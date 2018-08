Rikthimi në garë për universitetin/ Kur mund të plotësohen Formulari A1 dhe A1Z

Maturantët e 2018-s, si dhe kandidatët e viteve të shkuara që kanë përfunduar arsimin e mesëm, por nuk kanë aplikuar në kohë për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z, kanë ende një shans të dytë që të rikthehen në garë për vijimin e studimeve të larta në një nga institucionet e arsimit të lartë publik, ose privat përgjatë vitit të ri akademik. Sipas udhëzimeve të nxjerra nga Qendra e Shërbimeve të Arsimit, këta kandidatë mund të aplikojnë për plotësimin e formularëve A1 dhe A1Z në datat 21-23 gusht 2018. “Maturantët mund të regjistrohen në shkollën ku kanë përfunduar shkollën e mesme më parë, ose shkollën që u cakton drejtoria rajonale e arsimit në rast se shkolla e tyre është mbyllur. Në këtë fazë mund të aplikojnë për plotësimin e këtij formulari edhe të gjithë maturantët që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit dhe kanë njësuar dokumentet pranë dikasterit të Arsimit, sipas procedurave të përcaktuara”, sqarojnë autoritetet e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit.

Hyrja në testimet e vjeshtës

Pasi të përfundojnë procedurat e plotësimit të formularit A1 dhe A1Z, maturantët që kanë detyrime sa i takon provimeve me zgjedhje, apo atyre të detyruara, mund t’i shlyejnë ato në sezonin vjeshtës që do të zhvillohet ndërmjet datave 27 gusht, deri në 7 shtator. Në udhëzimin e MASR të miratuar pak më herët është vendosur që testimet e vjeshtës do të nisin në datën 27 gusht me provimin e detyruar të gjuhës së huaj, për të vijuar tre ditë më pas me testimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ndërsa provimi i matematikës do të zhvillohet në datën 3 shtator. Prova e fundit do të jenë testimet e dy lëndëve me zgjedhje që do të zhvillohen në datën 7 shtator. Ndërsa ata që nuk kanë detyrime sa i takon provimeve, do të presin aplikimet e raundit të dytë, për të garuar direkt nëpërmjet formularit A2 për vijimin e studimeve të larta sipas kuotave që do të rezultojnë të lira në këtë fazë.

Si do të zhvillohet Matura e vjeshtës

Katër janë kategoritë e maturantëve që kanë të drejtë të hyjnë në sezonin e testimeve të vjeshtës. Konkretisht në udhëzimin e MASR saktësohet se në provimet e vjeshtës lejohet që të marrin pjesë maturantët dhe kandidatët që rezultuan mbetës në një, ose më shumë provime të maturës të sezonit të qershorit. Provimet në këtë fazë kanë të drejtë që t’i japin edhe të gjithë kandidatët që rezultuan mbetës në një, ose dy lëndë të vitit shkollor 2017-2018, detyrimet e të cilave janë shlyer brenda datës 22 gusht. Në sezonin e vjeshtës mund të hyjnë edhe të gjitha kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2017, por që nuk kanë dhënë provime të maturës, si dhe të gjithë kandidatët që kryer shkollën e mesme jashtë vendit dhe që gjatë kësaj periudhe kanë kryer edhe procedurat e njehsimit të studimeve pranë MASR.

Ambientet e provimeve

Udhëzimi saktëson më tej se drejtoria e çdo shkolle duhet që brenda datës 23 gusht të zbardhë edhe listën e të gjithë kandidatëve që do të marrin pjesë në Maturën e sezonit të vjeshtës, listë e cila një ditë më pas duhet të depozitohet edhe në Qendrën e Shërbimeve të arsimit. Lidhur me ambientet se ku do të zhvillohen provimet, bëhet me dije se: “Testimet do të zhvillohen të përqendruara në drejtoritë rajonale të arsimit. Ndërsa për Zyrat Arsimore të Tropojës, Lushnjes, Sarandës, testimet do të zhvillohen në qytetet e tyre. Ndërsa maturantët e Zyrës Arsimore të Delvinës duhet të shkojnë në Sarandë për të dhënë Provimet”. Monitorimi dhe procesi i administrimit të provimeve do të jetë i njëjtë, sikundër ka ndodhur edhe gjatë sezonit të testimeve në qershor.

Gara për kuotat e raundit të dytë

Në udhëzimin e MASR saktësohet se aplikimi për kuotat e paplotësuara të raundit të dytë do të zhvillohet në data 15-20 shtator. Edhe në këtë raund maturantët do të mund të përzgjedhin nga e para 10 preferenca se ku duan të vijojnë studimet e larta. Në këtë raund mund të garojnë për të fituar studimet e larta në universitetet publike dhe ato private, të gjithë kandidatë që nuk fituan dot në fazën e parë, ata që nuk arritën dot të garonin në afatet e përcaktuara të raundit të parë, maturantët që kaluan testimet e vjeshtës, si dhe kandidatët që ishin fitues, por që kryen procedurat e çregjistrimit për të garuar në një tjetër degë më të preferuar. Ekspertët e arsimit thonë se kandidatët që garojnë për herë të parë në këtë raund, duhet të shlyejnë edhe tarifën prej 2 mijë lekësh të konkurrimit. Zgjedhja e degëve të studimit do të bëhet online në portalin www.ualbania.arsimi.gov.al. Regjistrimi i preferencave do të bëhet në të njëjtën kohë, si për kandidatët që duan të fitojnë të drejtën për të vijuar studimet në një nga degët e universiteteve publike, ashtu edhe për strukturat private të arsimit të lartë që veprojnë në vendin tonë. Kanë të drejtë që të regjistrohen në këtë sistem online vetëm kandidatët që janë pajisur me dokumentacionin ligjor që fakton përfundimin e shkollës së mesme, që kanë mesataren e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave për çdo program studimi, si dhe që plotësojnë kriteret e tjera shtesë që mund të kenë vendosur vetë universitetet për programet që ofrojnë. Ndërsa kandidatët që do të aplikojnë për t’u pranuar në një nga programet e studimeve dy vjeçare me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të kërkuar nga qeveria.

Shpallja e fituesve për raundin e dytë

Lista e fituesve të raundit të dytë do të bëhet publike në datën 25 shtator. Ndërsa regjistrimet do të kryhen në datat 27 shtator-6 tetor. Kësaj here regjistrimet do të jenë të ndara po në faza 48-orëshe, por që do jenë vetëm 5 të tilla. Çka do të thotë se çdo vend i mbetur bosh nga mbyllja e një faze do të plotësohet me kandidatët e tjerë që ndodhen poshtë vijës së fituesve për çdo program studimi.

Matura e vjeshtës, provimet do të zhvillohen në këto data:

Testi i gjuhës së huaj (D3) do të zhvillohet me 27 gusht.

Testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë (D1) do të zhvillohet me 30 gusht.

Testi i matematikës (D2) do të zhvillohet në datën 03 shtator.

Testet e dy provimeve me zgjedhje do të zhvillohen më 07 shtator.

Struktura e detajuar e provimeve të detyruara dhe tyre me zgjedhje të vjeshtës: