Ronaldo te Juventusi, po kërkon shtëpi të re në Torino prej dy javësh

Cristiano Ronaldo, nëse më në fund e lë Real Madridin, e di se do të largohet nga një qytet, ku edhe ai dhe familja e tij janë të kënaqur.

Futbollisti portugez ka qenë shumë i lumtur me jetën në kryeqytetin spanjoll, duke shijuar mundësitë e mëdha që i ofron Madridi, një orë e gjysmë me aeroplan nga shtëpia e tij në Portugali.

Pikërisht në këtë të fundit, ai është takuar me gruan, që është partnerja aktuale, dhe me njerëzit e afërt, pas eliminimit nga Botërori i Rusisë. Por, Cristiano tashmë mendon në italisht. Dhe po kërkon një shtëpi në Torino.

Sipas gazetës madrilene “Marca”, futbollisti portugez i ka kaluar dy javët e fundit duke parë mundësitë për të vendosur akomodimin e tij në Torino. Pra, po kërkon shtëpi atje. Nuk është një qytet aq i ngrohtë, sa Madridi. Dimri është i vështirë në shpatet e Alpeve. Moti nuk do të jetë aq dashamirës me të, si në Spanjë. Ronaldo e di këtë.

Ai, gjithashtu, beson se do të jetë e vështirë për të gjetur një vendbanim si ai që ka në një urbanizim luksoz në periferi të kryeqytetit spanjoll.

Cristiano ka një kujtim të mirë të vizitave në Torino me Real Madridin, sidomos nga tifozët e Juventusit. Toni miqësor, që gjithmonë kanë treguar ndaj tij, dhe intensiteti me të cilin ata e përjetojnë futbollin, në çdo lojë, e tërheqin me të vërtetë portugezin. Një eksperiencë e re për CR7, i cili ka luajtur në Premier League dhe në La Liga, veç startit të fillimit në Portugali.

Kontrata

Sipas mediave spanjolle, Juvja i ka propozuar Ronaldos 4 vite kontratë për një total prej 120 milionë eurosh deri në vitin 2020.

Presidenti Agnelli mësohet se ka komunikuar disa herë ne portugezin dhe sintonia mes të dyve është totale.

Sfida e CR7 është ta fitojë Championsin me një fanellë tjetër, atë bardhezi, ndërsa ai nuk ka harruar as duartrokitjen e tifozëve juventinë kur shënoi golin me roveshatë në “Juventus Stadium”.

Megjithatë, kalimi i Ronaldos tek Juvja për momentin nuk ka asnjë konfirmim zyrtar.

Sipas “Premium Sport”, CR7-ta i është vetëofruar Juves që të largohet nga Reali, ku nuk ndihet më i lumtur, pasi Perez nuk ia plotësoi kushtet e kontratës që nga finalja e vitit 2017-të në “Cardiff”.

Reagimet

Trajneri aktual i Italisë, Roberto Manicini në një prononcim për median e cilësoi si një transferim tepër pozitiv, kalimin e Ronaldos te Juventus, pasi sipas tij ‘është në të mirë të marketingut në futbollin italian”.

Komenti i Salvinit

Edhe Ministri i Brendshëm i Italisë ka bërë një koment lidhur me nënshkrimin e mundshëm të Ronaldos në “Allianz Stadium”. Në fakt ai nuk e ka kursyer një batutë lidhje me këtë rast ndërsa tha: “Ronaldo te Juventus? Kujt i intereson: Unë mendoj për Milanin tim të shkretë”.

a.s/dita