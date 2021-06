Rilindasi i fundit, sot 85-vjetori i lindjes së akademikut Rexhep Qosja. Çfarë ka thënë ai dhe pse e meriton më shumë se një urim të zakonshëm

Nga Jorgo Mandili

“Rexhep Qosja është Volteri i Ballkanit dhe Kafka i Lindjes”. Kështu e ka cilësuar kritika franceze Rexhep Qosjen. Kurse kritiku italian Anselmo Roveda shkruan se “Rexhep Qosja është një ndër mjeshtrit më të mëdhenj të letërsisë ballkanike dhe nismëtari i një tradite të re letrare shqiptare”.

Sot, më 25 qershor ky kolos i kulturës shqiptare dhe atdhetar i madh ka 85 vjetorin e lindjes. Profesor Qosja e meriton më shumë se një urim të zakonshëm dhe për jetë sa më të gjatë. Atij i duhen njohur meritat e jashtëzakonshme, duhen thënë botërisht vlerat e veprës së tij dhe duhet falënderuar me mirënjohje për to. Këto vlera e kanë ngritur në një stad të ri kulturën tonë kombëtare.

Të më falë Prof. Qosja që po huazoj prej tij titullin e një vepre madhore monografike që ai ka shkruar për Naim Frashërin. “Porosia e madhe” e ka quajtur atë vepër dhe që është padyshim libri më i plotë dhe më shterrues që është shkruar për Naimin. Jo rastësisht kur flitet për Akademikun Rexhep Qosja, shtojnë se ai është rilindësi i fundit shqiptar, nisur nga ajo atdhedashuri e thellë që përshkon tejendanë jetën dhe veprën e tij. Dhe Rexhep Qosja është ai që ka tagrin të japë këshilla dhe porosi si një Rilindas. Prandaj dhe e quajta këtë shkrim tim modest në këtë përvjetor të ditëlindjes së tij: “Porositë e mëdha që na jep Rexhep Qosja”. Në një farë mënyre ky titull është i pashmangshëm pasi Rexhep Qosja është sinteza e madhe e Rilindjes Kombëtare Shqiptare.

Kur fillova të hulumtoj për Profesor Qosen që të kisha mundësi të shkruaja për jetën dhe veprën e këtij njeriu të shquar, gradualisht kuptova dhe u ndjeva më në kontakt me një “Insitucion të Mendimit”. Pa këtë “Institucion të Mendimit” 29 Veprat shkencore dhe letrare, që dëshmojnë për formimin shkencor, letrar dhe intelektual të tij si “sinteza e madhe e një periudhe pesëdhjetë vjeçare historike të lavdishme”, kombi dhe historia e Shqipërisë do të dukej e gjymtuar. Në këtë kontekst, Vepra e akademikut Qosja është pjesë e çmuar e pasurisë dhe e identitetit tonë shkencor e kulturor kombëtar. Sapo hyn në “interieret” e këtij Institucioni përballesh me atë mori veprash dhe me Ditarin e famshëm të tij, që përbëjnë një ligjërim të shkruar në histori, letërsi, historiko-letrarë, publicistikë dhe polemizues … me rreth 20000 faqe, që dallohen për nga natyra përmbajtësore dhe për nga forma e shprehjes duke krijuar “një lidhje të brendshme të ideve themelore, të cilat kalojnë prej librit në libër që nga hershmëria në të sotmen, me forcën që çliron origjinaliteti dhe përkushtimi misionar” …. Kjo vepër është rezultat i një përkushtimi e mundi mbinjerëzor, i një disipline pune e organizimi të admirueshëm të kohës dhe produkt i një mendimi të pavarur dhe i një shpirti antikonformist, vepër e një krijuesi ndërgjegjja morale e të cilit nuk mund të pranojë asnjë kompromis e diktat që i bën dhunë të vërtetës dhe vë në pikëpyetje objektivitetin, nderin dhe ndershmërinë shkencore, me çdo çmim qoftë kjo.

Shumë studiues, historianë, letrarë, kritikë, akademikë, publicistë etj. kanë folur për këtë vepër madhore të këtij intelektuali atdhetar, të këtij luftëtari kundër së keqes, këtij “prifti të së vërtetës”, të kësaj përmase morale për intelektualët e vërtetë shqiptarë. Me të drejtë, publicisti dhe gazetari i njohur Ymer Minxhozi thotë se “për ne shqiptarët, Rexhep Qosja është guri kilometrik i rëndësishëm në ndërgjegjen kombëtare”.

E çfarë mund të shkruaj unë më tepër në këtë përvjetor të tij, për këtë Rilindas të kohës sonë? Unë nuk jam historian apo një person i fushave që profesori ka lëvruar. Jam thjesht një adhurues i tij dhe një lexues i vëmendshëm i veprave të tij. Unë, vërtetë shkrova për të si “Njeriu i vitit” por e quajta thjesht si një nga intelektualët më të shquar të kohës sonë, me emrin e të cilit lidhen shumë aspekte të zhvillimit tonë në fushën e shkencave albanologjike, të arsimit tonë kombëtar dhe të jetës sonë kulturore dhe shoqërore. Mund të thuhet se ai, me veprën e tij paraqet një fenomen të veçantë në kohën tonë dhe se është një rilindës i mirëfilltë për kulturën shqiptare. Siç thotë edhe prof. dr. Matoshi “të hysh në Veprën e Rexhep Qosjes do të thotë të kapërcesh pragun e një porte që hapet drejt botës së dijes dhe imagjinatës krijuese… do të thotë të njihesh me mendimet dhe idetë e një projekti të madh shkrimor. Është një lëvizje e pandalur drejt së Vërtetës, të Drejtës dhe Lirisë. Pasi mbaron së lexuari çdo libër të kësaj Vepre, njeriu mediton në qetësi dhe e kupton se të lexosh apo të rilexosh një tekst, do të thotë të kuptosh autorin dhe çështjen e tij, që është çështje e të gjithëve. Njeriu përballë realitetit në të vërtetë është subjekti më qenësor i të gjitha arteve e që shpreh edhe dualitetin midis qenies dhe mosqenies. Dhe vepra e Qosjes është pohim i këtij raporti transcendence midis veprës dhe autorit. Në këtëkëndvështrim Vepra është unike, simbol i analizës tipologjike e stilistike, i imagjinatës krijuese dhe i dialogut të pambaruar midis shkrimtarit dhe librit, njeriut dhe botës”.

Studimi i hollësishëm i prof. dr. Matoshit, mbetet një qasje e rëndësishme edhe për vizionin konceptualist në vlerësimin e veprës së shumëfishtë të Rexhep Qosjes. Mund të thuhet me bindje se klasifikimi tematik që i bëhet kësaj vepre është përfundimtar, një pikë referimi e saktë për cilindo studiues.

Si historian , 6 tituj në 5 vëllime, që nisin me librin “Çështja shqiptare – historia dhe politika” (1994), vëllimi XVIII, një libër i jashtëzakonshëm, sintezë thuajse e të gjitha studimeve albanologjike, “Bibël e çështjes shqiptare”. Asnjëherë studimet tona nuk kanë pasur libra të tillë enciklopedikë, ku analiza dhe dokumenti janë vetë historia që flet.” Ai është rrëfimi më tragjik i fatit tonë, me padrejtësitë paimagjinueshëm të egra që na ka dhuruar historia… Përmasa e vërtetë e personalitetit të Rexhep Qoses si intelektual atdhetar , patriot nuk mund të kuptohet pa angazhimin e tij për çështjen kombëtare duke e shtruar problemin edhe në perspektivë historike, duke përvijuar një program për zgjidhjen e tij, dhe duke përcjellë një mesazh historik, që përshkon tejendanë këtë pjesë të veprës së Qoses,Ndër librat historikë dhe historiko-dokumentarë janë “Paqja e përgjakshme”; “Tronditja e shekullit” (1,2); “Rilindja e dytë” etj., libra me analiza, përfundime dhe përjetime të pakrahasueshme dhe të pazëvendësueshme të një dëshmitari okular.

Si publicist, 6 tituj në 6 vëllime, mes të cilëve libri “Populli i ndaluar”, është fryt i përpjekjeve të tij të pashembullta për ndërkombëtarizimin e problemit të Kosovës nën Serbinë. Libri në të vërtetë i ngjan një beteje që mund të shëmbëllehej nga lexuesi me titullin “Edhe i vetëm trim në luftë”. Është koha kur diktatura në Jugosllavi u ashpërsua dhe shtypja ndaj shqiptarëve arriti kulmin me përgjakjen e demonstratave të rinisë shqiptare të vitit 1981. Në libra të tjerë si “Ligjërime paravajtëse” (1996), lexuesi do të ndeshet me idetë e rëndësishme të shprehura në gazetat e Prishtinës, Kosovës, Tiranës, Beogradit, Lubjanës, apo në radion “Zëri i Amerikës”, që më 1990, 1991 dhe 1992 e në vazhdim, e që i paraprinë luftës së Kosovës për liri. Grupi i tretë dhe i katërt dëshmojnë qartë sesi sakrifikohet përkohësisht shkrimtari (studimet në fushë të letërsisë ai nuk i ndërpreu) në përfitim të intelektualit atdhetar, i cili rreshtohet në barrikadën mbrojtëse të popullit të vet, duke i ndriçuar rrugën se nga duhet të ecë.

Si polemizues, 4 tituj në 1 vëllim XXIX, përbëjnë “kuintesencën e mendimit intelektual qosjean për disa probleme të veçanta që nga protagonizmi i tij i fillimit në letrat shqipe, e deri te protagonizmi në mendimin më të fundmë për disa çështje me rëndësi në jetën e ditëve tona në Shqipëri dhe Kosovë.” Në analizën e thellë që bën për identitetin shqiptar, pasi arsyeton përse identiteti është një kategori historike që vjen duke u pasuruar, ai vëren disa fenomene të jetës “shoqërore, kulturore, shkencore dhe politike me ndikim çintegrues” ,që e transformojnë identitetin nga një ndërgjegje universale, në një ndërgjegje “të thjeshtëzuar, të rrëgjuar, që Faik Konica do ta quante edhe sot siç e quante në kohën e vet: patriotizëm i mëhallës” dhe e lidh pastaj zvetënimin e mëtejshëm të identitetit me qëndrimin ndaj gjuhës.

Paradigma e gjuhës shqipe pasqyrohet më shumë sidomos në vlerësimin e shqipes standarde. Ai identifikohet si një luftëtar i radhëve të para që ka pohuar në vazhdimësi unitetin e tij, identifikuar dhe misionin e homogjenizuar. Me këtë lidhet jo vetëm puna që bën Rexhep Qosja me gjuhën në veprat e tij, me stilin dhe kulturën e të shkruarit, por dhe përkushtimi ndaj çështjeve të zhvillimit të gjuhës letrare të njësuar e të kulturës së gjuhës, shqipes standarde, pasqyrë e kulturës moderne të një kombi të qytetëruar.

ÇFARË KA THËNË REXHEP QOSJA…

Fjalët e tij janë të përjetshme, në trajtën e porosive që na ka dhënë e vazhdon të na japë ne bashkëkombasve të tij, veçanërisht ato mbi natyrën njerëzore, ndershmërinë, patriotizmin, kombin, demokracinë, arritjen dhe zhgënjimin, lavdinë dhe përleshjen, patriotizmin dhe idealizmin. Fjalët mund të ngjyejnë ëndrrat, të korrigjojnë gabimet dhe të mbartin të vërtetat deri në brezat e fundit. Fjalët mund të interpretojnë të tanishmen dhe të flasin për të ardhmen. Fjalët mund të nxisin të keqen ose të gjejnë më të mirën, të shkatërrojnë ose të ndërtojnë ,të ndajnë ose të pastrojnë.

Për nderin

Ç’është nderi! Ç’është nderi kur duhet të vdesësh! Një fjalë e marrë, por e madhe! Ngushëllim i vogël para fundit të pa skaj. Njerëzit e mençëm janë fatkëqij se të tjerët ndjehen të vegjël skaj tyre. E vogëlsia e ka xhelozinë e madhe dhe urrejtjen e pazgjedhur. Le të bëhet i fortë dhe i pamëshirshëm se me mëshirën nuk mbërrin askund, s’ia del me askënd, s’fiton asgjë. Nuk është kjo kohë e mëshirës dhe e dashurisë. Kjo është kohë e sundimit të dhunës. Me të i çel dyert, që s’i çel mendja dhe i shtrin poshtë grushtet e urrejtjes. Nuk ka tjetër ligj. Mëshira është harruar kur në dorë janë marrë mburoja, shigjeta dhe shpata. Me të përcjellim vetëm të vdekurit.

Për lirinë

Liria mund të shfrytëzohet në mënyra të ndryshme prej njerëzve të ndryshëm: prej dikujt shfrytëzohet në radhë të parë për shprehje të lirë të mendimit; prej dikujt në radhë të parë për të fituar pasuri; prej dikujt në radhë të parë për të krijuar karrierë politike pavarësisht me çfarë mjetesh; prej dikujt për të penguar ngritjet e të merituarve dhe të diturve; prej dikujt për të urrejtur; prej dikujt në radhë të parë për të gënjyer e prej dikujt për të sharë e për të fyer të madh e të vogël, burra e gra! Dhe për shumëçka tjetër…” liria është një fjalë plot kuptim, është një ide plot përmbajtje, me shumë dëshira, shumë përpjekje, shumë të drejta të realizuara dhe të parealizuara. Shkrimtari francez, André Gide shkroi një fjali shumë domethënëse që unë e përdora për t’i dhënë fund një libri tim. Ai thotë: “Të dish të lirosh veten nuk është asgjë; gjëja e mundimshme është të dish çfarë të bësh me lirinë e dikujt”. Ne e fituam lirinë tonë përmes luftës, luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe përmes ndërhyrjes së NATO-s, në të vërtetë të SHBA-së, dhe ata meritojnë kredi të madhe, ato ishin thelbësore për çlirimin e Kosovës, por për mendimin tim, ne jemi duke mos përdorur atë liri të cilën e fituam si duhet… Sot, klasa politike e Kosovës nuk e ka kaluar testin demokratik se si duhet të jetë Kosova nëse ekzistenca e saj do të jetë në interes të të gjithë njerëzve.

Për fenë

Shqiptarët janë një popull me tre fe: katolik, ortodoks dhe mysliman. dhe shqiptarët janë një popull me tolerancë fetare të pazakontë. Shqiptarët nuk e kanë provuar konfliktin fetar siç ka përjetuar Evropa dikur. Evropa është e njohur me konceptin e një tridhjetë vjetësh Luftë për fenë, ose ndoshta më shumë se tridhjetë vjet. Sigurisht që ka njerëz në Evropë që na shohin me paragjykime, por shpresoj që numri i atyre që nuk i kanë këto paragjykime është më i madh… Unë mendoj se shqiptarët, si një popull me tre besime dhe duke pasur parasysh vendndodhjen e tyre të veçantë gjeografike, janë të paracaktuar nga kjo gjeografi dhe nga tre besimet e tyre jo për të ndarë dhe thyer Perëndimin dhe Lindjen, por për të ndërtuar ura midis Perëndimit dhe Lindjes. Në Ballkan, Lindja dhe Perëndimi janë përballur me njëri-tjetrin për shekuj, ata kanë luftuar për dominim, për të shfrytëzuar Ballkanin, për të përdorur Ballkanin

Për ndërgjegjësimin kulturor

… Por në Ballkan, në të njëjtën kohë, kulturat Perëndimore dhe Lindore janë takuar, ndërthurur, ndikuar njëra-tjetrën dhe janë dashuruar. Kulturat dhe civilizimet nuk luftojnë me njëri-tjetrin. Qytetërimet dhe kulturat takohen, mësojnë nga njëri-tjetri. Ata pasurohen dhe rriten kur takohen.

Mendoj se muzika popullore shqiptare, ose Melos, është një nga format më të pasura të muzikës në Evropë dhe më e bukura. Melos popullor, këngë popullore, valle popullore shqiptare – një thesar i madh dhe i bukur. Pse Si Sepse ato shprehin aftësinë e shqiptarëve, por pasqyrojnë edhe ndikime historike, nga grekët, italianët, turqit dhe arabët. Shume këndshëm. Kultura shqiptare është pasuruar dhe civilizimi shqiptar është pasuruar. Kështu, shqiptarët janë të destinuar gjeografikisht, fetarisht, kulturalisht dhe historikisht, jo për të përçarë, por për të afruar Perëndimin dhe Lindjen së bashku, për të ndërtuar ura midis tyre, ura paqeje, ura mirëkuptimi, ura bashkëpunimi, ura të bashkëjetesës . Ura më e mirë për një të tashme dhe të ardhme më të mirë të Perëndimit dhe Lindjes!

Për të ardhmen

Ka pesimistë, pesimistë që shkruajnë me dëshpërim për të ardhmen e Evropës. Unë besoj në të ardhmen e Evropës; Unë besoj dhe dua të besoj. Evropa gjithmonë ka pasur njerëz të mençur, njerëz të zgjuar, të cilët kanë bërë shumë, jo vetëm për Evropën, por edhe për njerëzimin. Ata njerëz nuk do ta lejojnë Evropën të bjerë. Unë mendoj se Evropa do të rindërtohet, zhvillohet, pasurohet, institucionalizohet – më mirë sesa është sot. Ne shohim që në Evropë ka njerëz të korruptuar, ka një burokraci të korruptuar sot në Evropë. Shpresoj se Evropa do të çlirohet prej tyre dhe do të bëhet një Evropë më e pastër në kuptimin politik, demokratik, shoqëror, moral dhe etik, kështu që unë besoj në të ardhmen e një Europe më të mirë. bota ka nevojë për një Evropë të bashkuar. Këtu është një këshillë [për brezin e ri në Evropë]. Montesquieu, një nga themeluesit e filozofisë së demokracisë, ka një mendim që do të doja të më kujtohej dhe të përsëritej shpesh. Ai tha që tirania e princit – e princit, e sundimtarit – është më pak e dëmshme për interesin e përgjithshëm sesa apatia e njerëzve. Dua që ti, brezi i ri, të mos jesh apatik. Të jesh aktiv, të jesh punëtor, të kesh kërkesa, sepse vetëm në këtë mënyrë, me sjelljen tënde aktive, punëtore, me kërkesat, idetë e tua, dëshirat, të drejtat e tua, do ta çosh Evropën përpara, siç dëshirojmë ne.

Për Gjuhën

“Gjuha është biografia e popujve, pasuria më e madhe e kombit dhe shprehje e qenies së tij, sepse në gjuhë dhe bashkë me të, ruhet historia e tyre intelektuale, shoqërore dhe morale. Gjuha shqipe, është prona më e madhe” .

“Në qoftë se gjuha standarde shënon një shkallë më të lartë të njësisë shpirtërore dhe të pjekurisë historike të një populli, përpjekjet për ndryshimin e saj, për mohimin e saj do të thotë ftesë për kthim mbrapa, në të vërtetë ngadhënjim i vetëdijes prapakthyese”dhe me qëndrimin ndaj fesë:“[…]tejtheksimet e vetëdijes fetare, si myslimane ashtu edhe të krishterë, e sidomos favorizimi i ndonjërës prej tyre nga ana e institucioneve politike a shtetërore, janë veprime dhe gjykime të anshme me ndikim të mundshëm shpërbërës ndaj identitetit kombëtar të shqiptarëve dhe ndaj proceseve integruese shqiptare”

Për historianët

“Nuk mund të jesh historian i mirë, historian i rëndësishëm për historinë e popullit tënd, në qoftë se dijen metodologjike, dhe kulturën historike, dhe dhuntinë krijuese nuk i mbështet në parime etike. Më pyesni a mund të gjejmë historian të këtillë në radhët e historianëve shqiptarë? Po. Pa dyshim po. Shqipëria ka historianë të shquar. Shqipëria kishte dhe ka një varg historianësh, gjuhëtarësh, arkeologësh, etnografësh shumë të shquar. Po përmend disa historianë të brezit të vjetër. Aleks Buda, Kristo Frashëri, Arben Puto, Kristaq Prifti- po këta janë emra të mëdhenj të historiografisë shqiptare. Paskal Milo është historian i shquar me kulturë, me dhunti, me etikë shkencore, i cili, mjerisht, ka humbur shumë kohë në politikë. Prej brezit të ri dua të përmend një historian, që sot shquan si majë e lartë në historiografinë shqiptare: Pëllumb Xhufi. Të gjithë i nderoj dhe i dua shumë: me Ali Hadrin ne në Kosovë na e kanë mësuar historinë e popullit shqiptar, të Shqipërisë dhe të Kosovës. U jemi mirënjohës përjetë.”

Për historinë tonë…

Është e qartë nevoja që kanë shqiptarët për një histori përtej politikës. Por, kur do të mund ta kenë një histori të tillë? Një histori të tillë, mbipolitike, një histori vërtet shkencore, një histori të tillë, të shkruar me kulturë historike, dhe shkencore në përgjithësi, me etikë shkencore, shqiptarët do ta kenë vetëm kur Shqipëria dhe Kosova të bëhen shtete vërtet demokratike, çka sot nuk janë. Nuk janë shtete vërtet demokratike dhe nuk janë shtete të përfunduara si shtete. Dhe, kur prej politikës të shkojnë mbeturinat e diktaturës që në pushtet janë ngritur duke kamxhikosur paturpësisht mbas vdekjes Enver Hoxhën, të cilit i kanë shërbyer përtokas, të cilin e kanë madhëruar si hyjni!

Për Skënderbeun…

Gjergj Kastrioti – Skënderbeu është figura më e madhe në historinë e popullit shqiptar për një varg arsyesh historike mbi të cilat është ndërtuar dhe qëndron pacenueshëm miti i tij. Dhe, këto arsye janë: Emri i tij qëndron gjerësisht e thellësisht në themelet e vetëdijes sonë kombëtare. Ai e ndërtoi idealin e luftës për liri dhe pavarësi të popullit të cilit i takonte – të popullit shqiptar. Ai e organizoi dhe e kryekomandoi luftën njëzetepesë vjeçare kundër Perandorisë Osmane, që po përshtrihej në gjithë Ballkanin dhe po rrezikonte Atdheun e tij. Ai prej bashkësive krahinore dhe principatave krijoi shtetin e tyre të bashkuar shqiptar, të quajtur Arbëria. Ai, i pari, i bashkoi në një shtet shqiptarët e përkatësive të ndryshme fetare. Ai e shprehu me jetën e tij dhe e predikoi me politikën e tij tolerancën fetare që, kur e kur, sendërtohej si menjanëri (indiferencë) fetare, dhe e bëri historike idenë e njësisë së shqiptarëve. Ai ndërtoi politikën e jashtme të shtetit që krijoi, që mbështetej në bashkëpunimin me mbretëritë dhe principatat evropiane dhe në përkrahjen e tyre. Ai me Arbërinë e tij arriti të merrej me çështje botërore dhe të bëhet faktor me rëndësi të madhe evropiane në kohën në të cilën jetoi. Ai idesë së shtetit dhe rëndësisë së tij për ata që e përbëjnë ia flijoi jetën e vet e fatin e pasardhësve të vet në kohën kur sundimtarë të tjerë ballkanikë kishin pranuar të bëhen vasalë të Sulltanit dhe ashtu Etikën politike e bëri thelb kuptimor të Shtetit. Për këto arsye krijuesit e mëdhenj të Rilindjes Kombëtare Shqiptare do t’i shquajnë, duke i lartëvlerësuar, vlerat e tij mendore, morale, politike, shtetërore dhe përbashkuese në historinë shqiptare në përgjithësi. Mendësinë e tij, Veprën e tij heroike, Rolin e tij përbashkues në përpjekjet e tyre për krijimin e Shqipërisë dhe për krijimin e shqiptarit ata, rilindësit, do t’i bëjnë Shembullin madhështor, Mitik, për ndërtimin shpirtëror dhe atdhetar të shqiptarëve.

Ta privojmë historinë tonë prej këtij miti? Jo. Ta privojmë Kombin shqiptar prej këtij miti? Jo. Jo, jo, sepse ashtu do të pajtoheshim me përpjekjen për ndryshimin e vetëdijes dhe të kujtesës kolektive të popullit shqiptar. Jo, jo, sepse ashtu do të varfëronim identitetin tonë kolektiv, sepse ashtu do të dobësonin fuqinë e përbashkësisë në historinë tonë, sepse ashtu do të privoheshim prej një Madhërie historike që e kishte filluar Epokën e Madhe të Humanizmit dhe Renesansës në Historinë tonë. Miti i Gjergj Kastriotit – Skënderbeut është Mit fuqidhënës edhe në jetën, edhe në politikën, edhe në kulturën e qytetërimin, edhe në etikën e popullit shqiptar sot. Sot dhe gjithmonë!

(Vijon)

——

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.