“Rregulla që nuk i kishit imagjinuar”, Rama publikon fotot dhe jep ultimatumin për qytetarët

Kreu i qeverisë, Edi Rama ka publikuar fotot nga qyteti i Elbasanit ku shprehet: “ky do të jetë standardi kudo dhe pikat e verdha do të bëhen si vijat e bardha a si semaforët, me detyrimin për t’i respektuar të gjithë dhe masat ndëshkimore për shkeljen e tyre”.Kryeministri Rama ne Facebook:

🔴 PËRGËZIME BASHKISË ELBASAN👍

*ky do të jetë standarti kudo dhe pikat e verdha do të bëhen si vijat e bardha a si semaforët, me detyrimin për t’i respektuar të gjithë dhe masat ndëshkimore për shkeljen e tyre

*deri dje vetëm automjetet mund të plagosnin e vrisnin njerëz, sot edhe këmbësorët janë rrezik për njëri-tjetrin, prandaj deri nesër, kur bota të rikthehet në normalitet, na duhet të bashkëjetojmë me rregulla që deri dje as nuk i ka imagjinuar dot askush.

l.h/ dita