Rrëfim për ngjarjen e Shkollës së Bashkuar

Rënia e Përmendores

U dyndëm në sallën e TV për të parë lajmet, ose më saktë, për të konfirmuar ato ç’ka dëgjuam mbi rënien e përmendores së Enver Hoxhës në sheshin kryesor të Tiranës. Ashtu në këmbë përballë televizorit Lura, përqark stolave bosh, ndoqëm në heshtje imazhet e luhatura. Njerëz që vraponin andej – këndej, policë me qen dhe së fundi një grup i madh që në finale rrëzoi përmendoren. Si spektatorët e hipnotizuar nga numri më i ri i prestigjiatorit përcollëm me një frymë sekuencat e rënies së përmendores, e cila oshiloi dhe u duk sikur kërkoi mes turmës ndonjë viktimë sakrifikale. Pas kësaj ndokush shau e ndokush shprehu keqardhje, të tjerë çuditeshin sesi paskësh kaq e lehtë, pasi nuk dukej kamioni që kish tërhequr litarin. Por ajo që lexohej kollaj në fytyra ishte e vetmja pyetje që mund të bëhej veç me mimikën e menduar: “Po mandej, ç’do të ndodhë”? Më vonë u dha alarm dhe rreshtim tek sheshi. Fjalim…betim…shpërndarje nëpër klasa dhe krejt natyrshëm mbinë listat e shtypura me emrat tanë, ku në fakt ishe i lirë të firmosje ose jo pjesmarrjen si vullnetar i Enverit. Më shkoqur, vullnetar i Enverit do të thoshte që bëje pjesë tek “Vazhdimësia” dhe jo tek “ata” që po i jepnin fund vazhdimësisë. Nëse merrje guximin të shtroje një objeksion mbi natyrën krejt të çuditshme të këtij konfrontimi të shfaqej si shkop kërcënues kundërargumenti më i freskët – bazuar në të vërtetën apo thashethemin – kjo s’kish rëndësi: “Nuk e di ti që Azem Hajdari ka thënë që do varin të tërë komunistët në litar”?!

Dita më pas (The day after).

Bashkë me dy klasa të artilerisë qemë caktuar të bënim shërbim patrullimi tek Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, tamam përpara Presidencës. Turni jonë ishte pasdite. Qemë armatosur me automatikë mod-56 dhe nëse memorja nuk më gabon, qemë furnizuar me nga 3 krehëra municion luftarak(90 fishekë)sejcili. Studentët që ndërruam në bulevard n’a informuan se fjala ishte për xhiro varavingo dhe kaq. Kështu filluam patrullimin atë pasdite; një pasdite e qetë bulevardi, ku si zakonisht miq e shokë shëtisnin në grupe, si të thuash, “në qejfin e tyre” të kahershëm siç ka qënë traditë asokohe. Por ndoshta ishte vetëm aparencë…Natyrisht që ishim të preokupuar se si do shkonte filli i ngjarjeve.Të djeshmen ishte rrëzuar Përmendorja, siç thuhej në lajme, nga grupe huliganësh,”forca të errëta”; e hamendësueshme që pritej një reagim nga strukturat e shtetit. Pyetjeve të çuditura se përse duhej të patrullonim ne studentët përpara Presidencës kur kjo ishte detyrë e Gardës dhe aq më tepër kur situata ishte e qetë, ndokush i informuar i përgjigjej se në instancat e larta të udhëheqjes kishte plasur një çarje e madhe. Një pjesë ishte kundër tjetrës; të shumtët e kishin me Ramiz Alinë dhe mosveprimin e djeshëm në shesh. Madje, ndokush i shtyrë nga lajmi i sigurtë apo thashethemi sqaroi se kish qënë vetë Ramiz Alia që kish kërkuar përforcim nga një kordon studentësh të shkollës së Bashkuar. Ndokush tjetër thoshte se po ndodhte e kundërta; dmth shtabi i Përgjithshëm kish dërguar këtë kordon për të mbajtur në njëfarë mënyre “në arrest” Ramiz Alinë…Të gjitha teoritë e komplotit ngriheshin e binin në ato varavingot përgjatë bulevardit, ku nuk duhet harruar pa thënë se ndërkaq s’humbnim rastin pa u hedhur ndonjë batutë gocave që shëtisnin. Pedagogët diç flisnin mes tyre kurse oficerët komandues n’a bëninn shenja se do n’a e rregullonin qejfin në shkollë. Gjeste këto që donin të n’a tërhiqnin vëmendjen se nuk ishim aty për qyfyre, por në një mision delikat. Para grupit tonë kaloi me disa shokë një pedagogu ynë civil që n’a jepte konstruksionet mekanike:

– Ho me Nik, ç’ka bo vaki që keni dalë knej?

Ngre supet, si të thuash,”punë qeverie”… Ai largohet duke qeshur e pak më tej futet në grupin e pedagogëve ushtarakë, për të mësuar më saktë se “ç’kish bërë vaki” që gjendeshim në bulevard. Kalon ndonjë orë tjetër dhe tashmë ngryset. Kalimtarët shtohen, por jo dhe aq sa ç’ishim mësuar t’a shohim bulevardin, ndoshta për të ftohtin e shkurtit e ndoshta për konsekuencë të ngjarjeve që po ndodhnin. Papritur, kur ne prisnim që të mbaronte turni ynë e të ktheheshim për të ngrënë në shkollë u dukën disa policë. Nga radiomarrëset ata njoftoheshin se përpara portës së Akademisë së Shtabit (pjesa ballore e shkollës së Bashkuar)qenë grumbulluar shumë njerëz, të cilët kërkonin që të rrëzohej shtatorja e Enver Hoxhës që ndodhej pikërisht në sheshin e kësaj akademie. Filluam të diskutonim se kjo ishte marrëzi, sepse së pari ishte shumë ajo çfarë kish ndodhur dje, merre me mend të futeshe me zor në atë territor që konsiderohej repart ushtarak. Nuk kish bërë ndonjëherë vaki të shtyhej kush përtej këtij limiti. Mbaja mend të n’a kishin treguar një këngë gjermane që evokonte disiplinën ushtarake, ku rrëfehej për një të fejuar që shkoi të takonte të dashurin dhe ashtu pafajshmërisht kaloi gardhin me gjemba, edhe pse i fejuari i bërtiste fort “Ndal”. Pa bërë disa metra brenda repartit, i dashuri fanatik pas disiplinës e qëlloi për vdekje… Paskëtaj ngjarjet rrodhën shpejt dhe rrëmujshëm. Disa të shtëna mitrolozi ( ndofta kundërajror ) u dëgjuan nga Piramida, të tjera nga sheshi “Skënderbej” e po në të njëtën kohë policët me radiomarrëse n’a thanë se ishte sulmuar shkolla e Bashkuar dhe paraprakisht ishte vrarë një ushtar. Dy tanke të Gardës dolën nga cepi i bulevardit me shpejtësi të madhe e sakaq shtigjet u mbyllën e kalimtarët që un gjendën në befsasi n’a u afruan në kërkim të ndonjë rrugëdaljeje.Mbaj mend që i shoqëruam në rrugën krah Presidencës që çon tek Libri Universitar. I shihnim të frikësuar dhe mundoheshim t’i qetësonim, sadoqë ata ishin në moshë madhore dhe ne akoma 18-19 vjeçarë, të gjendur aty në bulevard më rastësisht sesa ata. Mbaj mend konfuzionin e plotë të asaj mbrëmjeje. Lajmet që vinin tek radiomarrëset e policëve mbi gjendjen tek shkolla e Bashkuar ishin më konfuze akoma, ndërsa pedagogët dhe oficerët drejtues jepnin e merrnin me njëri – tjetrin në kërkim të ndonjë urdhri se ç’duhej bërë. Dukej se sulmi ishte koordinuar njëkohësisht në tre pika; në sheshin “Skënderbej”, tek Piramida dhe tek shkolla e Bashkuar. Por duket se vetëm tek shkolla e Bashkuar po bëhej luftë e vërtetë. Shkolla ishte rrethuar dhe kishte viktima – ky ishte fakt i sigurtë. Mbaj mend që bulevardi u bë tmerrësisht i shkretë, siç nuk e kisha parë kurrë. Diku doli një burrë e një grua bjonde; ishte Tefta Radi e Lajmeve në TVSH. E kotë të kujtoj se gjatë momentit kaotik i patëm mbushur armët për çdo përballje të befasishme. Disa herë u kërkuam drejtuesve tanë që s’kishim ç’të bënim më në bulevard e ndoshta mund të ishim deçizivë në mbështetjen e studentëve të rrethuar, duke qënë se mund të ndërhynim nga jashtë. Për të disatën herë drejtuesit n’a thanë se lipsej durim e se prisnin urdhra nga lart. Kujtoj që mes nesh filluam të përzjenim gjithë materialin e pasdites, ku thashethemi tashmë merrte më shumë sens sesa arsyeja e logjikshme. Thelbi i dialogjeve ishte se “kush” komandonte?

Natë pa luftë

N’a mblodhën tek Ministria e Mbrojtjes aty rreth mesnatës. Foli shefi i shtabit K.Mustaqi, që informoi se “forcat e errëta” kishin qëlluar mbi shkollën e Bashkuar dhe qe vrarë një ushtar. U njoftuam se do ktheheshim në shkollë me makina dhe se rrugët ishin të lira. Kujtoj qe makinat kaluan nga rruga e oxhakut prapa shkollës dhe sesi m’u dha t’i them çunave që të vinim helmetat në kokë, se nuk i dihej nga ndonjë plumb budalla. Ndokush u tall, por më të shumtët ngjeshëm helmetën në kokë. Rruga përpara mureve ishte me mizëri gurësh dhe ndonja dy – tre shtylla druri mes asfaltit. Në sheshin e shkollës kishte pak njerëz, dy makina të repartit 326 dhe disa efektivë të tyre ulur aty në shesh. I pyetëm me kërshëri se çfarë kish ndodhur dhe pak a shumë n’a thanë që ishte vrarë një ushtar i repartit të tyre nga Pogradeci. Më zuri syri një karabinë snajpere, që më shumë ngjante me një çifte teke sesa armë më preçizion. Poseduesi më tha se ishte belge e m’a dha t’a shikoja. Sapo mbërritëm në fjetinë i gjetëm të tjerët akoma zgjuar. Ata n’a pyesnin sesi kishim mundur të ktheheshim, ne po ashtu pyesnim se ç’kish ndodhur…Sapo i kishim rezistuar provës së një lufte absurde, pas së cilës ngriheshin mjaft pikëpyetje.

** “Ndiq me durim padurimin e kundërshtarit” – Sun Tzu “Arti i Luftës”.

Ditët që pasuan mbollën më shumë paqartësira. Ndokush nga studentët prezentë në ngjarje tha se në sheshin përpara konviktit të Mjekësisë ishin vrarë shumë civilë, të sulmuar nga efektivë të repartit elitë 326 pas vrasjes së ushtarit që ishte koleg i tyre. Ndonjë tjetër thoshte që ushtarin tek porta e akademisë e kish vrarë personazhi i njohur i Lëvizjes studentore. Shtypi opozitar citoi terror masiv nga regjimi e varrosje të fshehtë viktimash në malin me Gropa. Në mos gaboj, TV e gazetat folën për katër viktima. Komanda u nxitua të sqarojë se rrethimi i shkollës ishte shpallje lufte, kurse konfrontimi i djeshëm konsiderohej çështje e Rendit Publik – reparti 326 varej nga MB – duke mohuar kategorikisht që studentët e shkollës të kishin qëlluar mbi protestuesit, por duke kujtuar gjithashtu se shkolla e Bashkuar konsiderohej repart ushtarak, agresioni ndaj të cilit ndëshkohej me dënim kapital. Komandanti ose komisari i shkollës mblidhnin në shesh studentët duke konfirmuar qëndrimin e tyre stoik – edhe pse dukej qartazi nevoja e paraqitjes së këtij konflikti si çështje e rendit civil me të cilën po merrej Ministria e Brendshme, ndërsa kërkonin të ruanim gjakftohtësinë e mos t’i përgjigjeshim provokimeve. Lajmet zyrtare dhe ato paralele njoftonin se mjaft reparte ushtarake kërkonin urdhër të shpërthenin “rrethimin” përqark shkollës së Bashkuar. Të tjerë ofronin solidaritet dhe struktura logjistike për të n’a sjellë ushqime. Vetë shkolla, nën cilësinë e batalionit special posedonte tre tanke dhe logjistikë luftarake të rendit të parë, saqë mund të thuhet me siguri të plotë se situata paraqitej vërtet tragjikomike. Nga njëra anë ndiheshim të rrethuar e nga ana tjetër nuk arrinim të pranonim me logjikë të ftohtë se cili kundërshtar i papërvojë mund t’a guxonte atë rrethim. Ushqimet po vinin me transportues të blinduar e për ditë me rradhë dritaret e pallateve përreth shkollës i konsideronim frëngji të rrezikshme, prej të cilave mund të haje ndonjë plumb budalla. Një pedagog ushtarak, ish – sportist, u plagos në këmbë e të tjerë studentë betoheshin se plumat u kishin shkuar afër trupit. Oficerët familjarë, të frustruar nga ditët e gatishmërisë kërkonin që të ruanim qetësinë maksimalisht e në krye të javës filluam të delnim nga porta siç kishte ndodhur gjithmonë në lagjen 10 qëkur shkolla ishte themeluar. Shefi im i katedrës më kujtonte herë pas here se duhej të mbaja shënime, duke qënë i sigurt se do vinte dita të shkruaja për këtë ngjarje. Kur shkova në shtëpi pas ndonja 2-3 javësh nëna më prekte sikur të isha kthyer nga një mision i pamundur. Qe e bindur se i kisha shpëtuar vdekjes së sigurtë e se Baba Tomorri ia kishte dëgjuar lutjet. Unë akoma i përsëritja se askund nuk isha rrezikuar dhe asnjëfarë lufte nuk ishte bërë. Veçse pranoja në vetvete se Baba Tomorri pat vënë dorë duke e shpëtuar vendin tim nga një kurth i madh, që kushedi se me ç’pasoja do evolonte.

*Student i vitit të parë në shkurt 1991.