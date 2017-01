Rikthim në vitin ’97 / Vlora ishte e para…

Nga Zenepe Luka

Viti 2017, në të cilin sapo jemi futur, është viti i ngjarjeve të mëdha për vendin tonë. Do të ketë zgjedhje parlamentare, zgjidhet Presidenti, me shpresë se do të veprojë me shpejtësi Vetingu, që është sinjali, se do të kemi më në fund shtetin ligjor. Gjithashtu, jemi edhe në pragzgjedhjen e Avokatit të Popullit, për të cilin do të vendosë Parlamenti.

Për një moment, teksa rendisja këto ngjarje të mëdha, që, padyshim vijnë natyrshëm periodikisht, në përmbushje të Kushtetutës së vendit, kujtova, se po në këtë vit, shënojmë plot 20 vjetorin ngjarjet e dhimbshme të vitit 1997, që gjeneruan fillimisht në Vlorë dhe më pas gjithë vendin.

Me të drejtë gazeta “Dita”, kolegu im Xhevdet Shehu, botoi një shkrim hyrës rreth kësaj teme tri ditë më parë, duke sinjalizuar fillimin e një cikli të gjatë shkrimesh dhe intervistash për atë vit të zi për të gjithë shqiptarët. Kjo është një iniciativë pozitive, pavarësisht se e dhimbshme, por përderisa autorët e asaj tragjedie të pashembullt kombëtare nuk janë ndëshkuar, ajo doemos duhet kujtuar dhe të tregohen me gisht para gjithë opinionit përgjegjësit e tragjedisë. Përvoja na ka mësuar se këtë më mirë se shtypi nuk mund ta bëjë askush tjetër. Prandaj, jo vetëm ne, që e kemi përjetuar deri në qelizë këtë tragjedi, por e gjithë shoqëria shqiptare, duhet ta kujtojë dhe jo vetëm, por mbi të gjitha të nxjerrë edhe mësime. Po, po, ta kujtojë dhe të nxjerrë mësime, aq më tepër, kur për dy dekada, drejtësia nuk e bëri punën e vet.

Dikush, që do të lexojë këto rreshta dhe shkrimet rreth kësaj teme, mund të shprehet: “Po, kjo gazetarja, përse ngacmon plagët, kaluan dy dekada”..

Unë, ish-gazetarja e gazetës së pavarur “Koha Jonë” në ato vite, që përcolla kronikën e dhimbjes së vitit të mbrapshtë 1997, them, madje klith, se jo vetëm duhet kujtuar, por, tani që janë kthjelluar shumë gjërat dhe Vetingu duhet me doemos të funksionojë, duhet të dalë përgjegjësia ligjore dhe për më tepër, të nxjerrim mësime, që, në radhë të parë politika, që shfaqet herë-herë agresive, një agresivitet,që mund të shtohet për shkak të përballjes me ngjarjet e dhimbshme të atij viti, duhet “ta lexojë” germë për germë tragjedinë e 20 viteve më parë, që u shoqërua me humbje të mëdha jetësh njerëzore, sikur të ishte një luftë e vërtetë, që traumatizoi shoqërinë shqiptare dhe që ka lënë plagë të pashlyeshme për shumë e shumë vite më pas.

1997-a nuk duhet kurrsesi të harrohet. Dhe duhet fiksuar mirë se Vlora ishte e para. Vlora dhe vlonjatet ishin ata që iu bënë barrikadë së keqes që kishte pllakosur vendin.

Përndryshe do të na konsiderojnë pasardhësit si të papërgjegjshëm ne që e jetuam dhe e vuajtëm atë tragjedi në të gjitha përmasat e saj.

Unë gazetarja, që përcolla nga Vlora, 300 kronikat e dhimbshme, deri në zgjedhjet e përgjithshme, që u mbajtën në qershor, nuk lëviz as presjen për ato që kam shkruar e shprehur publikisht, pasi i kam përjetuar ato ngjarje si rrallëkush tjetër.

Do të dëshiroja të ribotohej libri “Vlora,Vlora”, me redaktor shkrimtarin e madh Dritëro Agolli, që e përmbledh në pak fjalë mendimin e tij duke thënë se “kjo kronikë do të ishte mirë të botohej si libër xhepi, për politikanë të rinj, që nuk e kanë përjetuar atë kohë dhe të vjetër, që t’i vënë gishtin kokës, duke thënë: Çfarë marrëzi kemi bërë!I kemi borxhe të mëdha Vlorës dhe shqiptarëve!”

Ditari

Kam mbajtur një ditar të hollësishëm për atë vit të stuhishëm dhe të përgjakshëm për shqiptarët dhe sidomos për vlonjatet. Sepse Vlora e pasoi më rëndë nga të gjithë tragjedinë. Vlora u vu në shënjestër të një regjimi neofashist, ndaj së cilës, sikurse është pohuar shumë herë më pas, u planifikua të bëhej edhe luftë më armë kimike të shfarosjes në masë. Aq i madh ishte inati dhe urrejtja e Sali Berishës në atë kohë

ndaj Vlorës dhe vlonjateve. Nuk e teproj aspak kur e bëj këtë pohim. Habia e madhe është pse nuk janë ndëshkuar këto krime për gjatë 20 vjetëve. Sepse këto janë krime kundër njerëzimit dhe krime të tilla janë të ndëshkueshme maksimalisht në çdo cep të globit.

Ky ditar është pasuri sa shtrenjtë, aq dhe i dhimbshëm. Një ditar i shkruar në ato ditë të përgjakura. Nuk e di pse ndjej që në këtë 20 vjetor të këtyre ngjarjeve, që kanë mbetur pa autor, të rithuhen, pse kjo histori gjaku e dhimbjeje, bën apel edhe pas 20 vjetësh edhe pas 1 shekulli, për shkakun e vetëm , që të nxirret mësim dhe të mos përsëritet kurrë.

Mund të ndodhë, që me kalimin e viteve kjo gjëmë njerëzore, me përmasat e një legjende nuk do të besohej nga askush. Edhe ata që e përjetuan, në një kohë të re, do të vinin në mëdyshje këtë ndodhi makabre, pa le brezat që do të vijnë më pas. Ata do të ngrinin supet dhe do të shqyenin sytë, për tragjedinë që përjetoi Vlora dhe e gjithë Shqipëria në atë fund shekulli… Dhe do të pyesin të çuditur: Vërtetë kështu të ketë ndodhur?!

Kjo tragjedi fiksoi kohën kur ndodhi, kur një person ishte në krye të shtetit, pra Sali Berisha, kishte një parti, që e drejtonte këtë shtet që në ato muaj kaosi, kishte gjithë levat e shtetit në duar që nga ushtria, policia e SHIK-u famëkeq, në asnjë çast nuk e ktheu fytyrën nga vullkani, që ndizej mes bashkështetasve të tij vlonjatë.

Nuk po shtoj asgjë në këto që po them. Madje mund të pohoj se me kalimin e viteve, sa më janë fashitur emocionet e momentit, aq më kanë kthjelluar dhe rrënjosur bindjen për shkaktarët, për autorët e asaj masakre kombëtare. Këtë që them aktualisht, ma diktojnë emocionet që më zgjohen sa herë flitet për atë tragjedi, ndjenjat, dhimbja, që kam përjetuar në qytetin e jugut, duke qëndruar çdo ditë mes turmës mijëra vetëshe të vlonjatëve të revoltuar, pasi kam parë me sytë e mi djem të vrarë, ku edhe eksperti ligjor mungonte, të tjerë të mbytur… Kam parë nënat vlonjate, që nga dhimbja, se i vranë djalin e vetëm, çirrte fytyrën me thonj dhe e mbulonin currila gjaku. Kam parë njerëz të djegur, që zor se i dalloje nëse ishin njerëz….

… Kam dëgjuar klithma nënash, që u iknin nipërit e mbesat në fund të detit dhe mallkonin shtetin e tyre… Jam ndeshur përballë burrit, që qante si fëmije kur ka mësuar, që nusja e tij lindi nga trupi i vdekur një kërthi pa jetë në anijen e vdekjes…

… Kam qenë vetëm 10 hapa larg, kur u vra nga një plumb qorr, Greta Grabova, përballë shkollës “Ali Demi”, në shëtitoren kryesore, që po shkonte për të filluar punën në lokalin e saj, që sot ka marrë emrin “Greta Grabova”.

… Kujtoj kolegen time Tefta Radi, që kish ardhur nga TVSH për të bërë të vetmen kronikë në ato ditë kaosi, që telefonoi shefen e saj në Tiranë, duke i thënë me zë të lartë: “Vlora ka të drejtë, populli demonstron, në rrugë, janë mijëra..Mos e shtrembëroni kronikën,kam përcjellë të vërtetën”….

Por, kur e pa të tjetërsuar kronikën e dërguar në emisionin e lajmeve të mbrëmjes, klithi me zemërim: Këtë turp nuk do ta lajë as deti!

***

Po unë gazetarja, si të mos klith, kur shoh divanin e shqepur, që e ruaj si relikë dhimbjeje?! Ai më kujton mua dhe fëmijëve të mi, atëherë të pa rritur atë moment tragjik, që, për ato muaj, që përjetuam ishte normal… Rrëqethem, tani që e lexoj, më dridhet dora, që po e shkruaj.

“Në mesnatën e një 18 prillit, një zë i njohur, që më kërcënonte vazhdimisht në telefon, më thotë prerë: “Të kemi duruar shumë me ato shkrimet e tua, nesër mos dil, mos shkruaj asnjë rresht edhe pse do të ketë luftë.”Kujdes, në rast të kundërt bëj gati arkivolin!”

Këtë klithmë korbe, që më vonë do të kryente edhe aktin fundamentalist të vendosjes së tritolin në banesën time, ku u plagosën edhe fëmijët, nuk ia tregova askujt, por më duhej të merrja masa. Në mëngjes largova fëmijët tek ime motër, që e kishte disi në periferi. Më pas shqepa divanin dhe në kurriz të tij, futa 200 mijë lekë të vjetra, që kisha kursyer , shkrova një copë letër, që e vendosa pranë aparatit të telefonit, që të vihej re lehtë, një letër, në fakt një amanet të cilën e ruaj ende, ku thuhet: “Nëse nuk kthehem e gjallë, shpenzimet e varrimit janë në divanin e shqepur…”

Vendosa të dalë, se më priste turma si zakonisht, se duhej të bëja kronikën dhe të përballoja çdo lloj presioni, si do që vdekja ishte e pranishme në çdo çast. Por kjo ditë nuk kaloi si të tjerat. Një grup djemsh të armatosur, më ndalojnë teksa kthehesha me biçikletë tek Pazari i Orizit. Sapo kish mbaruar protesta e ditës. Më rrethojnë dhe njëri prej tyre, me tha: “Dole…. Dhe më vuri qytën e automatikut në mjekër.

Kjo është puna ime-iu përgjigja. Më pas heshta dhe buzëqesha. Doja të vdisja ashtu, duke qeshur… Më shpëtoi njëri nga djemtë, ndoshta më i riu… “Ta lëmë-u tha shokëve, kjo është grua, do të ketë fëmijë…

– Po- I thashë,E kam djalin sa ti..

– Ikja hipur në biçikletë me kokën prapa, se mos dëgjoja krisma, deri sa mbërrita në shtëpinë e boshatisur..

Por, sa herë më ka ndodhur kështu? Pse, çfarë kish ndodhur mes shqiptarëve, përse duhet të më vrisnin, pse përcillja të vërtetën nga Vlora, që kish bërë histori, aty kish themelet shteti.

Jam dëshmitarja okulare e ngjarjeve dhe jam e gatshme të dëshmoj përpara çdo trupi gjykues, për të thënë të vërtetën, ashtu si e kam përjetuar, si e kam thënë 20 vjet më parë..

Media shërbëtore e pushtetit

I quaj mjeranë disa kolegë, “shërbëtorë të pushtetit”, sikurse ishin botuesit e gazetës Albania, RD-së, 55-s, të tjerë në TVSH, që i shihnin me dylbi ngjarjet në Vlorë dhe çirreshin në mbrojtje të pushtetit të atëhershëm, duke fyer dhe akuzuar Vlorën dhe vlonjatët. Ju kujtohet një numër i gazetës ‘Albania” që drejtohej nga Ylli Rakipi, hapej me titullin e madh “Vlora në arkivol”. Jo vetëm atë numër, por edhe numra të tjerë të asaj gazete janë djegur publikisht në Vlorë, në Fier e në gjithë jugun. Sepse ato gazeta jo vetëm gënjenin e mashtronin paturpësisht, por i hidhnin benzinë zjarrit të zemërimit popullor që kishte shpërthyer.

Me Fahri Balliun e 55-s, kam ndjekur rrugën gjyqësore dhe ai e ka paguar dëmshpërblimin kokërr më kokërr. Gjyqe të tjera kam në proces.

Më ka dhembur për kolegun, që e kam pasur shok në kursin e gazetarisë, që qëndroi gjatë në Vlorë, në vitin e trazirave bëri shkrime pafund, duke akuzuar ashpër pushtetarët për gjakderdhjen, se ky gjak, duhej paguar shtrenjtë, botoi edhe në një libër. Më pas, për shkak të interesave dhe përfitimeve, jo vetëm heshti, por kundërshtoi veten. Ai këmbeu të vërtetën e përgjakur të Vlorës, me një post në Ministri, ku, sikurse thonë, mori projekte pa fund…

Dritëro Agolli

Duke u shprehur për kronikën e botuar prej meje, për ngjarjet e vitit 1997, ndër të tjera, shkrimtari i madh Dritëro Agolli do të shkruante:

“Kemi të bëjmë me një kronikë historike, të një dëshmitari okular të ngjarjeve. Nëse po këto ngjarje, do t’i hidhte në një libër, gazetari i shtypit zyrtar të asaj kohe, ruajna, Zot, tendenca do të ishte reaksionare dhe antipopullore dhe qëndrimi emocional i tij, do të anonte nga zyrtarët, të cilëve iu shërbenin.

Gazetarja e gazetës “Koha Jonë”, ka një vërtetësi të dyfishtë: Në paraqitjen e faktit edhe në qëndrimin emocional ndaj ngjarjes.

…Është historik me karakterin e një kronike të kohës, që pas shumë vjetëve, ata që do të merren me historinë, do të citojnë: “Ashtu si shkruan dëshmitarja e kohës gazetarja…”

***

Ngjarjet e dhimbshme të vitit 1977,kanë dhënë një mesazh të rëndësishëm, që në radhë të parë, politika duhet ta mbajë vath në vesh. Nëse pushteti shpërdorohet dhe nuk administrohet mirë, nëse atë e mbyt korrupsioni, krimi dhe degjenerimi, populli nuk mund të heshtë.”

Me këtë shkrim unë sa nisa t’u rikthehem ngjarjeve të atij viti të zi. Në ditët në vijim do sjell patjetër fakte dhe dëshmi tronditëse se si e përjetoi dhe e përjetoi Vlora atë tragjedi. Sepse Vlora ishte e para, ishte në ballë të protestave dhe revoltës popullore për të përmbysur një regjim antipopullor dhe antidemokratik.

E ndjej si detyrim moral dhe profesional ta bëj këtë.