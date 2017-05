Ringjallja e një patrioti

Mbi monografinë “Dita nuk është larg” e Naun Kules

Përparim Hysi

Me monografinë historiko- letrare “Dita nuk është larg”, shkrimtari Naun Kule ka ringjallur një patriot jo si kudo, por, një njeri me vlera kombëtare, një figurë potente , që i bën nder dhe i rri mirë Historisë së Shqipërisë në ato faqe apo rreshta që ka zënë në të. Dhe ky është Naun Doko – Prifti.

Ky njeri, i ngritur nga hiçi, me një shkollë copa-copa (herë pak shkollë greqishte në fshatin e tij të lindjes, në Libofshë të Fierit), me një “gjasme” gjimnaz, po greqisht pranë Manastirit të Ardenicës), pasi u shkollua, më tepër autodidakt, arriti që në emigracion (në Rusi), për 4 muaj të mësojë rusishten, të futet në universitet dhe, pasi mori gradën shkencore në fushën e historisë e filozofisë, arriti të emërohet rektor në Institutin teknologjik të Tbilisit (kryeqyteti i Gjeorgjisë).

Autori Naun Kule, sado që ka shkruar për të këtë monografi qysh në vitin 1987, përsëri i është kthyer, tani në vitin 2016, duke e bërë edhe më të afërt dhe duke hedhur më tepër dritë mbi këtë figurë të shquar. Naun Kule, si të thuash, e vuri kryqin mbi shpinë dhe nuk la arshivë apo burim shtypi, pa u ballafaquar me personazhin e tij të hershëm dhe të dashur, për ta sjellë atë më të plotë te lexuesi.

Veprimtaria jetësore dhe shoqërore e Naun Prifti – Dokos nis si çirak tek një rrobaqepës në Fier; pastaj në një kurs për mësues dhe, mandej mësues në Zharrnec të Lushnjes. Pas Zharrnecit, në Ngurrëz të Lushnjes; në Marinëz të Fierit dhe, në të gjitha këto ec e jake shkollash, veç si mësues, spikat figura e luftëtarit për liri e drejtësi. Sikur e kërkon “sherrin me para” vetëm e vetëm se mbron fukarenjtë. Kudo që vë këmbë veç si mësues, ai është luftëtari që survejohet qoftë nga italianët, qoftë dhe nga xhandarmëria vendase. Në sytë e regjimit, Naun Doko-Prifti, është non grata dhe tepër i rrezikshëm. Aq e vërtetë është kjo rrezikshmëri, sa dhe i bëjnë atentat duke e plagosur. Në vend që ta trembin, e nxitin më shumë. Hedh pushkën krahut dhe merr pjesë në Luftën e Vlorës kundër pushtueseve italianë më 1920. Mandej bëhet shok me Avni Rustemin dhe Halim Xhelon në organizatën patriotike “Bashkimi”. Si një nga anëtarët më luftarak të “Bashkimit”, kur u vra Avniu, në funeralin e tij betohet të marrë hak.

Ky libofsharak trim, fillimisht, u caktua nga organizata “Bashkimi” që t’i bënte në Vjenë atentat Zogut. Misionin e mori përsipër dhe, nëse nuk qe ai në atë atentat, kjo ndodhi se “në çastin e fundit” e ndërruan me dikë tjetër.

Naun Prifti – Doko ishte mbështetës i flaktë i Fan Nolit dhe qeverisë së tij. Kur ra qeveria e Nolit, emigroi sa në Itali e Austri dhe, përfundimisht, u caktua nga KONARE-ja në grupin që u dërgua në Rusi. Aty jo vetëm u pranua në universitet, por mbaroi me nota të mira duke mbrojtur diplomën me temën “Luftërat e Napoleonit”.

Veç si pedagog, ju bë si “shtesë në shtyllën kurrizore”, geni i luftëtarit. Arriti deri si Komisar në Ushtrinë e Kuqe dhe, sado i sëmurë me tuberkuloz (sëmundje e pashërueshme për kohën), ai, veç punës si pedagog, u përpoq të ringjallë e të bashkojë shqiptarët e emigruar prej kohësh në Odesa.

Tek ndjek faqe pas faqe këtë monografi, nuk ke se si mos bëhesh simpatizant e një figure të tillë kaq karizmatike. Tek e ndjek në dinamikën e kësaj figure në tërë monografinë, s’ke si mos ndalesh në një akt të madh patriotik të Naun Priftit: ky djalë i ri, intelektual dhe luftëtar në të njëjtën kohë, kur vjen puna për idealet dhe për Atdheun, sakrifikon dhe dasmën e tij. E fejuara e tij, Lena, pret me ditë e pret me vite, por Nauni qe”martuar” me një ide të madhe: atë të lirisë.

Ai vdiq në Gjeorgji në vitin 1934, në moshën 38-vjeç. Dhe tek has me këtë fakt kaq domethënës, mendja të shkon tutje nga shekulli XV-të, kur arbëreshi, Gavril Dara i Ri tek flet për martesën e Nik Petës me Marën, thotë: “Niku-dhëndërthi i ri/ ndërroi dasmën me luftën/ e kangjelet me Valkallë.

Dhe thonë se nuk i gjen të ngjashmit në jetë. A nuk ndodhi kështu dhe me Naun Grigor Prifti-Dokon?

Ky që thashë më lartë është një vështrim përciptas, por në monografi do të gjeni plot ndodhi dhe fakte historikë, që e bëjnë librin interesant dhe shumë të lexueshëm.