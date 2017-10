Romët dhe sfidat e tyre, PNUD-BE fonde për punësimin e të rinjve

Komuniteti romë në vendin tonë gjithmonë e ka ndjerë peshën e paragjykimit. Ndër vite janë mësuar që t’ia dalin vetë për të siguruar të ardhurat sipas mënyrës së tyre. Javën që lamë pas, ne pamë një projekt konkret, ku me një grup gazetarësh, organizuar nga UNDP vizituam pjesëtarë të komunitetit rom dhe egjiptian në Durrës dhe në Berat.

Në bazë të projektit FESRE, që mbështetet edhe nga BE, por edhe në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar të Punësimitn një pjesë e këtyre dy komuniteteve janë trajnuar dhe punësuar në kompani private apo edhe në shtet.

Projekti “Fuqizim Ekonomik dhe Social i Romëve dhe Egjiptianëve – shtysë për përfshirjen sociale” (FESRE) mbështet integrimin e romëve dhe të egjiptianëve në tregun e punës dhe rritjen e aftësive bazë dhe atyre për jetën, duke synuar aktivizimin e potencialit prodhues të të dy komuniteteve.

Rreth 700 përfaqësues të komunitetit rom dhe egjiptian janë regjistruar si të papunë pranë zyrave të Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Prej tyre, 229 persona nga Tirana, Durrësi, Shkodra dhe Berati kanë mundur të punësohen përmes asistencës së projektit FESRE, (një program punësimi, financuar nga BE, dhe implementuar nga PNUD), në bashkëpunim dhe me institucionet shtetërore shqiptare.

Në udhëtimin tonë, ndalesa e parë ishte në një mobilieri në Durrës. Aty gjetëm të punësuar 4 persona të komunitetit rom nëpërmjet skemës së formimit në punë. Sipas kësaj skeme, të rinjtë e punësuar kanë mundësi të punojnë nën mbikëqyrjen e një mentori gjë që u mundëson përvetësimin e aftësive të nevojshme për punën specifike që ata kryejnë.

I pari që na pret është Antonio Avdia.

“Kam bërë një vit gjimnaz”, shprehet ai, i gatshëm për të dhënë intervistë. Ai jeton vetëm me nënën e tij dhe vëllain. Antonio tregon se nëna i ka mbajtur duke mbledhur shishe e kanaçe nëpër kazanë. Madje edhe sot që Antonio është në punë, ajo vazhdon të bëjë të njëjtën gjë. Pronari i mobilerisë shprehet i kënaqur me Antonion, të cilit i ka premtuar që edhe kur të përfundojë projekti do ta mbajë në punë.

Ndërkohë përfaqësues nga Zyra e Punës në Durrës thonë se përherë është bërë përpjekje për këtë komunitet edhe pse kërkesat për punë janë gjithmonë të larta, por duke bashkëpunuar edhe me bizneset dhe UNDP-në, është mundur të bëhet diçka për t’i nxjerrë nga varfëria. ’’Puna është ajo që na duhet patjetër. Të paktën një rrogë 300 mijë lekë të vjetra në muaj, do ishte mirë, për të ushqyer familjen’’, thotë një kryefamiljar.

Qendra e Nishtullës

Qendra Komunitare Multifunksionale në Nishtulla, nën menaxhimin e Bashkisë Durrës u ofron shërbime qytetarëve në këtë rajon, përfshirë romët dhe egjiptianët. Qendra ofron shërbime shtesë në regjistrim civil, duke mbështetur individë të komuniteteve rome dhe egjiptiane, fëmijë, të cilët për arsye të ndryshme nuk kane bërë regjistrimin civil; mbështetje ligjore për rastet e divorceve; ndihmë ligjore për raste administrative; mbështetje për t’u bërë pjesë e programeve të strehimit; klasa mbështetëse jashtë programit arsimor për fëmijët që vazhdojnë shkollë; mbështetje për plotësim dokumentacioni për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar; shërbime shëndetësore etj.

Zona e Nishtullës në Durrës, është një nga zonat me përfaqësinë më të madhe të komunitetit rom. Gjendja e tyre është e mjerueshme, të rinjtë kanë braktisur shkollën, të rriturit janë pa punë, askush nuk ka asnjë perspektivë për jetën, veç kanaçeve nëpër kazanë.

Janë 229 persona të komunitetit rom dhe egjiptian në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat të cilët janë punësuar deri më tani nga programi i nxitjes së punësimit, implementuar nga PNUD, në bashkëpunim me institucionet shqiptare dhe me financim nga BE. Por edhe pse nevojat janë më të mëdha, duket se situata është në rrugë të drejtë.

Lagjja e “barakave”

Ndërkohë dukshëm ka ndryshuar ajo që quhet Lagjia e “barakave”. Ndriçimi dhe shtrimi i rrugës ia ka lehtësuar jetën banorëve. Ka në këtë zonë vila shumë të bukura, por edhe kasolle gjysmë të djegura. Koordinatorja e zonës e projektit Bledina Bushi na tregon se në këtë lagje një grua rome humbi jetën prej tuberkulozit, ndërkohë që 4 banorë të tjerë u infektuan e tashmë janë në ndjekje shëndetësore. Djali i gruas që humbi jetën, na del aty dhe na thotë se nga analizat ai kishte dalë negativ, por jeta mbetet e vështirë. Në këtë lagje, projekti FESRE ka bërë të mundur sistemimin e kanalizimeve dhe ndriçimin e rrugëve me drita ekologjike. Nga ky projekt përfitojnë rreth 940 romë dhe egjiptianë si dhe 19 000 banorë të mazhorancës të zonës së Nishtullës.

Bashkëjetesë e shëndetshme

Arsimi është pengesë për integrimin e më vonshëm në shoqëri të komunitetit rom. Projektet e PNUD janë shtrirë edhe në këtë fushë. Konkretisht përmes programit ‘FESRE’ të PNUD, janë investuar 11 milionë lekë për rikonstruksionin e kopshtit ‘’Llambrini Puli’’, në lagjien ‘Barrikada’ në Berat. Rreth 700 banorë egjiptianë dhe 900 familje të tjera (jo të këtij komuniteti) kanë përfituar nga ky investim, duke regjistruar fëmijët e tyre në një institucion me të gjitha standardet bashkëkohore.

Mimoza Jahollari, drejtoreshë e kopshtit, thotë se fëmijët e këtij komuniteti janë integruar më së miri dhe se ky ka qenë një investim me mjaft përfitime për Beratin.

‘’Egjiptianët në Berat gjithmonë kanë qenë të integruar. Tashmë fëmijëve u janë ofruar kushte shumë të mira. Ne ju qëndrojmë shumë pranë. Mësueset dalin në çdo lagje për t’i regjistruar. Në shkolla po jepen dhe libra falas. Ka rritje të numrit të fëmijëve të komunitetit egjiptian në kopshte dhe shkolla. Sivjet kemi 26 fëmijë egjiptianë në kopësht’’, tha drejtoresha.

Përafërsisht 50 fëmijë nga komuniteti egjiptian në zonën e Barrikadës dhe 80 fëmijë të tjerë (jo nga ky komunitet), janë integruar në arsimin parashkollor dhe janë më të përgatitur për nisjen e arsimit fillor.

Projekti i mbjelljes së ullinjve

Ullinjtë e Beratit janë të famshëm, por duket se romët kanë qenë indiferent në kultivimin e tyre. Ndaj një tjetër projekt po merr jetë për banorët e zonës së ‘Bregut të Lumit’ në Berat, tokat e të cilëve vitet e fundit janë dëmtuar nga përmbytjet dhe erozioni. Për këto familje është menduar mbjellja e rreth 700 fidanëve ullinj në tokat e tyre, nismë që jo vetëm do t’i mbrojë tokat nga rrëshqitja dhe erozioni, por për më tepër këto familje do të mund të kultivojnë pemën e ullirit për nevojat e tyre familjare. Për këtë arsye ata po trajnohen nga specialistë të fushës së bujqësisë në mënyrë që të mësojnë si mbillet, rritet dhe kultivohet ulliri.

Ferid Milaj përfaqësues i organizatës ‘Amaro Drom’’, (e cila po asiston në trajnimin e fermerëve rom dhe sigurimin e fidanave të ullinjve), thotë se ky projekt do ti jap zgjidhje familjeve rome në mënyrë që tokat e tyre të mos përmbyten dhe ata të mund të mbjellin jo vetëm ullinj, por edhe kultura të tjera. ’’Janë rreth 40 familje që përfitojnë nga projekti. Ata kanë humbur nga 2-3 hektarë tokë prej erozionit, dhe tashmë do të mbjellin rreth 700 rrënjë ulliri për të mbrojtur tokat e tyre. Aktualisht po trajnohen për të thithur njohuritë e duhura për këtë proces,’’ tha përfaqësuesi i “Amaro Drom’’.

Projektet e BE-së të shtrira në disa qytete të Shqipërisë me një vlerë prej 4 milionë euro (total), nuk kanë si qëllim vetëm integrimin e komunitetit rom dhe egjiptian, por gjithashtu synojnë të ndihmojnë edhe me qindra banorë të tjerë, kryesisht të rinjtë, duke i përkrahur me mini-grante për ngritjen e bizneseve të qëndrueshme.

PNUD dhe Bashkia Berat

Nuk u larguam nga Berat pa takuar kryetarin, Petrit Sinaj, i cili pohoi se bashkëpunimi i Bashkisë Berat me PNUD, ka qenë i suksesshëm dhe ka konsistuar në disa drejtime, si: në ndërtimin e Qendrës Komunitare në lagjen “30- vjetori’’; rikonstruksionin e kopshtit “Llambrini Puli” në lagjen “Barrikadë”; rikonstruksioni i rrugës kryesore në Lagjen “Stan”; gjithashtu janë hartuar dhe janë në proces tenderimi dhe dy bashkëpunime të tjera: rikonstruksioni i Çerdhes nr. 7 në lagjen “Donika Kastrioti”; ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në zonën e ish-pjeshkores në lagjen “30- vjetori”; etj. Gjithashtu PNUD ka qënë mbështetës nga ana financiare dhe me burime njërëzore për zhvillimin ndër vite të aktiviteteve, si: festimin e datës 8 Prill – Dita Ndërkombëtare e Komuntetit Rom, festimin e 1 Qershorit, apo organizimin e kampeve verore për disa vite rresht.

E. Resuli