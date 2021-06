ARSIMI, rreziku i lavdërimit të asaj që nuk ka ndodhur. Reformat shumë e për lumë, pas të cilave fatkeqësisht jemi ngopur në mos me lugën bosh, me gjysmën e saj

Prof. As. Dr. Jetmir Aliçka

Charter dhe Jones, dy filozofë të mendimit pedagogjik bashkëkohor thonë: Në qoftë se ne, nuk i kushtojmë vëmëndje të veçantë FAKTIT, pra nëse një ndryshim ka ndodhur apo jo në të vërtetë në praktikë, ne mund të biem në rrezikun e lavderimit të asaj, që nuk ka ndodhur.

Gjatë këtyre 30 viteve, nga të gjitha qeveritë , gjithshka që kanë bërë e nuk kanë bërë, gjithshka që kanë realizuar, gjithshka që ka ndodhur dhe nuk ka ndodhur e kanë konsideruar sukses: Në fushën e kapaciteteve njerëzore (mësuesi) 30 vite suksese dhe vetëm suksese; në fushen e teknologjisë e bazës materialo didaktike, po ashtu suksese; në fushën e buxhetimit të arsimit rritje e tregues të lartë (?!)

Në fushën e kurrikulave, pas shumë eksperimentesh, po aplikohet së fundmi një kurrikul e konsideruar bashkëkohore: kurrikula e bazuar në kompetenca. Edhe kjo po trumbetohet si sukses. Kurrikula jonë, megjithë përpjekjet e bëra, edhe pse e mbështetur në kurrikulat europiane, vuan për shkak të kohështrirjes së shkurtër. Ato ndërtoheshin e prisheshin, zevendesoheshin nga njëra- tjetra, pa arritur të bëhej një bilanc serioz i efektivitetit të tyre.

Siç thamë, hartuesit e kurrikulës së fundit, e konsiderojnë sukses. Edhe mund të jetë, por ende nuk kemi një vlerësim shkencor e serioz për të. Pasi, siç është konstatuar nga shumica e zbatuesve të kësaj kurrikule, aspekti burokratik po prevalon mbi aspektin profesional, ai informal mbi atë formal. (Komenti i notes me përshkrim, detyrat e portofolit të nxënësit shpesh plagjiaturë jo origjinal, mbajtja e 2 rregjistrave, rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe çdo ditë etj.)

Kapacitetet njerëzore, mësuesët e pedagogët, një pjesë jo e vogel e tyre, të diplomuar në këto vite tranzicioni (në veçanti 1991-2010) kanë dobësi të ndjeshme, si në formimin shkencor ashtu dhe professional. Është cënuar rëndë figura, personaliteti, dinjiteti i mësuesit, aq sa ky monument i gjallë i historisë së të gjitha kohërave, po thërmohet dalëngadalë, Financa, buxheti për arsimin, krahasohet vetëm me nivelet më të ulta në botë.

Atëhere për çfarë po flasim? Kemi 30 vite, që jemi, jo tek rreziku i lavdërimit, por tek lavderimi i asaj që nuk ka ndodhur. Çka do të thotë, se ajo qe duhet të kishte ndodhur apo duhet të ndodhë, në të vërtetë nuk do të ndodhë kurrë. Prandaj jemi këtu ku jemi. Fatkeqësisht, jemi ngopur në mos me lugën bosh, me gjysmën e saj. Reformat shumë dhe për lumë, të zbatuara keq, të konsideruara të sukseshme edhe pse jo të tilla, kanë ndërtuar një sistem edukimi, produktet e të cilit nuk janë ato të pritshmet.

Nëse ka patur diçka, që ka ndodhur në të vërtetë është përmirësimi i infrastruktures shkollore: ndërtesa komode, funksionale të standardeve europiane në veçanti këto vitet e fundit. Nëse ka diçka të mirë, që po ndodh, është sistemi i vlerësimit të shkollës; është standardi i Maturës Shtetërore dhe provimeve të lirimit, një standard i niveleve europiane.

Nëse diçka e mirë po ndodh, është përdorimi i teknologjise në procesin e nxënies e mësimdhënies. Nëse po ndodh diçka e mire, është funksionimi i dy institucioneve vartëse të MASR sic është QSHA dhe ASCAP (qendra e sherbimeve arsimore dhe Agjensia e sigurimit të cilësise në arsimin parauniversitar), të cilat janë me këmbë në tokë, për gjithshka po bëhet në shkollë. Institucione me mision shumë të qartë, me specialistë nga më të aftët në fushën e edukimit, që kanë promovuar e po promovojnë standarde nga më të besueshmet.

Gjasat janë që këto institucione drejtuese të na kthejnë besimin e humbur. Të shpresojmë. E pa dyshim, rreziku i lavdërimit të asaj që nuk ka ndodhur, domosdoshmërisht duhet të zbehet, që të mos i kthehemi pafundësisht pyetjes: shkolla, po shkolla ku është?

Të drejtat dhe liritë, detyrat dhe përgjegjesitë përbëjnë një nga kolonat e një shoqërie demokratike, në veçanti në shkollë. Fatkeqësisht, në këto vite tranzicioni, është prishur ekulibri midis tyre. Pas 50 vitesh mohim të drejtash elementare, shqiptarët kërkuan liritë e të drejtat që u takonin. Te gjithë të ndjeshëm; një ndjeshmëri e justifikuar. U punua fort nga të gjithë. Shoqëria shqiptare, e në veçanti shkolla, u përball me një angazhim intensiv. Dhe rezultatet nuk munguan. Një përmbysje për të siguruar fjalën e lirë, mendimin e lirë. Të gjithë ishim të etur për këto liri, për barazinë, respektin reciprok, të drejtën e jetës, shkollimit, ushqimit, argëtimit etj. Vdiq frika, apo të paktën u zbeh mjaft ajo; era e lirisë ndjehej e prekej.

Por, krejt ndryshe ndodhi me detyrat dhe përgjegjësitë. Pasi, si gjithmonë tek ne, kalohen caqet, fitojnë terren keqinterpretimet, keqkuptimet, pse jo dhe politizimet, e për rrjedhojë vjen një ditë, siç po ndodh tani në shkollë, që nuk është vështirë të konstatosh, se me të drejtat e liritë po abuzohet, ndërsa detyrat e përgjegjësitë po nënvleftësohen. Por vetëm, ekuilibri i tyre garanton qetësinë dhe rregullin në shkollë; ekuilibri i tyre garanton sigurinë dhe stabilitetin e shkollës; ekuilibri i tyre garanton suksesin.

Pra, është prishur ekuilibri. Një ekuilibër ku gjen veten gjithshka në shkollë. Dhe kur prishet ai, tronditet shkolla. U zbeh, pse jo, u mohua tradita e shkollës shqiptare në këtë drejtim. U harrua, që të gjithë, mësues nxënës, drejtues në shkollë moralisht dhe ligjërisht, de jure dhe de facto, kanë nënshkruar një kontratë për respektimin e disa normave morale, rregulloreve, akteve ligjore e nënligjore, të cilat garantojnë, padyshim të drejtat e liritë, por njëkohësisht edhe detyrat dhe përgjegjësitë e gjithsecilit.

Nxënësit, si pa dashje, të etur për liritë dhe të drejtat, sikur filluan t’i egzagjeronin ato, duke harruar detyrat e përgjegjësitë. Mësuesit dhe drejtuesit të papërgatitur e pa trajnuar, për ndryshimet, zgjidhjet e problematikave të ndryshme i gjenin në liberalizmin në tejskaj të jetës së shkollës, duke krijuar jo në pak raste indisiplinim e anarshi.

Aktualisht, nxënësit ankohen se ju shkelen te drejtat e liritë nga mësuesit dhe drejtuesit; mësuesit ankohen se nxënësit nuk realizojnë detyrat dhe përgjegjësitë; drejtuesit ankohen, se mësuesit mbivlerësojnë të drejtat e liritë e tyre dhe nënvlftësojnë detyrat e përgjegjësitë; mësuesit ankohen se drejtuesit shkelin të drejtat e tyre. Pak a shumë, të gjithë kundër të gjithëve.

Në çdo klasë ka 2-3 lojcakë, shakaxhij, në rastin më të mire, që cënojnë orën e mësimit dhe 1-2 adoleshentë problematikë, që denigrojnë e depersonalizojnë cilindo që u del përpara, duke filluar nga drejtori, mësuesi e deri tek roja i shkollës. Në çdo shkollë ka mësues që kanë harruar se në detyrat e përgjegjësitë e tij fondamentale janë profesionalizmi në nivel të lartë, niveli shkencor, cilësia e mësimdhënies, marrëdhëniet korrekte e miqësore me nxënësit dhe prindërit, veprimtaritë jashtëkurrikulare, puna me nxënësit e talentuar apo ata të prapambeturit etj.

Jo rrallë indiferentizmi i disa mësuesve tejkalon çdo kufi të neglizhencës edhe përkundrejt detyrave themelore të tij. Eshtë harruar se mësuesia është një profesion që kërkon mbi të gjitha profesionalizëm, pasion, dashuri për nxënësit dhe pse jo edhe sakrificë.

Refleksion: Bota dhe ne? Ne i dime e i themi të gjitha, por nuk bëjmë asgje, apo bëjmë pak më shumë se asgjë. Bota, ata, të tjerët, dijnë aq sa ç’duhet të dijnë dhe thonë aq sa ç’ duhet të thonë, por i bëjnë të gjitha. Një ndryshim jo i vogël. Ndryshim në mentalitet.