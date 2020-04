Rreziku i përhapjes së Covid-19 në ambientet e punës, masat parandaluese

Kur dikush ka kollë si pasojë e Covid-19, ai shpërndan spërkla të infektuara. Shumica e këtyre spërklave bien në sipërfaqet dhe objektet afër, të tilla si: tavolina e kompjuterit, tavolina e punës ose telefona. Njerëzit mund ta marrin infeksionin nga Covid-19 duke prekur sipërfaqet ose objektet e ndotura dhe më pas duke prekur sytë, hundën ose gojën.

Nëse qëndrojnë më afër se një metër nga një person i infektuar me Covid-19, ata mund ta marrin infeksionin me anë të frymëmarrjes, nga spërklat e kollës të nxjerra prej tyre. Pra, Covid-19 përhapet në një mënyrë shumë të ngjashme me gripin.

Ndaj duhet treguar më shumë kujdes me higjienën në ambientet e punës, në rastet kur qëndrimi në shtëpi mund të jetë i pashmangshëm. Në vijim gjeni këshillat që ekspertët e shëndetit publik rekomandojnë që të merren në ambientet e punës, referuar edhe këshillimeve të dhëna nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Shumica e personave të infektuar mund të përjetojnë simptoma të lehta dhe të shërohen vetë. Sidoqoftë, disa vazhdojnë të përjetojnë sëmundjen më rëndë dhe mund të kërkojnë kujdes spitalor. Sipas rekomandimeve të OBSH-së, rrezikshmëria e sëmundjes rritet me moshën: njerëzit mbi 40 vjeç duket se janë më të prekshëm se ata nën 40 vjeç. Njerëzit me sistem imunitar të dobësuar dhe ata që vuajnë nga diabeti, sëmundjet e zemrës dhe mushkërive janë gjithashtu më të prekshëm ndaj komplikacioneve të rënda të Covid-19.

Mënyrat e thjeshta për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në vendin tuaj të punës

Masat me kosto të ulët të paraqitura në vijim do të ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së infeksioneve, të tilla si: ftohja, gripi dhe problemet gastrike në vendin e punës, si edhe të mbroni klientët, kontraktorët dhe punonjësit tuaj.

Punëdhënësit duhet të fillojnë t’i praktikojnë këto masa tani, edhe nëse Covid-19 nuk ka arritur në komunitetet ku ushtrojnë aktivitetin e tyre. Ata tanimë, mund të reduktojnë ditët e humbura të punës për shkak të sëmundjes dhe të ndalojnë ose ngadalësojnë përhapjen e Covid-19, nëse shfaqen raste në mjediset që disponojnë.

Sigurohuni që vendet e punës të jenë të pastra dhe të higjienizuara.

Sipërfaqet (përshembull tavolinat e kompjuterëve, tavolinat e punës) dhe objektet ( telefona, tastiera, etj) duhet të pastrohen rregullisht me dezinfektues. Pse? Për shkak se ndotja në sipërfaqet e përdorura nga punonjësit dhe klientët, është një nga mënyrat kryesore të përhapjes së Covid-19.

Promovoni larjen e rregullt të duarve nga punonjësit, kontraktorët dhe klientët. Vendosni solucionet pastruese dhe sterilizuese të duarve në vendet e dukshme rreth vendit të punës. Sigurohuni që këto pajisje të rimbushen rregullisht. Afishoni postera promocionalë mbi larjen e duarve, kërkojani këto autoriteteve tuaja lokale të shëndetit publik.

Kombinoni këto veprime me masa të tjera të komunikimit, siç janë: ofrimi i udhëzimeve nga profesionistët e shëndetit dhe të sigurisë në punë, njoftime të ngjashme gjatë takimeve dhe informacion mbi rëndësinë e promovimit për larjen e shpeshtë të duarve.

Sigurohuni që stafi, bashkëpunëtorët dhe klientët të kenë qasje në vendet ku ata mund të lajnë duart me sapun dhe ujë të rrjedhshëm. Pse? Sepse larja asgjëson virusin nga duart tuaja dhe parandalon përhapjen e Covid-19.

Promovoni higjienë të mirë respiratore (të frymëmarrjes) në vendin e punës.

Sigurohuni që maskat e fytyrës dhe kartëpecetat higjienizuese të jenë të disponueshme në vendet tuaja të punës, sidomos për ata që janë prekur nga rrufa ose kolla, dhe të gjitha së bashku të sigurohen në koshat e mbyllur higjienizues. Pse? Për shkak se higjiena e mirë e frymëmarrjes parandalon përhapjen e COVID-19.

Informoni punonjësit, bashkëpunëtorët dhe klientët tuaj që nëse Covid-19 fillon të përhapet në komunitetin tuaj, cilido qoftë me kollë të lehtë ose me temperaturë subfebrile (37.3 C ose më shumë), duhet të qëndrojë në shtëpi. Gjithashtu ata duhet të qëndrojnë në shtëpi (ose të punojnë nga shtëpia) nëse kanë nevojë për mjekim të thjeshtë, siç janë: paracetamoli, ibuprofeni, aspirina; të cilat mund të maskojnë (fshehin) simptomat e infeksionit nga Covid-19.

