shkurt–mars 1997. Mjaft politikanë bënë kushtrim për të organizuar gjithë popullin në mitingje masive, duke i sensibilizuar me dokumentet që dispononin.

Situata po ndërlikohej dhe po bëhej tepër delikate. Krejt papritur në fshehtësi të plotë dhe me një operacion rrufe, siç nuk kishte ndodhur kurrë më parë, në Tiranë, në mesnatën midis datave 22 dhe 23 gusht 1998 u arrestuan 3 ish-drejtues të lartë të Partisë Demokratike, ish-ministra të qeverisë Meksi dhe 3 ish-ushtarakë të lartë të ushtrisë.

Arrestimi i 6 funksionarëve të lartë të shtetit dhe të ushtrisë, ishte në momentin e duhur. Të punoje në ato momente që të “ngrije” hetimet, do të thoshte që të vije në pikëpyetje dhe në dyshim të madh akuzën e ngritur. Gjashtë të arrestuarit u akuzuan për krime kundër njerëzimit. Shumë janë arrestuar për pjesëmarrje për kryengritje të armatosur dhe pastaj janë liruar. Kështu dhe çështja e arrestimit të të gjashtëve u tret si flluska e sapunit…

Fund