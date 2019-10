Rrezikoni nga insulti cerebral, 10 masat që duhet të merrni

Pranvera Kola

Mosvlerësimi në kohë i simptomave dhe faktorëve të riskut ka bërë që gjatë viteve të fundit të shtohet ndjeshëm numri i personave që preken nga insulti cerebral, ose siç njihet në gjuhën e përditshme goditjet e trurit. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik sqarojnë se insulti mund t’i ndodhë gjithkujt në çdo kohë dhe kudo. Referuar të dhënave të raportuara nga strukturat spitalore, rezulton se insulti është shkaku kryesor i aftësisë së kufizuar në të gjithë botën, si dhe shkaku i dytë kryesor i vdekjeve. Por pavarësisht këtij fakti shqetësues, pothuajse të gjitha goditjet mund të parandalohen nëse tregohet kujdes me marrjen e masave ndihmuese në kohë. Kjo veçanërisht sa i takon njohjes dhe shmangies së faktorëve të riskut. parandaluese në kohë. Përballë kësaj situate shqetësuese, sot në “Ditën Botërore të Insultit”, nën moton “1 në 4 prej nesh do të preket nga insulti”, ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik apelojnë për vlerësimin e rrezikut që paraqet kjo patologji. Insulti mund të ketë efekte të ndryshme afatshkurtra dhe afatgjata në varësi të cilës pjesë të trurit është prekur, e sa shpejt trajtohet.

Çfarë është insulti?

“Insulti cerebral ndodh kur një enë gjaku bllokohet nga një mpiksje gjaku duke mos furnizuar trurin me oksigjen. Qelizat e trurit në mungesë të oksigjenit edhe për një periudhë fare të shkurtër kohe vdesin. Si pasojë e kësaj, pjesa e trupit që kontrollohet nga pjesa e prekur e trurit, dëmtohet duke shkaktuar insultin, i cili dëmton më tej lëvizjen e gjymtyrëve, apo shikimin. Ekzistojnë dy lloje kryesore të insultit: ai ishemik, si dhe ai hemorragjik”, vënë në dukje ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik. Po sipas tyre, shumë të mbijetuar nga insultet përballen me sfida të rëndësishme që përfshijnë paaftësitë fizike, vështirësitë në komunikim, ndryshime në mënyrën se si mendojnë dhe ndjehen, humbje pune dhe të ardhurash. Lidhur me shenjat klinike, bluzat e bardha thonë se në rastet kur jeni duke rrezikuar nga insulti ndodh që: fytyra duket e rënë nga njëra anë, keni dobësi në njërin krah, si dhe keni vështirësi në artikulim. Nëse këto simptoma janë të pranishme nuk duhet të humbisni kohë, por të kërkoni menjëherë ndihmën e specializuar mjekësore. Sa më herët të merret kujdesi mjekësor, aq më pak do të rrezikoni nga pasojat e rënda për shëndetin.

Insultet hemorragjike

Goditjet hemorragjike ndodhin, kur një enë e dobësuar e gjakut shpërthen dhe rrjedh në tru. Gjaku krijon presion në indet rrethuese të trurit. Këto gjakderdhje mund të shkaktohen nga një aneurizëm, ose një keqformim arteriovenoz. Ishemia ndodh, kur furnizimi me gjak i një pjese të trurit ndërpritet. Pa gjak, qelizat e trurit mund të dëmtohen, ose të vdesin. Njohja e shenjave të hershme të insultit, trajtimi i tij si një urgjencë mjekësore dhe qasja në kujdesin më të mirë profesional, mund të përmirësojë ndjeshëm rezultatet tek pacientët e prekur nga ky lloj insulti.

Insultet ishemike

Këto insulte ndodhin si rezultat i një dëmtimi në një enë gjaku që furnizon trurin. Një pengesë e rrjedhjes së gjakut në enën e gjakut mund të shkaktojë formimin e një mpiksje gjaku, apo siç e quajmë trombozë cerebrale. Shkaku kryesor i trombozave cerebrale janë depozitat yndyrore në enët e gjakut dhe arteriet (ateroskleroza). Enët e gjakut gjithashtu mund të bllokohen nga një mpiksje gjaku që është formuar në një pjesë tjetër të trupit, zakonisht në zemër, ose në arteriet e mëdha të kraharorit të sipërm dhe të qafës. Ndonjëherë një pjesë e një mpiksje gjaku, futet në qarkullimin e gjakut dhe udhëton nëpër enët e gjakut të trurit derisa arrijnë t’i bllokojnë këto enë. Kjo quhet emboli cerebrale. Shkaku kryesor i embolisë cerebrale janë rrahjet e parregullta të zemrës, të njohura si fibrilacion arterial.

Parandalimi

Duhet të dini se rreth 90 për qind e rasteve të insultit janë të lidhura me 10 rreziqe që janë të shmangshme. Nëse keni diabet, probleme të zemrës, ose histori familjare, bisedoni me mjekun tuaj rreth rrezikut të insultit dhe trajtimeve parandaluese. Disa ndër hapat që mund të ndjekë secili prej nesh për të ulur rrezikun për shfaqjen e insultit, janë: mbajtja nën kontroll e tensionit, mbajtja e një diete të shëndetshme, e shoqëruar edhe nga aktiviteti i rregullt fizik, shmangia e mbipeshës, moskonsumimin e alkoolit, duhanit, mbajtjen e kolesterolit në vlera të lejuara, etj. Njohja e shenjave të rrezikut ndihmon në marrjen e ndihmës së specializuar mjekësore në kohë, çka redukton edhe pasojat e rënda që kjo patologji mund të lërë në shëndet. “Dita Botërore e Insultit, shihet si një mundësi për të rritur ndërgjegjësimin, si dhe për të organizuar fushata sensibilizuese, me qëllim uljen e barrës së insulteve në nivel global, rajonal dhe lokal. Nëpërmjet krijimit të një platforme globale, në këtë ditë përforcohen zërat tanë individualë dhe rritet numri i njerëzve në zhvillimin e bisedave rreth trajtimit dhe mbështetjes për parandalimin e insulteve”, vënë në dukje ekspertët e ISHP-së.

Shenjat kryesore të insultit:

Fytyra – Fytyra duket e rënë nga njëra anë.

Krahët – Keni dobësi në njërin krah.

Të folurit – Keni vështirësi në artikulim.

Koha – Nëse këto simptoma janë të pranishme, është koha për të thirrur shërbimin e urgjencës.

Për të zvogëluar mundësitë dhe rrezikun e insultit duhet: