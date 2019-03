Rrezatimet e një vepre

(Shënime rreth romanit “Malësorja e bjeshkëve tona”, të autorit Lulash Palushaj

Kjo vepër shfaqet disi e rrallë dhe në aspektin ndërtimor e tekstor, pothuajse unikale. Kjo, sepse i ofron çdo lexuesi dy lloje shkrimesh, të harmonizuara, të drejtpeshuara e të shkrira në një: letërsinë dokumentare dhe letërsinë artistike; e secila prej tyre me larmi të pafundme argumentesh, motivesh tematikash e teknikash letrare.

Aspekti dokumentar që përmban libri shtrihet në hapësirë dhe në kohë. Hapësira e veprës është një nga trevat më interesante shqiptare; një konservat i gjallë dhe i përjetshëm i gjenit dhe etnisë sonë. Kjo trevë e lavdishme dhe emblematike është Malësia e Madhe- një teatër epik, ku janë luajtur dramat dhe tragjeditë më të thekshme të historisë. Vetë emri dhe mbiemri i këtij toponimi ka frymëzuar artin e shumë brezave, duke u bërë një logos i shenjtë i krenarisë sonë kombëtare.

Në procedimin e aspektit njohës, autori Lulash Palushaj, bir i denjë i kësaj treve, tashmë një personalitet i spikatur i mençurisë, memories së brezave dhe fjalës artistike ka shpalosur koloritin madhështor të natyrës së vendlindjes së tij: “Me ato erna të atyre luginave e majave, gjithmonë me një ushtimë të luginës së Cemit…”

Dhe në këtë habitat magjik, nën enigmën e maleve madhështore, të bjeshkëve e luginave, të gurrave e të rrëkeve, nën dekorin plot dritë të mijëra grimcave pastorale, të jehonave lirike të fyejve dhe toneve epike të lahutave, por edhe nën kumbimet e frikshme të buçimave të motit, të rrokullimave të ortiqeve e gjëmimeve të maleve, së bashku me zanat, orët, shtojzovallet dhe gjithë galerinë e arsenalit mitologjik të racës shqiptare shfaqen dhe lëvizin njerëzit e thjeshtë, malësorët, me jetën e tyre të vështirë, me kalvarin e ekzistencës që i shoqëron nga lindja në vdekje.

Në këtë dritë shikimi autori ka fokusuar rite e doke që vijnë që nga paganizmi e deri në kohët e reja duke krijuar një enciklopedi të pasur etnografike dhe etno- linguistike. Të tilla janë ritet e përmortshme me solemnitetin e tyre impozant, ritet e dasmave, lindjet, festat pagane të ruajtura me origjinalitet: “Kalin e shalës, në shenjë respekti të të zotit të tij nuk e shalonte as prekte kush. Shpesh këta kuaj edhe rënkojnë sikur të ishin njerëz, me pikëllim në shenjë kujtimi për të zotin.”

Dhe si të mos mjaftojë lufta e tyre me natyrën, me ashpërsinë e maleve dhe egërsinë e dimrave; me mungesën e sipërfaqeve të mjaftueshme për mbjellje e korrje dhe trillet e vrazhda të stinëve, njerëzit bëhen viktimat e lojërave politike; mbi kurrizin e tyre rëndojnë përplasjet me vendimet e kancelarive të vendeve të huaja, që vendosin kufijtë e shteteve, duke lënë andej e këtej kufirit pjesëtarët e të njëjtit gjak. Konkretisht Trieshi, vendlindja e autorit, mbetet pas vendimeve të Kongresit të Berlinit përtej kufirit shqiptar dhe banorët nëpërkëmben e vuajnë shtypjen e një regjimi të tmerrshëm të shtetit të huaj: “Na ka marrë shejtani, qyshse krajlia luen me ne.”

Në këto kushte të represionit, në pragun e një asimilimi, të ndodhur mes dy zjarresh, sepse edhe shteti shqiptar i kishte braktisur, shfaqet stoicizmi dhe ruajtja e lidhjeve me pjesën e Shqipërisë, me gjymtyrët organike të të njëjtit trup, ushqyer e mbështetur nga një solidaritet i brendshëm, nga thirrja dëshpëruese për ruajtjen e vulës shekullore të etnosit; të gjakut të të parëve. Në këtë hapësirë, që duket si një ishull patriarkalizmi, por që është kështjellë e virtyteve malësore, autori ka demonstruar një nga kampionet etno- gjenetike dhe antropologjike të racës sonë shqiptare- Familjen e Dul Gjeloshit.

Dhe këtu fillon letërsia; këtu fillon zjarri poetik dhe magjia e fjalës artistike. Këtu lindin e zënë fill personazhet, që mund të jenë persona realë apo fiksione artistike. Sido qofshin, këta njerëz, krijesa reale të trevës që quhet Malësia e Madhe, janë simbolet universale të mirësisë njerëzore. Cilësitë e tyre janë përvujtnia, vetëflijimi, altruizmi, bukuria fizike, besnikëria mikpritja, stoicizmi, dashuria për jetën, kulti i familjes, optimizmi etj.

Dhe me një mjeshtëri të rrallë, frymëzim të pazakontë lirik dhe kthjelltësi artistike, autori Lulash Palushaj ka vendosur në një pazëll të dendur me vegjetacion të blertë e konture malesh, me jehona rrëkesh e tingujsh baritorë, mes brengave dhe gëzimeve të njerëzve me jetë dhe fate të vështira, dy histori jete; dy fate femrash malësore, të lidhura në rrfanat e forta të meshkujve të fisëm të kësaj familjeje- kështjellë të Dul Gjeloshit.

Rrallë ndodh që një malësor; qoftë ky edhe poet; qoftë edhe mësimdhënës; qoftë edhe një qytetar kozmopolit i kulturuar si autori ynë Lulash Palushaj, të mos ekzaltohet nga hijeshia patriarkale e një familjeje tipike malësore si ajo që përmendëm, ku dominojnë meshkujt të mos magjepset mbas virtyteve dhe veprimeve të burrave; të mos përqendrohej në himnizimin e chanson de gest të tyre, në një optikë moderne e të harronte se në atë mikrokozmos ekziston edhe figura e gruas.

Përkundrazi, fisnikëria e këtij autori, nderimi i thellë për figurëën e femrës, duke parë tek ajo së pari e mbi të gjitha figurën e shenjtë të nënës, e pastaj të gjitha dimensionet e tjera, vendosi në optikën e vet malësoren e bjeshkëve tona. Në këtë mënyrë, kjo vepër bëhet nga më të spikaturat për ta dritësuar femrën shqiptare në piedestalet më të larta. Ka një galeri personazhesh femra në këtë vepër që lidhen me një fill gjenealogjik dhe fillojnë me Prëtin, gruan e pazakontë të Bacit, një Hekubë shqiptare, për të vazhduar me Gjysten dhe fatin e saj tragjik dhe për ta përmbyllur me Rushen.

Të tria këto personazhe formojnë një gjerdan të përkryer të femrës shqiptare. Jo më të vogla janë figurat e tjera që shfaqen në mënyrë episodike në roman dhe në jetë si nëna, nusja, motra, vajza etj. Nga ana aristike vëmë re, se përveç kultit të femrës, nderimit human dhe kalorsiak ndaj saj, këtu gjejmë përshkrime të mrekullueshme të natyrës, figuracion të harlisur e lirizëm të hollë, pasuri të paçmuar dialektore- objekt hulumtimesh dialektologjike e etnografike.

Mjafton të kujtojmë diçka nga leksiku: mrredja e dhive; smetat e borës; kitat e duvakut; çulla e halia; shtrunga; dueqët; çprushet; çiçikatshim; krahishtojnë; cmiligohet; çmijohet; higiroset; xbunohet rraxitem; vzhgjoj, çapra, policë, cegëm, prajs, gërhanë, shoglime, rrah,krozha, tbana,plugë, jardun, gurinë, grigjatorët, pshtjellak, shogzë, dhuskatë nenaher; rroxga. Narracioni është i pajisur me shumë nyjëza dhe karakteristikë e veçantë është rrëfimi digresiv.

Shkrimtari ka futur shumë frymëmarrje medituese pas ngjarjeve, ku jep gjykime për dukuritë e jetës, për historinë, për psikologjinë, për ironinë e fatit që ndjek bashkëkombasit, për përkohshmërinë e njeriut, deri në plane metafizike e mistike, të dhëna me një stil mjaft të realizuar eseistik. Përfundimisht, kjo vepër është një stacion universal i ëndrrës dhe i realitetit të njeriut për jetën, një meditim për njeriun, si dhe një trokitje e domosdoshme në memoriet historike të individëve dhe të kombeve.

Zija Vukaj