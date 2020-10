Rinas/ Arrestohet një iraniane për falsifikim pasaporte, procedohet edhe një 39-vjeçar me 30 mijë paund të padeklaruara

Policia ka vënë në pranga një 27-vjeçare iraniane që qarkullonte me pasaportë të falsifikuar dhe është proceduar penalisht një 39-vjeçar nga Tirana, për mosdeklarim të të hollave në kufi. Mësohet se 39 vjeçarit i janë sekuestruar 30000 paund.

Iraniania me iniciale T. N., 27 vjeçe, në dalje të PKK Rinas ka tentuar të udhëtojë me një pasaportë me gjeneralitetet e një shtetaseje norvegjeze. Nga kontrolli i është gjendur edhe një karte identiteti dhe leje drejtimi mjeti në emër të norvegjezes.

Më pas policia ka ushtruar kontroll ndaj pasagjerëve të linjës ajrore me itinenar lëvizjeje Luton-Rinas dhe konkretisht ndaj 39 vjeçarit me iniciale Sh. Sh., të cilit iu gjetën në valixhen e tij të dorës dhe iu sekuestruan në cilësinë e provës materiale 30000 paund. Ai u procedua penalisht për veprën penale “Mosdeklarimi i të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi”.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

h.b/dita