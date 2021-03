Rreshje të dendura dëbore, mbani goma dimërore dhe zinxhirë.  Cilat janë zonat më problematike…

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton se reshjet e dëborës gjatë ditës së sotme kanë shkaktuar probleme në qarkullim në akset kombëtare.

Sipas informacioneve nga strukturat përkatëse, reshjet e borës do të vazhdojnë me intensitet të lartë edhe gjatë natës dhe për këtë arsye ARRSH ka koordinuar punën me Policinë e Shtetit për të mos lejuar lëvizjen e mjeteve në akset problematike pa goma dimërore apo zinxhirë.

Sipas MIE mjetet borëpastruese dhe punonjësit e kompanive kontraktore të mirëmbajtjes janë në gatishmëri, duke bërë të mundur mbajtjen hapur të akseve rrugore.

Situata paraqitet problematike veçanërisht në Qarqet e Kukësit, Dibrës dhe Korçës.

RAJONI VERIOR

Në aksin Trebisht- Doganë (Xhepisht) ka reshje borë 30-35cm, qarkullohet me zinxhirë.

• Vijojnë reshje me intensitet të lartë në akset Klos – Peshkopi. Në Qafën e Buallit reshjet shoqërohen me erë të fortë.

• Segmenti Urë Cereneci – Klenjë, ka reshje dëbore 30 – 35cm, shoqëruar me erë. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë.

• Qafë Bualli – Krastë, 20 – 25cm borë, rekomandohet qarkullimi me zinxhirë

• Segmenti Kuben – Vasije, reshje dëbore që arrijnë 30-40cm, kalohet me zinxhirë.

• Peshkopi – Qafë Draje rreth 5-10cm bore, kalohet pa zinxhirë.

QARKU KUKES

• Aksi Kukës – Bushtricë, vazhdojnë reshjet e borës, e kalueshme me zinxhirë.

• Në aksin e Valbonës ka rënë rreth 2 cm borë në segmentin km 19 – 27.9, me temperatura të ulëta, aktualisht qarkullohet pa zinxhirë.

• Në aksin Krumë- Kukës ka reshje dëbore me intensitet, kalohet pa zinxhirë.

• Krume – Qafe Prush, kryqëzimi Plepa-Kam, e kalueshme pa zinxhirë.

• Kukës – Ura e Zapodit qarkullohet pa zinxhirë.

QARKU SHKODER

• Reshje bore edhe në Pukë – Fushë Arrës.

• Aksi Q.Mali – Fierze ka pasur rreth 20 cm borë. Është punuar për pastrim. Qarkullimi rapotohet normal pa zinxhirë. Reshjet vazhdojnë.

• Segmenti Hadroj- Qafe Bene ka reshje bore, e kalueshme pa zinxhirë.

RAJONI QENDROR

• Në Steblevë rreth 20 cm dëbore, por rruga është e kalueshme pa zinxhirë.

• K/Zemblak – Dogana Goricë 10 – 15 cm dëbore është pastruar dhe spërkatur kalohet pa zinxhirë.

• Libonik – Kufi Gramsh dëborë rreth 10 – 15 cm, seg. K/Strelce kufi Gramsh është pastruar dhe qarkullohet pa zinxhiri.

• Segm. Krujë-Sari Salltik, qarkullohet normalisht.

RAJONI JUGOR

• Reshjet vijojnë me intensitet në Qafë Thane – Qafë Plloçe

• Në Qarkun Korçë ka reshje të dobëta dëbore. Trashësia varion nga 5cm-15 cm.

• Në rrugën e Dardhës nga km 8 ,- km 14 rekomandohen kalimi i mjeteve me zinxhirë ose goma dimërore pasi ka reshje dëbore shoqëruar me erë të fortë.

