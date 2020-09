Zylyftar Hoxha

Shënime mbi librin e ri të punonjësit shkencor Azis Gjergji

Gazetari, skenaristi dhe regjisori i mbi 100 dokumentarëve historikë televizivë, në vitet 1971-1990 dhe punonjësi shkencor i Qendrës së Enciklopedisë pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, në vitet 1991-1992 dhe 1998-2008, Azis Gjergji, këto ditë shtatori 2020 ka dalë përpara lexuesve me studimin e ri historiografik “Rinia e Zogut, politikanit që u shpall “Mbret i Shqiptarëve” (464 faqe). Libri është fryt i një pune hulumtuese tetë vjeçare (2012-2020) nëpër arkiva dhe biblioteka në Shqipëri dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u bërë studimi më i thellë dhe shterues mbi ngjitjen brenda 8 vjetëve -1920-1928 – të politikanit Ahmet Zogu, deri në fronin e lartë të “Mbretit të Shqiptarëve”.

Karakteristika themelore e këtij studimi është ballafaqimi i zhdërvjellët i legjendave, gojëdhënave e kujtimeve mbi jetën dhe veprimtarinë politike të Ahmet Zogut me të vërtetat e pasqyruara në qindra dokumente të panjohura më parë në historiografinë shqiptare dhe të huaj. I ndërtuar me një strukturë polemizuese, libri të mbërthen me shtjellimet dramatike të ngjarjeve dhe ndeshjeve të personazheve historikë qysh në ditët e para të shpalljes së shtetit të ri të pavarur shqiptar, në të cilat Ahmet Zogu ka marrë pjesë si një nga protagonistët kryesorë. Në këtë libër diskutohet konkretisht:

– A kishte lidhje farefisnore midis familjeve Kastrioti e Zogolli?

– Cili ishte roli i bejlerëve dhe pashallarëve Zogollë të Matit në strukturat e shtetit feudal ushtarak të Perandorisë Osmane?

– Në cilat shkolla u arsimua Ahmet bej Zogolli i ri në Stamboll?

– Sa ndikim patën në formimin politik të Ahmet bej Zogollit mësimet e teoricienit feudal Nikolla Makiaveli?

– A bashkëpunoi Ahmet bej Zogolli me Qeverinë e Parë Kombëtare të Vlorës, apo iu kundërvu asaj?

– Cili qe bashkëpunimi i Ahmet bej Zogollit me Esat pashë Toptanit dhe pse u bënë armiq për jetë a vdekje?

– A u bë vërtet Ahmet bej Zogolli “shpresa e fundit” e Princ Vidit?

– Si u vendosën marrëdhëniet e bashkëpunimit të Ahmet bej Zogollit me kryeministrin serb Nukolla Pashiç?

– Cili qe roli i Ahmet bej Zogollit në bashkëpunimin me ushtrinë austro-hungareze?

– Cili qe roli i Ahmet bej Zogollit në Kongresin kombëtar të Lushnjës dhe qeverinë e dalë prej tij?

– Cili qe roli i ministrit të Punëve të Brendshme Ahmet bej Zogollit (siç quhej atëherë) në luftërat çlirimtare të Vlorës, Koplikut e Dibrës në vitin 1920?

– Si arriti Ahmet Zogu (me emër të ri) të ngjitet në krye të shtetit shqiptar nga ministër i Punëve të Brendshme në Kryeministër, në Kryetar të Republikës Shqiptare dhe më në fund të shpallet “Mbret i Shqiptarëve”?

– Cilat qenë frytet e marrëveshjeve të hapura dhe të fshehta të Ahmet Zogut me Kryeministrin shovinist serb Nikolla Pashiç?

– A e “bleu” Presidentin Zog Kryeministri fashist Benito Musolini, apo Zogu iu shit atij?

– Si iku dhe si u kthye ish-mbreti Zog ne Shqipëri?

Së fundi po i mbyll këto shënime me përkufizimin e bërë për Zogun-Mbret nga diplomati i tij në detyrë në vitin 1938,Washington, Faik Konica:

“Edhe për ata që u pëlqen, edhe për ata që nuk u pëlqen, Zogu mbetet një karakter enigmatik interesant, një përzierje e papajtueshme kontradiktash, gjysmë hero e gjysmë karagjoz, i cili për shumë kohë do të tërheqë si mbledhësin e çudirave të historisë edhe studiuesin e psikologjisë.” (“Albania-The Rockgarden of Southeastern Europe and Other Esseays”, edited posthumously by Qerim Panarit and published by “Vatra”, Boston, Mass.1957, p.150)

100 vjet më parë

Qeveria Delvina në gjunjë përpara Beogradit

Azis GJERGJI

Më 27 shtator 1920*), Qeveria Delvina dërgoi në Shkodër një delegacion për t’u takuar me konsullin jugosllav, Neshiç. Kryetari i delegacionit shqiptar ishte Dr. Mihal Turtulli, i cili ishte njohur me ministrin e Punëve të Jashtme të Jugosllavisë Ante Trumbiç në Paris dhe i kishte dërguar një letër. I autorizuar të fliste në emër të ministrit Trumbiç, diplomati Neshiç e justifikoi prezencën e trupave të pushtimit jugosllav brenda kufijve të vitit 1913 me rrezikun e pranisë së “disa trupave italiane që gjendeshin akoma në Shkodër, Shëngjin dhe Sazan”, si dhe me praninë e “dy irredentistëve kosovarë, Bajram Curri dhe Hoxha Kadria, në përbërjen e Qeverisë Delvina”. (Arkivi i MPJ të RSH, viti 1920, dosja 41, fl. 47-49: letra e M. Turtullit për A. Trumbiç, më 27.09.1920)

Prania e ministrave kosovarë në Qeverinë Delvina ishte diskutuar edhe më parë në takimet e ministrit Zogolli me deputetin Ivan Vukotiç në Shkodër. Kryeministri Delvina dhe ministri Zogolli ranë në ujdi që, për mbulimin e largimit të Bajram Currit nga qeveria, të kërkonin lirimin nga detyrat edhe të dy ministrave të tjerë pa portofol: Spiro J. Kolekës dhe Hysen bej Vrionit. Kryeministri Delvina e justifikoi lirimin e tyre nga detyrat “për të lehtësuar punët operative të ministrive të tjera”. Në mbledhjen e tij të radhës, më 27 shtator 1920, Këshilli Kombëtar nuk i pranoi arsyet e paraqitura nga kryeministri, pasi opinioni publik i vendit dhe ai ndërkombëtar do ta komentonin si “heqje dorë nga çlirimi i mëtejshëm i popullsisë që gjendeshin nën pushtimin jugosllav”. Të nesërmen, Këshilli Kombëtar u detyrua t’i vazhdonte punimet me dyer të mbyllura dhe të tre ministrat pa portofol u hoqën nga detyrat. (Bisedimet e Këshillit Kombëtar, f. 80-82: Mbledhja 47, dt. 27.09.1920)

Një javë më pas, delegacioni shqiptar i raportoi diplomatit serb Neshiç në Shkodër, se Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë e kishte ndaluar veprimtarinë e Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” në Shkodër; kishte kthyer mbrapsht armët e municionet e dërguara nga politikani italian Gabriele D”Annuncio dhe kishte shkatërruar të gjitha përpjekjet e Hasan Prishtinës për ngritjen e ndonjë “Komiteti revolucionar antijugosllav në Shqipëri”. (Arkivi i MPJ të Shqipërisë, viti 1920, dosja 39, fl. 22-23: udhëzimet e ministrit Konica për delegacionin shqiptar në bisedimet me përfaqësuesin jugosllav Neshiç në Shkodër; fl. 117-118: korrespondenca e datës 26.10.1920)

Bajram Curri u detyrua të jepte dorëheqjen edhe si anëtar i Këshillit Kombëtar. Dorëheqja e tij u lexua më 30 tetor 1920. Po atë ditë, ministri Zogolli i dërgoi telegram zëvendësprefektit të Shkodrës, Sylçe Begut, që ta zëvendësonte menjëherë me një përfaqësues tjetër të Malësisë së Gjakovës. Pavarësisht se repartet e fundit të ushtrisë italiane ishin larguar nga bregdeti shqiptar dhe Bajram Curri ishte liruar nga postet zyrtare, në bisedimet me delegacionin shqiptar në Shkodër, diplomati Neshiç deklaroi se qeveria e Beogradit do t’i hiqte trupat e saj të pushtimit nga territoret e Shqipërisë, vetëm pasi “Qeveria Delvina të garantonte ruajtjen e kufijve dhe, mbi të gjitha, të ndiqte një politikë projugosllave.” (Bisedimet e Këshillit Kombëtar, f. 156 (Mbledhja e 65-të, 30.10.1920: miratimi i dorëheqjes së B. Currit); AQSH, Fondi MPB, viti 1920, dosja 53, fl. 7: telegram i ministrit Zogolli për zv.prefektin e Shkodrës, Sylçe beg Bushatin, më 30.10.1920)

Gjunjëzimi i Qeverisë Delvina përpara presioneve të Beogradit ua preu shpresën familjeve refugjate dibrane për t’u kthyer në shtëpitë e tyre. Çështja e tyre u diskutua gjerësisht në Këshillin Kombëtar, në mbledhjen e 63-të, datë 25 tetor 1920. Sipas të dhënave të mbledhura, 7.000 refugjatë dibranë vazhdonin të jetonin nëpër çadra e baraka të qyteteve Tiranë, Durrës, Elbasan e gjetkë. Senatori i Dibrës, Ramiz Daci, raportoi se e gjithë popullsia e qarkut të Dibrës, prej 45 000 banorësh, gjendej e shpërndarë “nëpër male e shkrepa”. Ndërsa dimri po afronte, Qeveria Delvina kishte dështuar në të gjitha bisedimet me autoritetet diplomatike jugosllave, ndërt to edhe për kthimin e refugjatëve dibranë në trojet e tyre. Këshilli Kombëtar thirri për të dhënë shpjegime ministrin e Punëve të Jashtme, Mehmet Konicën, por ai nuk u paraqit. Në kushtet e indiferentizmit të zyrtarëve qeveritarë, dyert e emigrantëve të rinj dibranë u hapën në përgjithësi prej dibranëve që kishin zbritur në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe qytete e fshatra të tjera të Shqipërisë gjatë dy gjenocideve serbe në vitet 1913 e 1915. (Bisedimet e Këshillit Kombëtar, f. 148-149: mbledhja e 63-të, dt.25.10.1920)

Lëshimet politike të Qeverisë së Tiranës ndaj qeverisë së Beogradit shkaktuan reagimin e ashpër të Këshillit të Naltë dhe Këshillit Kombëtar, pasi binin ndesh me vendimet e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Kryeministri Delvina bënte përgjegjës ministrin Zogolli, ndërsa ministri dinak i Punëve të Brendshme i justifikonte të gjitha veprimet e tij në përputhje të plotë me urdhrat e marra nga Kryeministri Delvina. Në një letër dërguar Luigj Gurakuqit, më 3 nëntor 1920, anëtari i Këshillit të Naltë, Luigj Bumçi i shkroi:

“Si ndenja në Kallmet një muaj mund të them se sa prej Aqif Pashës, sa prej Ahmet Beut, sa prej Dr. Turtullit, sa prej Kacibrës [Dhimitër], kryetarit të Senatit, i kam marrë 10 telegrame, me të cilat më thirrshin në Tiranë. Atëherë m’u desh me dalë prej Kallmetit, e tash dy javë gjendem këtu ku gjeta qeverinë të përzime fort keq ndër vedi, e sidomos Sulejmanin me Ahmet Beun… Ne, Këshilli i Naltë, jemi me një anë e Qeveria nuk do me dijtë për ne; jo veç që nuk na pyet kurrkund asht ndonji punë me randësi, por do që ne të mbyllim sytë e të pëlqejmë e të nënshkruajmë çfarëdo vendimi që të bajnë. Kemi thirrë prej Parlamentit Kryetarin e do të tjerë dhe i kemi diftue gjendjen tonë edhe i kemi paraqitë kërkesat tona, duke kërkuar deri ku arrijnë atributet tona, pse pa fuqi, që ta dimë se e kemi në dorë, na s’mundem me ba kurrgja. Tani Parlamenti e ka marrë punën e për së shpejti do na i njoh të drejtat tona ose po hiqemi…” (AQSH, Fondi Luigj Gurakuqi, viti 1920, dosja 35, fl. 127-130, letër e Luigj Bumçit dërguar L. Gurakuqit, dt. 03.11.1920)

Në të vërtetë, si anëtarët e Këshillit të Naltë, ashtu edhe senatorët e Këshillit Kombëtar kishin shprehur me kohë dyshimet e tyre ndaj deklaratave dhe qëndrimeve oportuniste të ministrit të Punëve të Brendshme Ahmet bej Zogolli rreth synimeve politike dhe ushtarake të Mbretërisë së Jugosllavisë ndaj Shqipërisë. Ish-punonjësi i Sekretarisë Sekrete të MPB në këtë kohë, Qamil Çela dëshmon:

“Aqif Pasha, si anëtar i Këshillit të Naltë dhe Hoxhë Kadria, si ministër i Drejtësisë, e konstatuen ma mirë se cilido tjetër se Ahmet Zogu, tue përfitue nga lidhjet e ngushta me jugosllavët dhe nga pazotësia e shokëve të vet, po shkonte drejt marrjes së fuqisë në dorë dhe drejt realizimit të andrrës së tij për me u ba Mbret i Shqipnisë…” (Qamil Çela, Reçencë mbi kujtimet e S. Vllamasit, në librin “Ballafaqime politike në Shqipëri”, f. 17)

*) Pjesë nga libri: “Rinia e Zogut, politikanit që u shpall “Mbret i Shqiptarëve”)