“Rivaliteti i peshkaqenëve” dhe Shqipëria, dje dhe sot!

Nga Armand Plaka

Ndërsa po shihja një karikaturë shqiptare të viteve gjashtëdhjetë (më saktë të vitit 1967) ajo që po kaloja nëpër mend ishte ideja se: historia përsëritet, por vlerësimi dhe perceptimi ynë për ngjarjet ka ndryshuar rrënjësisht. Sot, në unison politika shqiptare, ajo zyrtare dhe ajo opozitare, përkrahin pa rezerva ndërhyrjen amerikane në Siri dhe kritikojnë rolin e Rusisë. Dikur ishim aq neutralë, kritikë dhe madje sarkastikë, saqë të dy më të fuqishmit (të cilët në atë kohë ishin me distancë e vërtetë dy më të fuqishmit, ndërsa në horizont nuk dukej askush t’i rivalizonte) e kësaj bote i quanim “peshkaqenë” dhe synimeve të tyre, u vinim shenjën e barazisë. Problemet në rajonin e Mesdheut Lindor (sikurse shënohet në diçiturën e karikaturës së sipërpërmendur) e jo vetëm në fakt, qysh nga ajo kohë, duket se janë shtuar dukshëm me një luftë fatkeqe që zgjat prej 7 vitesh me viktima të panumërta e sulme kimike, përgjegjësinë ndaj të cilave duket se s’do ta marrë përsipër zyrtarisht askush.

Kapërcime epokale

Shqipëria ka njohur si askush tjetër përgjatë 50 viteve, kapërcime epokale në politikën e jashtme e atë të sigurisë, duke u anëtarësuar “plot krenari” qysh në gjenezën e vet në Traktatin e Varshavës në mes të viteve ‘50 të shekullit të shkuar, për të përjetuar një kohë më të gjatë një periudhë “neutraliteti”, e cila paradoksalisht nuk kishte asgjë të përbashkët me “të paangazhuarit”, një lëvizje kjo që për ironi të fatit, kryesohej e frymëzohej nga Tito, “delja e zezë” e Hoxhës deri ditën që ndërroi jetë. Do të duhej të pritej relativisht gjatë, derisa lutjeve të shqiptarëve, NATO t’i përgjigjej pozitivisht, duke u hapur dyert si anëtarë me të drejta të plota në vitin 2009. E duket se Shqipëria edhe pse modeste, përpiqet t’i plotësojë angazhimet që i takojnë, sa herë që gjen rast, edhe nëse kjo do të thotë jo domosdoshmërisht angazhim ushtarak.

Përgjegjësi e ndarë, veprime të koordinuara

Në një kohë fare të shkurtër, duket se Tirana zyrtare u përball me një aksion të koordinuar të anëtarëve e aleatëve të NATO-s nga Europa Veriore e Kanadaja, deri në Australi, të kryesuar nga SHBA, ku u desh të dëbonte dy diplomatë rusë e vetëm pak ditë më vonë, të hartonte edhe një deklaratë tërësisht mbështetëse e pa ekuivoke ndaj ndërhyrjes së fundmit të SHBA dhe aleatëve të saj, Francës dhe Britanisë në Siri. E bindur se po bënte veprimin e duhur, edhe pse në dukje nuk kishte arsye konkrete, Tirana zyrtare u desh të përballej edhe me hakmarrjen “proporcionale” të palës ruse, e cila në mënyrë aspak proporcionale, duke pasur parasysh prezencën fare modeste diplomatike shqiptare në Rusi, reagoi siç edhe pritej, duke dëbuar dy diplomatë. Ky veprim duket se ka ulur ndjeshëm nivelin e marrëdhënieve edhe ashtu disi të vështira mes dy vendeve, por duket se i ka shtuar pikët Tiranës në marrëdhënie me SHBA dhe NATO-n, duke u shfaqur në sytë e tyre një anëtare e devotshme dhe e përgjegjshme.

Sovraniteti i kufizuar dhe Shqipëria

Pas rënies së Perdes së Hekurt në Europë, është besuar se vijat e kuqe ishin vendosur qysh më parë në kontinent, duke ia nisur nga Konferenca e Moskës, e Jaltës, e Teheranit e në fund edhe ajo e Potsdamit në pranverë 1945. Ndërhyrjet e mëvonshme sovjetike në Hungari (1956) e Pragë (ish-Çekosllovaki, 1968) duket se e bënë doktrinën e Brezhnjevit ( mbi sovranitetin e kufizuar në vendimmarrje të rëndësishme të ish-vendeve të Demokracive Popullore) thjesht një përmbarues “de facto” të fateve të parashkruara të atyre vendeve, deri ditën që Perdja e Hekurt mbi Europë ra.

Por duket se kjo doktrinë nuk kishte gjetur vend tek Shqipëria, e cila edhe pse në të gjitha raportet e kohës në Perëndim cilësohej si aleatja e “satelitja më e bindur e Moskës”, në fund nuk rezultoi aspak ashtu, pasi ishte pikërisht Shqipëria që i rezervoi Kremlinit një fiasko fare të papritur në vitet gjashtëdhjetë, duke zgjedhur rrugën e konfrontimit e të ftohjes totale për dekada me radhë. Edhe pse Shqipëria sidomos pas ndërhyrjes sovjetike në “Pranverën e Pragës” në 1968, u duk se ia kishte frikën një ndërhyrje të dhunshme ruse në vend, sovraniteti i kufizuar nuk gjeti dot terren, duke sjellë në fakt me vete edhe efekte negative, çka bëri që të rritej paranoja dhe izolimi ndër shqiptarët.

Kohët përsëriten

Shqipëria e sotme në shumë analiza e media ndërkombëtare paradoksalisht sërish konsiderohet një nga “satelitët më të bindur”, këtë radhë me kahje të kundërt, dmth. i SHBA-së dhe NATO-s në rajon. E vetë shqiptarët me të drejtë thonë se janë krenarë që janë në këtë aleancë. Por situata rezervon sërish surpriza e kështu që teoria e “sovranitetit të kufizuar”, duket se sapo ngre kokë, pëson sërish çarje në rastin e Shqipërisë. Të paktën në dy raste, politika e jashtme zyrtare e Shqipërisë ka preferuar të mos ndajë të njëjtin mendim me SHBA, siç ishte vota kundër në OKB, me rastin e njohjes së Jeruzalemit si kryeqytet i Izraelit. Më larg në kohë, në ngjizje të pushtetit të ri e këmbimit të elitave politike në 2013, kabineti Rama ishte i shtrënguar t’a tërhiqte fjalën e dhënë për depozitimin e stokut të armëve kimike siriane në Shqipëri, si rrjedhojë e presionit të fortë popullor në vend, çka rezultoi më shumë hap pozitiv se sa negativ. Fundja gjeti zbatim tërësisht thënia: “Vox Popoli, Vox Deis”, duke u hequr në kë të rast një argument të fortë nga dora atyre që mendojnëse jemi “satelit i bindur”.

Ndërsa dy veprimet e fundit ishin tërësisht në linjë me ato të SHBA e të aleatëve të NATO-s, paradoksalisht të gjitha këto kanë një lidhje mes tyre; Mesdheu Lindor, apo sikurse njihet në një kontekst më të gjerë: Lindja e Mesme (edhe pse termi korrekt në shqip, duke iu referuar kornizave gjeografike e atyre politike, duhej të ishte: Lindja e Afërme).

Frikë e pajustifikuar nga rikthimi i “sovranitetit të kufizuar”

Por a mund të flitet edhe sot pra për “sovranitet të kufizuar”? Realitetet e e reja të detyrojnë në çdo rast, ashtu si dikur, të marrësh vendime e veprime edhe më të rëndësishme, e në këtë kontekst duket sikur s’ka asgjë për të ndryshuar. Por këtë radhë flitet qartazi për ndarje përgjegjësish të ardhura nga vendet anëtare të një aleance që bazohet në vullnetin e lirë të popujve e kombeve, të shprehura në institucione të ardhura nga vota demokratike, e që veprime të tilla nuk i shohin dhe nuk duhet t’i shohin aspak si “sovranitet të kufizuar”, e as si servilizëm apo përulje deri në gjunjë.

Kohët që jetojmë të diktojnë një qasje tërësisht të re konceptuale rreth termit “sovranitet i kufizuar”. Shumë euroskeptikë e jo vetëm për shembull, theksojnë shpesh mungesën apo delegimin e madh të pjesëve vitale të sovranitetit të vendeve të tyre drejt Brukselit, apo flasin për bindje të verbër ndaj BE-së apo Uashingtonit, por a duhet konceptuar kjo e gjitha si një rikthim në termat e Luftës së Ftohtë, apo të një doktrine që po ringjallet? Në një gjykim të ftohtë, nuk shihen aspak shenja të ndodhë diçka e tillë dhe nëse sheh lëvizjet e vendeve të tilla si Polonia apo vendet balltike për shembull, duket se ata thjesht po i qëndrojnë një linje qëndrimesh, të cilën e kanë përpunuar me kohë, të diktuar fort nga rrethanat, rishikimi i të cilës do të duhej t’a bënte vetëm ndonjë “revolucion” elitash me synime thellësisht të kundërta. Po e njejta gjë ndodh edhe me Shqipërinë, ku të majtët e të djathtët sa herë vijnë në pushtet, duket sikur rivalizojnë mes tyre se kush do “të dhurojë sa më shumë sovranitet” në Bruksel e Uashington, pavarësisht se tingëllon si shumë paradoksale, jokushtetuese e madje edhe antikombëtare.

Pasojat i paguajnë më të pafajshmit

E asgjë nuk duhet paragjykuar, nëse do mbajnë parasysh kohët e sfidat në të cilat jetojmë. Sidoqoftë, në ndryshim me ato kohë, tashmë mbahen gjallë tërësisht kanalet e komunikimit dhe marrëdhëniet mes “vendeve të hatërmbetura” funksionojnë tërësisht, duke sjellë në mos sot, nesër, domosdoshmërisht edhe rezultate. Kështu, sikurse u pa, përveç reciprocitetit, Moska duket se nuk është aq miope sa që në lëvizjet e Shqipërisë të mos dallojë hapa të detyrueshëm të palës shqiptare që burojnë nga përgjegjësitë që ka çdo anëtar në një aleancë sigurie e më gjerë. Po ashtu, edhe Uashingtoni duket se “nuk e mori dhe aq seriozisht” e as si etalon të sjelljeve të saj rutinore politiko-diplomatike, votën kundër të Tiranës në OKB, pasi e di shumë mirë se dinamika e ngjarjeve po ia lë radhën njëra-tjetrës, duke sjellë me vete edhe mundësinë për korrigjime e reagime në linja e shina të përbashkëta në përputhje me plane të mirëkoordinuara.

Edhe pse në rastin konkret vuajtja e fëmijëve sirianë përbënte një shkak të mjaftueshëm për të ndërhyrë dhe i rendit padyshim shqiptarët dhe aleatët e tyre në anën e drejtë të historisë, për shumëkënd, dy superfuqitë vijojnë të jenë në një plan më të gjerë sërish “peshkaqenë” të mëdhenj që u diktojnë jo vetëm “peshqve të vegjël” sjelljet e tyre e veprime të parashkruara, çka përtej sarkazmës e humorit, nuk të bëjnë thjesht të qeshësh. Kurse Shqipëria edhe pse ka provuar anëtarësim në dy aleanca me kahje të kundërt dhe madje edhe një periudhë “tampon”, në një pozicion hemafrodit, është e destinuar të mbetet një aktor modest në një oqean të madh ku gëlojnë veç “peshkaqenëve”, edhe plot interesa të ndërthurura peshqish të vegjël, pasojat e të cilave fatkeqësisht i paguajnë gjithnjë ata më të pafajshmit.