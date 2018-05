Rrëfimi i 18-vjeçares:…pasi shkova atje, më shfrytëzoi si prostitutë

Një 18-vjeçare ka treguar për Top Channel se si ka rënë pre e trafikimit të qenieve njerëzore kur ajo ishte vetëm 14 vjeç.

Ajo tha se një burrë rreth të 40-tave e mashtroi atë duke i premtuar një jetë më të mirë.

“Më premtonte shumë gjëra. Do shkoja në Itali, do të punoja, do bëhesha dikush në jetë. Por pasi shkova atje më shfrytëzoi si prostitutë”, tregon viktima e trafikimit.

18-vjeçarja u shpreh se në rastet kur ajo e refuzonte atë, ai e kyçte në dhomë.

“Unë thosha që nuk dua, por ai më detyronte, më rrihte. Po se bërë këtë, më thoshte, do të vras”.

E mitura rrëfeu edhe mënyrën se si ajo arriti të shpëtonte nga tutori i saj.

“Më pas bëmë plan me shku në Belgjikë. Aty mua më kapi policia. Në fillim jo. Më pas thashë stop! Nuk do të kem më frikë, do t’i tregoj të gjitha”.

Përpara katër viteve ajo ishte një viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore, ndërsa sot ajo është një ndihmës kuzhiniere.

“Unë jam në punë. Jam ndihmëse kuzhiniere. Ishte pak e vështirë që unë ta harroja atë histori, por ja që e harrova dhe tashmë jam e lumtur”, shprehet ajo.

Në kuadër të këtij fenomeni tejet të përhapur, psikologia Aurela Agalliu thotë se “riintegrimi është shumë i vështirë pasi ka shumë gjasa që pas ndalimit të trafikimit, mundësitë që t’i rikthehen sërish të njëjtës jetë janë gjithmonë më të larta. Ndaj ekzistojnë edhe qendrat rehabilituese.”

s.a/dita