Rivalët e CIA-s/ Ja cilat janë 10 agjencitë e spiunazhit më të fuqishme në botë

Për më tepër se një shekull, të gjitha shtetet kryesore të botës, përveç SHBA zhvilluan dhe kultivuan shërbimet sekrete informative. Kodi i pashkruar kombëtar amerikan i etikës nuk mund të toleronte apo të stimulonte spiunazhin. Në fund të vitit 1929, ky lloj qëndrimi ishte shprehur në thënien e Sekretarit të Shtetit, Henri Stimson, kur Herbert Yardley i ofroi atij kopje të dokumenteve të huaja: “Zotërinjtë e vërtetë nuk i lexojnë postën njëri-tjetrit!”

Megjithatë shërbimet sekrete informative të zbulimit u zhvilluan fare shpejt në SHBA. Pas Luftës së Dytë Botërore, presidenti Harry Truman shpërndau Office of Strategic Services (OSS 1941-1945) duke argumentuar se asnjë agjenci amerikanë nuk kishte nevojë të kryente spiunazh ndërkombëtar, derisa sigurisht filloi Lufta e Ftohtë e shtyrë nga Kremlini. I alarmuar nga spiunazhi mbarëbotëror i kryer nga Bashkimi Sovjetik, Trumani nënshkroi Aktin e Sigurimit Kombëtar në 1947 (National Security Act) duke krijuar CIA-n si organizatë e përhershme spiunazhi e qeverisë së SHBA.

Teknika e CIA-s nuk ishte e ndryshme nga teknika që përdornin agjencitë e tjera të informacionit. Këto përfshinin ryshfetet, shantazhet, dizinformacionin, propagandën negative, luftën guerrile, sabotazhin deri dhe vrasjet. CIA është tani agjencia më e fuqishme e spiunazhit botëror. Me përfundimin e Luftës së Ftohtë, CIA nuk kishte ndonjë rival. Por kjo është e gabuar.

Agjencitë e spiunazhit janë gjithnjë e më të zëna se kurrë ndonjëherë tjetër. Ato thjesht kanë ndryshuar emër, strategji dhe prioritete, por kurrë nuk kanë hequr dorë nga destinacioni i tyre. Në fakt duke filluar që nga ridimensionimi i shërbimeve sekrete ruse, i cili tani ka për detyrë ruajtjen e interesave tregtare të Rusisë, duke vazhduar më tej me ato kineze me spiunazhin industrial, indiane dhe pakistaneze të impenjuara në destabilizimin e njëra-tjetrës dhe më pas me Britaninë e Madhe dhe Izraelin në luftën kundër terroristëve islamikë. Por cilat janë rivalet e CIA-s? “Tirana Observer” ua sjell më poshtë:

SHËRBIMI I INTELIGJENCËS SË HUAJ (SVR)

Vendi: Rusia

Zona e kompetencave: Zyrtarisht, antiterrorizëm dhe mbrojtja e interesave të tregtisë ruse. Jozyrtarisht, konsolidimi i pushtetit politik.

Aktivitetet: Rusia ka një traditë të mrekullueshme spiunazhi që daton që nga era cariste. Pas kolapsit të Bashkimit Sovjetik, e gjithëpushtetshmja e dikurshme KGB, u thërrmua në organizata të ndryshme të vogla me kompetenca shumë të limituara. Që kur ish-agjenti i KGB, Vladimir Putin mori pushtetin, sidoqë të jetë, SVR ose Sluzhba Vneshney Razvedk, siç është e njohur në Rusi, ka rikuperuar shumë nga e kaluara e saj. Spiunazhi rus brenda Shteteve të Bashkuara, tani është kthyer në nivelet e Luftës së Ftohtë, besojnë zyrtarët amerikanë. Peter Earnest, drejtori ekzekutiv i Muzeumit Ndërkombëtar të Spiunazhit në Uashington, i cili ka luajtur me shumë zgjuarsi me KGB-në ndërkohë që ishte operativ i CIA-s për më shumë se tre dekada, ndan këtë vlerësim. “Ata janë aq të rëndësishëm sot, sa edhe në të kaluarën, në mos edhe më shumë” thotë ai.

MINISTRIA E SIGURISË SË SHTETIT

Vendi: Kina

Zona e kompetencave: Spiunazh industrial dhe analizë datash, siguria e brendshme

Aktivitetet: MSS është e strukturë e mbyllur si ajo e KGB-së sovjetike, dhe është përgjegjëse për sigurinë e brendshme dhe spiunazhin e huaj. Aktivitetet e saj jashtë vendit besohet se janë të përqendruara në mënyrë agresive kundër Shteteve të Bashkuara, veçanërisht në sektorin e saj të industrisë së teknologjisë së lartë dhe teknologjisë ushtarake. Në vend që të mbështetet në një grusht të vogël agjentësh, MSS ka një aset potencial të inteligjencës dhe mbledh të inteligjencë në sistemet e reja të armëve me shumë kujdes me kalimin e kohës përmes kontakteve personale. “Spiunazh kinez është i ndryshëm nga ai Perëndimor”, thotë Earnest.

“Ne shkojmë pas sekreteve ndonjëherë; ata shkojnë pas numrave. Ata mbledhin nga pak copa të vogla dhe i vënë atë së bashku. “Burimet shpesh nuk e kuptojnë se kanë bashkëpunuar me një mision spiun të huaj, dhe mijëra diplomatë kinezë, studentët dhe njerëzit e biznesit që udhëtojnë në Perëndim, çdo vit bëjnë spiunin i cili është tepër e vështirë për ta zbuluar.

KËRKIMI DHE KRAHU I ANALIZËS

Vendi: India

Zona e kompetencës: Destabilizimi i Pakistanit

Aktivitetet: RAW ishte themeluar në vitin 1968 veçanërisht për të kundërshtuar mbështetjen e grupeve militante pakistaneze në Indi, por gjatë viteve ajo është rritur është bërë një nga shërbimet më të mira botërore të zbulimit, me veprimtari të gjerë duke filluar nga Pakistani, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh dhe vende të tjera. Është veçanërisht aktive në Bangladesh, ku ajo luajti një rol kyç në lëvizjen e këtij vendi për pavarësinë nga Pakistani.

Autoritetet pakistaneze shpesh fajësojnë RAW për sulme terroriste në vendin e tyre. Edhe pse këto akuza kanë mungesë provash, RAË nuk kanë një histori për mbështetjen e grupeve militante në Kashmir, Afganistan, dhe Sri Lanka. Vitet e fundit nuk ka qenë të lehta për RAË. Në vitin 1996, RAW ishte e implikuar në një skandal që përfshin dhurimin e paligjshëm të fondeve në fushatat e kongresit të SHBA.

SHËRBIMI I INTELIGJENCËS

Vendi: Pakistan

Zona e kompetencës: Destabilizimi i Indisë

Aktivitetet: Ndonjëherë është i përshkruar si një shtet brenda një shteti praktikisht pa kontroll, ISI është i mirënjohur për kontrollin e rreptë që ai ushtron mbi politikën e Pakistanit dhe roli i saj në mbrojtjen ushtarake nga opozita e brendshme. Por, ISI ka qenë gjithashtu i akuzuar se ka luajtur të dyja palët në luftën globale kundër terrorizmit, dhe bashkëfajësi jashtë vendit. Me propagandën antipërhapje indiane në Kashmir apo financimin e separatistëve si në Punjab, ISI ka dëmtuar vazhdimisht stabilitetin në Indi për dekada. India e ka akuzuar ISI për përfshirje në dhjetëra sulme terroriste gjatë viteve, duke përfshirë sulmet në Mumbai të vitit 2006 që vrau 187 vetë. Në të njëjtën kohë, ISI ka punuar me SHBA dhe aleatët për të luftuar Al Kaedën dhe Talibanët brenda Pakistanit.

SHËRBIMI INTELIGJENT SEKRET (MI6)

Vendi: Britania

Zona e kompetencës: Antiterrorizëm, nostalgjia e James Bond

Aktivitetet: Pas një dekade të shkurtimeve buxhetore gjatë “ndarjes së paqes” vitet e pas Luftës së Ftohtë, shërbimi sekret i Madhërisë së Saj u kapur disi i papërgatitur për sfidat e luftës kundër terrorizmit. Më 9/11, vetëm 30 prej agjentëve 1.600 të MI6 ishin duke punuar ne luftën kundër terrorizmit. Që atëherë, agjencia ka qenë mbi të gjitha një blic i rrufeshëm rekrutimesh që përfshin masa të padëgjuar më parë, të tilla si marrja e reklamave në gazeta dhe i lejon agjentët për të dhënë intervista.

Kjo është shumë larg nga koha e luftës së Ftohtë, kur rekrutët e fshehtë u veçuan nga Oksfordi dhe Kembrixhi si më të mirët dhe të shkëlqyerit për punën e shërbimit të fshehtë. Pavarësisht bukurisë së ofensivës, MI6 ka qënë e sulmuar nga mediat britanike për marrjen pjesë në torturimi e terroristëve të dyshuar sëbashku me CIA-n jashtë vendit. Zyrtarët e Kremlinit kanë akuzuar gjithashtu MI6 e duke u përpjekur për të influencuar politikën e brendshme të Rusisë. Aktivitetet e MI6 nuk mund të jenë aq ekspansive siç ishin dikur, por Earnest e karakterizon këtë si “një ndryshim në prioritetet” ndaj terrorizmit të Lindjes së Mesme, “në vend të një rënie.”

MOSSAD

Vendi: Izrael

Zona e kompetencave: Luftimi kundër terrorizmit islamik, evakuimi i refugjatëve hebrenj

Aktivitetet: Që kur u themelua në vitin 1951, “Instituti,” siç përkthehet në gjuhën angleze, ka fituar një reputacion për aftësi të jashtëzakonshme dhe agresivitet në luftën kundër armiqve të Izraelit. Disa nga arritjet e saj më të dukshme përfshijnë rrëmbimin liderit nazist Adolf Eichmann nga Argjentina në vitin 1960, vrasjen e planifikuesve të vrasjeve në Olimpiadën e Mynih 1972, dhe vrasjen e një operativ të lartë të Hamasit me një celular që shpërtheu në vitin 1996. Mossad ka qenë aktiv edhe gjatë viteve në përpjekje për të ndihmuar refugjatët hebrenj të cilët kërkojnë të emigrojnë në Izrael, duke përfshirë edhe transportin ajror sekret të mijëra hebrenjve etiopian në “Operacionin Moisiu” në vitin 1984. Mossad ka bërë disa lëvizje drejt një transparence dhe hapje më të madhe në vitet 1990, duke përfshirë publikimin e emrit të drejtorit të saj për herë të parë.

BND

Vendi: Gjermani

Zona e kompetencave: Spiunazh komunikimi ndërkombëtar, antiterrorizëm, siguria e brendshme

Shërbimi Federal i Inteligjencës është agjencia kryesore e inteligjencës në Gjermani që vepron si një sistem i hershëm paralajmërues për të njoftuar qeverinë gjermane në lidhje me kërcënimet e ndryshme që bëhen ndaj saj. Arma kryesore e kësaj agjenci është survejimi elektronik i komunikimi ndërkombëtar. Agjentët e BND janë të përhapur në të gjithë botën, dhe arrijnë një shifër prej 4 mijë vetash.

ASIS

Vendi: Australi

Zona e kompetencave: Zbulim i zhvillimeve në të gjithë botën

Shërbimi Sekret Informativ Australian (ASIS) është mbikqyrës i zbulimit të zhvillimeve që ndodhin në të gjithë botën, veçanërisht në rajonin Azi-Paqësor. Edhe pse Australia është relativisht e izoluar nga terrori global, ende ASIS punon 24 orë në 7 ditë për të mbrojtur interesat politike dhe ekonomike të vendit. Ekzistenca e ASIS, e themeluar në vitin 1952, ishte sekret edhe nga qeveria e vet për më shumë se njëzet vjet.

DGSE

Vendi: Francë

Zona e kompetencave: Antiterrorizëm

Drejtoria e Përgjithshme për Siguri të Jashtme (DGSE) e Francës u themelua në vitin 1982 për të grumbulluar informacione nga burime të huaja për të ndihmuar në vendimet ushtarake dhe strategjike. Jo aq i njohur sa CIA apo Mossad, DGSE pretendon se ka penguar më shumë se 15 sulme terroriste në Francë që nga 11 shtatori i 2001, thonë raportet. Agjencia ka një rrjet prej rreth 5000 agjentësh të përhapur në të gjithë Francën dhe nëpër botë.