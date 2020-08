Rikthimi i Genc Rulit, hapja e listave dhe komisioni tri palësh

Nga Bedri Islami

Sido që të kesh qëndrimin ndaj tij, duhet ta besosh se Genc Ruli është njëri ndër figurat më të njohura të Partisë Demokratike dhe ndër më të mençurit; i bindur dhe i qetë, kur ka qenë në pushtet, dhe i egërsuar, cinik dhe mospërfillës kur ka rënë nga pushteti.

Në një lloj mënyre ai ka qenë paralajmëruesi kur PD-së i ka ardhur koha për të qenë në pushtet- kjo ka qenë kur ai i është afruar asaj, dhe sinjalizuesi kur PD nuk do të jetë më e pushtetit – kur ai është larguar prej saj, si në vitin 1996 dhe 2017.

Pushteti e ka joshur atë dhe ai vetë e ka joshur pushtetin.

Është zënë me të gjithë liderët e tij – përjashto Eduard Selamin dhe nuk kishin përse, pasi ky i fundit, edhe kur ishte kryetar ndjehej përkohshmëria – me Sali Berishën që dy a tri herë desh e dërgoi në gjyq, sidomos në vitin 1994; largohet, duke e ditur se nuk do e kandidonin, nga “grupi” rreth Bashës,dhe, rreth 3 vite e gjysmë më parë, fill pas zgjedhjeve të vitit 2017 ai tha atë fjalinë lapidare, “ kapini për …dhe nxirrini jashtë gruan dhe kunatin e Bashës” – duke thënë më shumë se gjithçka se ku ishte telendisur PD-ja.

Dhe kishte të drejtë – asnjëherë PD-ja nuk kishte pasur një grup parlamentar kaq gjynahqar.

Mjeshtër i kompromiseve, sidomos në tetë vitet e fundit të qeverisjes Berisha, “ i prapështi” i domosdoshëm në qeverisje, pa u bërë merak për fjalët, i larguar dhe i rikthyer si djemtë plangprishës, ai është përsëri në gjenezën e jetës së tij politike të para 30 viteve. Një telefonatë në Pragë nga kunati i tij, Pashko e pat joshur për të qenë ministër, një thirrje e zakonshme nga shefi i tashëm dhe disa takime të rëndomta e kthyen në një këshill, nga i cili nuk do të jetë më deputet, por veshët i ka ngritur për të qenë pjesë e qeverisë. “Sa të jetë Basha shefi i PD-së, Rama do të fitojë gjithmonë”- pat thënë aso kohe dhe kjo nuk ka ndryshuar. Basha është de jure e dalëngadalë de fakto shefi i opozitës, Rama, aty ku ishte shtatë vite më parë dhe synon edhe një mandat tjetër.

Tani Ruli është afruar përsëri me PD-në dhe i ka harruar të gjitha çfarë ka thënë. Ai është vetë i pestë në një komision përzgjedhës për kandidaturat e ardhshme, së bashku me dy figura të tjera të njohura, Nishanin dhe Mustafaj.

Kthimi i Rulit a do të thotë edhe kësaj here kthimi i PD-së në pushtet?

A është bërë e hapur PD-ja më serioze, më domethënëse, a ka harruar mërinë dhe zemërimin, dhe rikthimi i Mustafajt – që faktikisht nuk është larguar kurrë, me gjithë tërheqjen e tij, dhe sidomos i Rulit, nëmë dhënësit – do të thotë se tashmë toleranca dhe jo hakmarrja do të jenë pikë mbështetjet e liderit demokrat?

A ka shanse PD të kthehet në pushtet?

Nëse gjithçka vazhdon kështu si tani, me gjithë gabimet e Ramës dhe tkurrjen që të jep pushteti i gjatë, mundësia e opozitës, qoftë e bashkuar, qoftë e ndarë, është gjithnjë e më e pakët.

Në shtatë vitet e opozitës pak gjë ka ndryshuar. Mendësia ka mbetur e njëjtë dhe njerëzit që paraqesin vizionin e opozitës, asgjë nuk kanë mësuar nga ndryshimet që kanë ndodhur.

Opozita në përshfaqjen e saj ka mbetur në fillimet pluraliste, grumbulli i njerëzve rreth liderit është pa asnjë ide zhvilluese dhe me bjerrje të ndjeshme të besimit tek njerëzit. Në shtatë vite opozitë, megjithëse kishin shumë gjëra ku mund të përqendronin aksionin e tyre politik, ata ngritën vetëm një lëvizje amorfe, të rastësishme, kurrë të argumentuar si duhet dhe asnjëherë e shpënë deri në fund.

Nga një forcë politike që kishte shansin të paraqitej ndryshe nga sa kishte qenë, ajo ruajti për vete tonin e të fortit – kur nuk ishte e fortë, moralin e të ndershmit – kur njerëzit rreth saj dhe paraqitës të saj nuk ishin të tillë, shpalosjen e përmbysësit – kur asgjë nuk përmbysën.

Megjithëse në qeverinë aktuale kishte mjaft të korruptuar – ata i vunë përballë të korruptuarit e djeshëm dhe gjithçka dukej dhe ishte e vazhdon të jetë si një luftë lukunish me të drejtën e grabitjes më të madhe. Nuk ishin idetë që e tërhoqën, por zemërimi, dhuna, mllefi dhe mbi të gjitha përkohshmëria. Ashtu si e kanë nisur diçka, befas dhe paide, ashtu edhe e kanë mbaruar, befas, pa frutë.

Kthimi i Genc Rulit nuk do të thotë se PD-ja u bë parti e hapur dhe as se ajo do të qeverisë nesër. Ujërat nuk rrjedhin dy herë në të njëjtin vend. Nuhatës i fortë i qeverisjes, edhe ai vetë e di se kësaj here gjërat nuk janë më si më parë, kur rikthimi i Berishës në vitin 2005 paraprihej nga një grup të rinjsh, të panjohur, që nuk dihej se i kishte zgjedhur Argita Berisha me dorën e saj nga “grupi i Kosovës”, dhe që ngjallën besimin se po ndryshohej.

Tani kush erdhi dhe cila e re u shfaq në politikën e opozitës? Vetë Ruli nuk është prurje e re, por një arnim i së vjetrës mbi pëlhurë, po ashtu, të vjetër.

Cili grupim mund të jetë i besueshëm? Gjimnazistët dhe vogëlushet e lësëisë, që më parë u bënë deputete dhe pastaj shkuan në universitet? Ata që, kur gërvishtën dorën, thirrën se u sulmuan? Grupimi i Nard Ndokës dhe Dules? “Mentarët” e Dash Shehut, që nuk dihet ku janë? Të Agron Dukës? Mos solli risi në opozitë Gjata dhe Balliu? Salianji? Si mundet që këto të jenë krahët e shefit të opozitës dhe të ndjehen më të larguar një trupë tjetër, shumë më e mençur, më me autoritet, më e besueshme dhe serioze? Në opozitë ka njerëz të devotshëm dhe specialistë të shkëlqyer, me autoritet dhe të ndjekur nga njerëzit, duke nisur nga Jorida Tabaku, Florian Mima, Bujar Leskaj, ish zëvendëskryeministrja në qeverinë e përbashkët 2017, Ledina Mandija, figura intelektualësh që ndjehen pranë saj ose që e kanë përfaqësuar më parë…

Është ide e mirë të kërkosh mendimin e anëtarësisë për deputetët e mundshëm në të ardhmen, por jo të shndërrohet në karikaturën e asaj që ke dëshiruar. Përzgjedhja e 2000 emrave nuk është hapje, është shqyerje. Pasojat e saj do të ndjehen jo larg. Në vendin e atyre që kanë aspiruar për të qenë deputet do të jenë , thuaj në 40 për qind të listës, anonimë, “kalorës” të çastit, të gatshëm për të shkuar së bashku me erën…

Nuk e di pse besoj se kthimin e Rulit në një komision të përkohshëm drejtuesit e PD-së e kanë parë si një ogur i mirë ose si një hajmali fat sjellëse, por edhe në këtë rast gjithçka do të varet se kush është lajmësi.

PD ka ngritur një komision tri palësh që do të shqyrtojë më shumë se 2 mijë kandidatura. Punë e rëndë, e besoj. Për rreth një muaj e gjysmë, pesë vetë, edhe sikur të jenë titanë, do të kalojnë në duar 2 mijë biografi njerëzore, duke parë besueshmërinë, përkushtimin, formimin, lidhjet me krimin dhe dëshirën e liderit, do të ndajnë grurin nga egjra dhe, në fund, do thonë, ja, ua sollëm, ishte mot i keq dhe vazhdimisht kishim lodhje të madhe.

Sidoqoftë kjo është një vazhdë e së mirës, pavarësisht se çfarë do të sjellë dhe nga përmasat që mori kjo lëvizje. Tri palë përfaqësohen në atë komision: besnikët e vijës së Berishës, përmes një njeriu të vëmendshëm, si Nishani; atyre që, megjithëse e kanë këmbën e djathtë nga Berisha nuk ngurrojnë ta heqin, një shkrimtari e diplomati të shquar, si Mustafaj, më i miri i mundshëm për të qenë i qetë, serioz dhe përcaktues, qoftë edhe pse prej kohe nuk ka interesa politike – çka, për mua, është e gabuar; Ruli, nga i cili duhet pasur kujdes kur të lavdëron, si ndodhi me “adhurimin” që shfaqi ndaj Berishës, të cilit i la hapur derën e largimit; dhe dy besnikët e liderit të tashëm, Bashës.

Çfarë do të sjellin ata dhe deri ku është kufiri dhe tagri i tyre?

Thirrjet për të rikthyer Patozin, Imamin, Boden, Topallin, – të dëbuarit e vitit 2017 janë si zërat që ndjellin të keqen, pasi, asnjëri prej tyre nuk është shquar si tolerant, i hapur, serioz dhe i dobishëm. Nëse ka bërë një punë të duhur, ka qenë pikërisht lënia e tyre jashtë listës – e, megjithëse e pagoi nga zemërimi i tyre në vitin 2017, të paktën tregoi se mund të largoheshin pa zhurmë, t’u mbylleshin dyert, edhe atyre që e kishin përqeshur, e kishin lakmuar, e kishin parë të përkohshëm.

Këtë nuk e di askush, ndoshta as ata vetë. Lojërat e mëdha zhvillohen në zyra të tjera dhe, nëse humbja do të jetë e pazakontë, qyrkun e fajit do e veshin pesë vetë njëherësh, duke e lënë shefin e tyre si mbreti i dikurshëm lakuriq dhe të pafajshëm.

****

