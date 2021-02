“Një rrëfim për nënën time”. Bisedë me Ilir Hoxhën në 100 vjetorin e lindjes së Nexhmije Hoxhës

Nga Xhevdet Shehu

Pavarësisht se vitet e fundit dhe deri në fund të jetës ajo pati një komunikim të rregullt dhe korrekt me gazetën DITA, Iliri në këtë intervistë rrëfen jetën dhe kontributin e nënës së tij që nga koha e Luftës Antifashiste e për dekada me radhë, duke treguar edhe disa episode të panjohura që Nexhmije Hoxha nuk arriti t’i tregonte para se të ndahej nga jeta një vit më parë.

Ilir Hoxha nënvizon se përse nëna e tij do të kujtohet dhe nderohet. “Nexhmije Hoxha do të mbahet mënd si një revolucionare dhe antifashiste e guximshme që gjithë rininë e saj e dha për çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit nazifashistë”, thotë ai, duke shtuar se pavarësisht se ajo ishte bashkëshorte e Enver Hoxhës, gjithçka në jetë e arriti për meritat e saj edhe gjatë periudhës së socializmit.

Vetëm një muaj para se të ndahej nga jeta ajo arriti të botonte librin e fundit të saj me titullin “Përjetime dhe meditime në jetën time politike”. Pa asnjë dyshim ky është libri më i kompletuar i saj. Është një histori mbi 70-vjeçare në rreth 500 faqe.

Enver Hoxha është personazhi kryesor në këtë libër. Më pas, ata në krah të tij në të përpjetat e historisë shqiptare, si Mehmet Shehu, Hysni Kapo e Ramiz Alia.

Nexhmije Hoxha si askush tjetër në këto 30 vitet e fundit me këtë libër bëri të pabërën si asnjë ish-udhëheqës tjetër komunist i kohës. Ia ka kaluar edhe Ramiz Alisë, pasardhësit të Enverit. Pa le më ish-udhëheqësve të tjerë komunistë, ish-anëtarëve të Byrosë Politike që jo vetëm nuk shkruan asnjë rresht, por edhe që ikën nga kjo botë sikur të mos kishin ekzistuar kurrë.

Nuk do të jenë të paktë ata që do e kontestojnë. Por mendoj se do të jenë më të shumtë ata që do ta miratojnë, pavarësisht nëse u pëlqejnë apo jo mendimet e saj. Nuk mund t’ia mbyllë gojën kurrkush. Unë hyj tek ata që thonë: shumë mirë që na lë një dëshmi autentike dhe të patjetërsueshme. Heshtja e saj do të ishte e dyshimtë dhe do të ngjallte më shumë diskutime dhe hamendësime të gabuara se sa vetë botimi i këtij libri.

Nuk mund të vihet në dyshim bindja ekstreme e saj se shoqëria komuniste ishte dhe do të mbetet më e mira jo vetëm për shqiptarët, por edhe për mbarë shoqërinë njerëzore. Indoktrinimi komunist ka një dozë të justifikueshme në historinë që përshkruan autorja në librin e saj që do ta konsideroja testamentar. Por, në zhvillimet bashkëkohore të pas kolapsit të regjimeve komuniste, argumentet janë më së shumti në favor të autores.

Pyetje- Z. Ilir Hoxha, këtë intervistë me ju po e bëjmë me rastin e 100 vjetorit të nënës tuaj Nexhmije Hoxha, e cila u nda nga jeta një vit më parë. Zonja Hoxha ishte një mike e gazetës DITA prej disa vjetësh dhe ne nuk mund t’a shmangnim nga përkujtimi këtë përvjetor të lindjes të saj. Më mirë se ju, nuk mund të shprehet askush tjetër për figurën e saj. E pra, pse e vlen të përkujtohet Nexhmije Hoxha në këtë përvjetor të ditëlindjes?

Ilir Hoxha – Në radhë të parë falënderojmë gazetën DITA dhe ju personalisht, Xhevdet, që përkujtoni Nexhmije Hoxhën në 100 vjetorin e lindjes.

Është e vërtetë që ajo ishte një lexuese e rregullt e DITA-s. Madje ajo ruante një koleksion me numra të përzgjedhur të gazetës suaj, por për fat të keq ky koleksion humbi bashkë me materialet e tjera, ditën që na nxorën me dhunë nga shtëpia (qershor 2020).

Data e 100 vjetorit të lindjes së saj, për familjen tonë është një ditë e shënuar, e mbushur me kujtime e plot emocione. Është një shekull jetë dhe histori. Më mendje e zemër dua ta kujtoj nënën time në ditët e saj të lumtura pranë Enverit, e rrethuar nga fëmijët e saj dhe nga nipërit e mbesat, por kujtimet e mia i trazojnë vitet e vështira pas ‘90-s, të cilat kanë lënë mbresa të pashlyera tek unë. Gjithsesi jam i qetë në ndërgjegje, që nënës time i qëndrova pranë deri në fund, duke u përpjekur që t’ia lehtësoja sa më shumë vështirësitë që i solli persekutimi demokratik.

Jeta e saj zgjati deri në prag të 100 vjetorit. Ajo ishte një grua që jo vetëm që jetoi gjatë, por gjithë jeta e saj, nga rinia e hershme e deri sa mbylli sytë, ishte e mbushur me një veprimtari të frytshme sa politike aq dhe shoqërore, duke qëndruar e palëkundur në idealin e saj.

Duke ju kthyer pyetjes tuaj: “pse e vlen të përkujtohet Nexhmije Hoxha në këtë 100 vjetor?”, besoj se duke treguar veprimtarinë e Nexhmije Hoxhës gjatë luftës Nac- çlirimtare, pyetja juaj do marrë përgjigjen që i takon.

Nexhmije Hoxha që në moshë të re duke parë realitetin e hidhur që përjetonte vendi dhe shoqëria shqiptare nën pushtimin fashist, e ushqyer me ëndrrën dhe shpresat për një të ardhme më të mirë për popullin, dhe sidomos për rininë e vendit tonë, u përfshi aktivisht në veprimtari revolucionare dhe në demonstratat e para antifashiste.

Një javë pas themelimit të PKSH së, mori pjesë në themelimin e Rinisë Komuniste të Shqipërisë, ku u zgjodh anëtare e KQ të kësaj organizate. Më pas u zgjodh sekretare politike e qarkorit të Tiranës dhe e ngarkuar të punonte në organizatën e Rinisë Komuniste në Durrës dhe Elbasan.

Për pjesëmarrje në këto veprimtari, fashistët e pezullojnë nga puna dhe e dënojnë me 14 vjet e 6 muaj burg në mungesë. Megjithëse vajzë e re, Nexhmije Xhuglini qe e vetmja shoqe që mori pjesë në konferencën e Pezës në atë kuvend pluralist me pjesëmarrje pa dallim feje, krahine dhe ideje, që u zhvillua në Shtator 1942. Ajo mbajti dhe proces verbalin e kësaj mbledhjeje. Këtu dua të shtoj, që pas viteve ‘90 ndonëse kjo Konferencë përkujtohej çdo vit, ajo nuk u ftua asnjëherë ndonëse ishte e vetmja pjesëmarrëse e mbetur gjallë.

E njohur gjatë luftës me pseudonimin “delegatja”, Nexhmije Xhuglini do merrte pjesë si delegate edhe në Konferencën e Dytë Nac-Cl të Labinotit, më 4- 9 Shtator 1943; në Kongresin e Përmetit në maj 1944; në Kongresin e Parë të Bashkimit të Rinisë Antifashiste të Shqipërisë, që u mbajt në Helmës të Skraparit në gusht 1944, ku ajo zgjidhet anëtare e Sekretariatit të kësaj organizate; dhe në Kongresin e Parë të Bashkimit të Grave Antifashiste të Shqipërisë, që u mbajt në Berat në nëntor 1944.

Nexhmije Hoxha do të mbahet mënd si një revolucionare dhe antifashiste e guximshme që gjithë rininë e saj e dha për çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit nazifashistë.

Pyetje- Po, zonja Hoxha ka qenë një antifashiste e orëve të para. Më pas u bë bashkëshorte e Enver Hoxhës. Mos ky fakt ka bërë që asaj t’i rriten më shumë meritat se sa i takonin?

I.H.– Menjëherë pas çlirimit të vendit nisën të hidhen hapat e para për konsolidimin e pushteti popullor në ndërtimin e Shqipërisë së Re. Edhe Nexhmije Hoxha u përfshi tërësisht në këtë lufte të re.

Ajo filloi menjëherë punë në Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës. Këtu ajo u emërua drejtore për Arsimin dhe për Radio Tiranën, ku ndiqte vetëm programet politike, shoqërore e kulturore. Siç na tregonte, ndonëse ishte me shëndet të dobët, me një anemi ekstreme, si pasojë e jetës së varfër në familje dhe të kequshqyerit gjatë Luftës, si të gjithë partizanët, ajo vazhdonte punën me entuziazëm duke mos parë orar.

Ndërkohë ajo edhe pse ishte e impenjuar në punë dhe në rritjen e tre fëmijëve u regjistrua në Universitetin e Tiranës për studime me korrespondencë në Fakultetin Histori-Filologji, për letërsi dhe histori.

Nexhmija fliste dhe shkruante shumë mirë në italisht që e kishte mësuar në Institutin Femëror dhe frëngjishten që e kishte mësuar si autodidakte dhe siç asaj i pëlqente të thoshte se “kisha në krah mësuesin e mirënjohur të frëngjishtes, të viteve të shkuara, në shkollat e Tiranës e të Korçës, Enver Hoxhën. Ajo fliste shumë mirë dhe gjuhën ruse madje disa herë luajti rolin e përkthyeses si në takimet private apo shtetërore me ambasadorë dhe personalitete të Bashkimit Sovjetik.

Në kohën që ishte drejtore e Drejtorisë se Propagandës, arsimit, kulturës e shkencës, me cilësinë e këtij funksioni merrte pjesë në disa komisione shtetërore që u ngritën për organizimin të e arsimit të përgjithshëm , për ngritjen e Universitetit të parë në vendin tonë, në komisionet për riorganizimin e instituteve shkencore, si ato për gjuhësinë, historinë, ekonominë dhe institutet e tjera të fushave teknike e teknologjike, për t’i përfshirë të gjitha këto rreth një Akademie të Shkencave, që do të krijohej në vendin tonë.

Për një kohë ka kryer edhe detyra të rëndësishme si drejtuese e organizatave të masave. Ishte e zgjedhur presidente e Bashkimit të Grave të Shqipërisë. Duhet të kujtojmë që në ato vite është bërë një punë e jashtëzakonshme për emancipimin e gruas. Ajo u zgjodh dhe anëtare e Këshillit të Përgjithshëm të Federatës Ndërkombëtare të grave. Ndërsa në vitin 1988 u zgjodh kryetare e Frontit Demokratik të Shqipërisë edhe për kontributin që ajo kishte dhënë si pjesëmarrëse në Konferencën e Pezës.

Nexhmije Hoxha ishte zgjedhur si përfaqësuese e popullit në Kuvendin Popullor në të gjitha legjislaturat para vitit 1990, në zona të ndryshme elektorale në disa rrethe të vendit. Është e vetmja grua deri më sot që është zgjedhur me numrin më të madh të legjislaturave. Në vitin 1966 kaloi Drejtore e Institutit të Studimeve marksistë-leniniste pranë Komitetit Qendror të Partisë, ku qëndroi deri sa doli në pension. Siç e thotë edhe në kujtimet e saj: “Enver Hoxha, më ndihmoji jo vetëm të fitoja pjekurinë politike dhe të ngre nivelin tim ideo-kulturor, por edhe më dha mundësi të marr pjesë në jetën politike të Partisë dhe të Rinisë gjatë Luftës, por edhe në mjaft veprimtari të rëndësishme politike e shoqërore, kombëtare dhe ndërkombëtare, të njihem me personalitete kryesore të vendit, por edhe të vendeve të tjera. Duke qenë një jetë të tërë pranë Enverit, unë u bëra kjo që jam, një luftëtare për të kontribuar sa më shumë në dobi të popullit dhe të vendit tim, si në Luftë, ashtu dhe në ndërtimin e Shqipërisë së Re.”

I përmenda meritat dhe kontributin e saj në luftë dhe në punë për t’i dhënë një përgjigje të plotë pyetjes suaj dhe për të treguar se ajo i kishte të vëmjaftueshme aftësitë dhe meritat për të qenë ajo që ishte deri në fundin e jetës.

Pyetje- Nexhmije Hoxha përveçse bashkëshorte e Enver Hoxhës, ka qenë dhe një bashkëpunëtore e ngushtë e tij gjatë 40 viteve të kohës të socializmit, që në të vërtetë që ishim diktaturë. Diktatura e Proletariatit sanksionohej në kushtetutën e kohës. A ka patur rol apo ndikim Nexhmije Hoxha në zhvillimet e atyre viteve?

I.H.– Është e vërtetë që ishim në diktaturën e proletariatit e sanksionuar në kushtetutën e kohës, por nuk duhet harruar që ishim dhe në demokracinë popullore të sanksionuar në kushtetutë që do të thoshte : “sundimi i shumicës ndaj pakicës”, e kundërta e së sotmes.

Në çështjet parimore, Enver Hoxha ka qenë i prerë. Ai ishte një burrë shteti që merrte vendimet e duhura në kohën e duhur për të mirën e Shqipërisë dhe popullit të tij. Ai asnjëherë problemet e punës nuk i diskutonte në familje dhe aq më tepër ato të organeve të drejtpërdrejta të diktaturës si Ministria e Brendshme, Sigurimi i Shtetit apo Ministria e Mbrojtjes.

Nexhmija nuk bënte pjesë në këto organe dhe rrjedhimisht nuk kishte se si të ndikonte. Ajo ka bërë punën e saj në funksionet e ngarkuara nga Partia dhe Shteti, të cilat janë të njohura që i kam përmendur dhe në këtë intervistë.

Ndërsa si bashkëshorte e Enver Hoxhës, po, ka bërë maksimumin për shëndetin e tij që Ai të ndjehej sa më mirë nga problemet stresuese që mund të kishte. Këto i bënte duke mos lënë asnjë çast punët e saj por e bënte në dëm të shëndetit të saj. I jemi gjithmonë mirënjohës për ç’ka bëri për babain dhe i kemi ndenjur pranë në ditët e vështira të demokracisë, si unë dhe Pranvera e Teuta. Për këtë edhe ajo na ishte shumë mirënjohëse neve të treve.

Intervistoi Xhevdet Shehu

(Vijon në numrin e ardhshëm)