RINASI / Meta kapet me Ballukun, i përmend kontratën me biznesmenin: Ia mbylle letrat për një ditë, kontrollorët nuk i takove dot për 10 muaj (emri i biznesmenit)

Greva e Kontrollorëve Ajrorë të Rinasit ka ashpërsuar edhe njëherë tonet e politikës. Presidenti Ilir Meta iu drejtua sot pasdite me pyetje Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku se përse nuk gjeti kohë për të takuar kontrollorët në 10 muaj.

Ai përmendi biznesmenin Kastrati. Për koncesionin për zgjatjen e kontratës me kompaninë Kastrati, ministres iu desh vetëm 1 ditë, sipas Presidentit, kur në një kohë normale do t’i duheshin 6 muaj, tha ai.

Kuvendi miratoi në shkurt marrëveshjen mes qeverisë dhe kompanisë Kastrati për shtyrjen me 13 vite të konçesionit të Aeroportiti ‘Nënë Tereza’. Në dhjetor 2020, Kastrati nënshkroi marrëveshje me konçesionarin e TIA, me anë të së cilës “Kastrati group” u bë aksioner 100%.

Qeveria propozoi zgjatjen e koncesionit të aeroportit të Rinasit me 13 vite më 29 janar. Sipas relacionit të ligjit të dërguar në Kuvend, afati i koncesionit u shty nga 22 vite në 35 vite.

Për këtë Meta reagoi me tone të ashpra duke e quajtur marrëveshjen ANTIKUSHTETUESE madje duke e çuar më tej kur deklaroi se marrëveshja u krye “në dëm të interesave të kombit shqiptar”.

Meta, sot për Ballukun:

I kam kërkuar me përgjegjshmëri të plotë dhe i kam bërë apel kontrollorëve që të vazhdonin të ushtronin detyrën e tyre pa ndërprerje dhe me përgjegjësi të plotë, për shkak të detyrimit si një vend Europian dhe pjesë e NATO-s.

U kam thënë se do vazhdoni punën, pavarësisht cënimit të drejtave tuaja, sepse do përpiqemi të gjejmë një zgjidhje, por është për detyrim ndaj qytetarëve tanë që të bëjmë çdo gjë ta kalojmë këtë situatë të vështirë dhe më pas të drejtat do t’i fitoni. Kam kërkuar nga organet t’i japin zgjidhje problemit, duke iu referuar praktikave më të mira. Qeveria shqiptare duhet ta vlerësojë me shumë kujdes, ndërkohë që Presidenti i Republikës me 2 prill kërkon marrjen e masave për zgjidhjen e situatës. Ministria nuk angazhohet për ta zgjidhur situatën, por për të shantazhuar më tej kontrollorët duke nisur procedurat për shkarkimin e disa prej tyre. Kanë filluar më pas dhe shkarkimet në masë nga puna. Kam një pyetje për Ministren: Si shpjegohet që për 10 muaj me radhë nuk gjete kohë për tu takuar me kontrollorët? Si shpjegohet që ato letrat për koncesionin e Rinasit, i bëre për një ditë, që në një kohë normale duhen 6 muaj?

m.m/ dita