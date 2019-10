Rreziku që vjen nga obeziteti, masat që duhet të merrni

Pranvera Kola

ISHP: Obeziteti është një nga shkaqet kryesore të shumë sëmundjeve kronike duke përfshirë sëmundjen e zemrës, e mëlçisë, diabetin, disa lloje kaceresh, etj. Ndryshimet që duhet të bëni në stilin e jetesës

Obeziteti listohet të jetë një ndër faktorët më rriskues të shëndetit tonë gjatë viteve të fundit. Sipas ekspertëve të shëndetit publik, sjelljet e papërshtatshme të ushqyerjes dhe niveli ulët i aktivitetit fizik po ndikojnë në rritjen e vazhdueshme të mbipeshës dhe obezitetit, jo vetëm në radhët e të rriturve, por masivisht edhe tek fëmijët dhe adoleshentët, të cilët janë gjithnjë e më tepër të rriskuar nga sëmundje të ndryshme. Referuara Organizatës Botërore të Shëndetit, obeziteti konsiderohet si akumulim jonormal, ose i tepërt i yndyrës, e cila nëse nuk mbahet nën kontroll që në stade sa më të hershme rrezikon rëndë shëndetin. Mbipeshë konsiderohet një individ me IMT (indeksi i masës trupore) më të madhe, ose të barabartë me 25. Ndërsa obez është një individ me IMT më të madhe, ose të barabartë me 30. “Obeziteti është rezultat i një çekuilibrimi midis kalorive që individi konsumon dhe kalorive që shpenzon. Një nga shkaqet kryesore të shumë sëmundjeve kronike duke përfshirë: sëmundjen e zemrës, e mëlçisë, diabetin, disa lloje kaceresh, etj, është obeziteti. Mbipesha dhe obeziteti i nisur që në adoleshencë mund të shoqërohet me ndryshime në tensionin arterial, yndyrave në gjak, lipoproteinave dhe insulinës”, vënë në dukje specialistët e Institutit të shëndetit Publik. Përballë kësaj situate rekomandohet që veçanërisht tek moshat shkollore, t’i kushtohet vëmendje shtimit të peshës që duhet të eliminohet qoftë me dieta të shëndetshme dhe të kontrolluara, të bazuara mbi një zgjedhje të kujdesshme të ushqimeve edhe nëpërmjet një ushtrimi fizik të përshtatshëm për moshën. Po sipas specialistëve të shëndetit publik, prej obezitetit rrezikohemi të gjithë, megjithatë shifrat tregojnë se gratë kanë më shumë të ngjarë të jenë obeze sesa burrat.

Obeziteti dëmton rëndë veshkat

Ndër organet që dëmtohen shumë nga obeziteti janë veshkat. Sipas bluzave të bardha, obeziteti rrit rrezikun e zhvillimit të faktorëve kryesorë të rrezikut të sëmundjeve kronike të veshkave, si diabeti dhe hipertensioni, dhe ka ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e këtyre sëmundjeve deri në stadin e fundit të sëmundjes së veshkave. “Në individët të cilët janë obezë, veshkat duhet të punojnë më fort, të filtrojnë gjak në sasi më të mëdha se normalisht (hiperfiltrim) për të plotësuar kërkesën metabolike në rritje si pasojë e një peshe trupore të rritur. Veshkat duke punuar më fort mund të dëmtohen dhe të rrisin rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve kronike të veshkave për një kohë të gjatë. Por fatmirësisht, si obeziteti, ashtu edhe sëmundjet kronike të veshkave janë të parandalueshme, nëse merren masat e duhura parandaluese në kohë. “Edukimi dhe ndërgjegjësimi i popullatës për rreziqet që sjell obeziteti, ndjekja e një stili jete të shëndetshëm, i cili përfshin ushqyerjen e duhur dhe të qenurit aktiv në jetën e përditshme, mund të ndihmojnë në mënyrë të theksuar parandalimin e obezitetit dhe sëmundjeve të veshkave. Strategjitë për të reduktuar peshën e tepërt, si dhe për të parandaluar zhvillimin e sëmundjeve të tilla, si: diabeti mellitus, hipertensioni dhe sëmundjet kardiovaskulare do të reduktojnë rrezikun për sëmundjet e veshkave”, shtojnë më tej specialistët e ISHP-së.

Parandalimi i obezitetit

Duke qenë se obeziteti është i vështirë për t’u trajtuar, përpjekjet duhen bërë më shumë tek parandalimi. Megjithëse gjenetika përcakton në një pjesë të madhe nëse një person mund të bëhet mbipeshë, ndikimet ambientale (përshembull sjelljet e të ushqyerit, aktiviteti i pakët fizik) mund të përcaktojnë shfaqjen dhe shtrirjen e obezitetit. Ndaj edhe strategjitë më të rëndësishme për parandalimin e obezitetit janë sjelljet e shëndetshme të ushqyerjes, aktiviteti i rregullt fizik dhe pakësimi jetës sedentare (përshembull shikimi televizionit, videove, lojrave në kompjuter etj). Këto strategji janë pjesë e një mënyre të shëndetshme jetese që duhet të zhvillohet herët që gjatë fëmijërisë. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara disa këshilla praktike që duhet të ndjekim gjatë përditshmërisë, për të reduktuar rrezikun nga obeziteti dhe sëmundjet që shkaktohen prej tij.

Kujdes!

Mbipesha në adoleshencë mund të shoqërohet me ndryshime në tensionin arterial, yndyrave në gjak, lipoproteinave dhe insulinës. Në moshën shkollore, ka rëndësi t’i kushtohet vëmendje shtimit të peshës që duhet të eliminohet qoftë me dieta të shëndetshme dhe të kontrolluara, të bazuara mbi një zgjedhje të kujdesshme të ushqimeve edhe nëpërmjet një ushtrimi fizik të përshtatshëm për moshën.

Masat që duhet të merrni për të parandaluar obezitetin janë: