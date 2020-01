Rinis gara për punësimin e infermierëve

Pranvera Kola

Rihapet gara për punësimin e infermierëve dhe punonjësve të tjerë të shkencave mjekësore teknike në strukturat publike të shëndetit në vend. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka komunikuar gjatë ditës së rihapjen e aplikimeve për punësimin e profesionistëve të rinj të shëndetit në strukturat mjekësore publike në të gjithë vendin. Pjesa dërrmuese e kërkesave në strukturat vendore të kujdesit shëndetësor janë për profilin e infermierit, për të vijuar me teknikët e laboratorit, imazherisë, si dhe profileve të tjera.

Në vijim të shkrimit gjeni të detajuara profilet e shpallura për konkurrim për të gjitha rrethet në vend. Ministrja Manastirliu deklaroi se portali është rihapur, pasi ka një dinamikë shumë të madhe në sistemin shëndetësor sa i përket krijimit të vendeve vakante dhe ftoi të gjithë profesionistët e shkencave teknike mjekësore të bëhen pjesë e testimit, për t’u punësuar në mënyrë transparente.

“Pavarësisht se portali ka një listë pritje rreth 1 mijë profesionistë është hapur përsëri dhe deri në datën 5 shkurt për aplikuesit e rinj në profesionet shkencave mjekësore teknike, për t’ju dhënë mundësi të gjithë atyre që duan të përmirësojmë rezultatet, të konkurojnë përsëri si dhe për t’i dhënë mundësi kujtdo që do të bëhet pjesë e sistemit publik, të konkurojë në portal”, tha ministrja Manastirliu. Sipas saj, kjo shpallje bëhet me qellim plotësimin dhe përditësimin e listës së pritjes sipas Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor, në ato njësi dhe në ato profile ku po shteron lista e pritjes.

Aplikimi online

Sikundër ka ndodhur edhe në fazat e shkuara, aplikimi do të kryhet në platformën online “Infermier për Shqipërinë” si dhe një kopje të dokumenteve, kandidatët do ta dërgojnë me postë ose dorazi në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor ku kandidati zgjedh të konkurojë. Kandidatët mund të aplikojnë vetëm në një drejtori rajonale, brenda së cilës mund të përzgjedhin deri në tre vende, nëse kanë shpallje në profilin që ata kanë. Afati për aplikim është përcaktuar që të vijojë deri me datën 5 shkurt.

Dosja që duhet të dorëzoni

Dokumentet e domosdoshme për aplikim për profesionistët e shkencave mjekësore teknike janë: Kërkesë për aplikim, ku përcakton dhe njësinë vendore të kujdesit shëndetësor ku do të aplikojë, Curriculum Vitae sipas modelit të përcaktuar, Fotokopje e diplomave dhe lista e notave për çdo diplomë (e detyrueshme), Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit (e detyrueshme), Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj, Fotokopje e librezës së punës (nëse ka), vërtetim për gjendjen gjyqësore (e detyrueshme në momentin e fillimit të detyrës), Raporti mjeko-ligjor i tre muajve të fundit (i detyrueshëm në momentin e fillimit të detyrës), Deklaratë nga kandidati për autorizimin e institucionit shëndetësor që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura.

Vlerësimi i kandidatit

Edhe në këtë raund, konkurimi do të zhvillohet me dy faza. Faza e parë që ka të bëjë me vlerësimin e dosjes së kandidatëve, e cila konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën dhe vlerësohet deri në 30 pikë. Ndërsa faza e dytë: “Testimi i informatizuar”, ku do të marrin pjesë kandidatët që kanë kaluar me sukses fazën e parë të vlerësimit me dosje. Kjo fazë vlerësohet deri në 70 pikë. Testimi i informatizuar do të zhvillohet në godinën e Qendrës së Shërbimeve Arsimore. Ditën e testimit, kandidati duhet të jetë i pajisur me: Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë, dokumenti origjinal), Kopje të Kartës ID ose Pasaportës, Faturën me pagesën e tarifës për QSHA-në. Testimi i Informatizuar përmban pyetje bazë rreth profesionit. Duke filluar nga data 20 shkurt, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Kujdesit Shëndetësor do të shpallë në portalin “Infermier për Shqipërinë”, listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen për vazhdimin e procedurë së testimit të informatizuar.

Fituesit që janë në listat e pritjes

Fituesit që janë aktualisht në listë pritje do të vazhdojnë të punësohen sipas radhitjes aktuale deri në daljen e fituesve nga konkurimi i radhës. Kandidatët që do të mbeten në listë pritje do të ripozicionohen sipas pikëve që kanë. Ata gjithashtu mund të futen në konkurim për të ndryshuar pikët e tyre, në fund të konkurimit do ju njihen pikët që do kenë nga ky proces. Nga fillimi i portalit “Infermierë për Shqipërinë” 2 vite më parë, janë punësuar me meritë dhe transparencë mbi 2200 infermierë dhe profesionistë të shkencave mjekësore teknike në sistemin shëndetësor publik.