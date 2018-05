Rrëzohet avioni ushtarak në SHBA, 2 të vdekur dhe 3 të plagosur

Një avion ushtarak mallrash është rrëzuar të mërkurën në Savannah të Georgias.

Forcat Ajrore të Amerikës thonë se bëhet fjalë për një avion “C-130” të Gardës Ajrore Kombëtare.

Kanë mbetur të vdekur dy persona dhe të plagosur, tre të tjerë.

Rrëzimi i avionit ka ndodhur në një autostradë, disa milje larg pistës së aeroportit, shtoi më tej zëdhënësja e Forcave Ajrore, Candace Carpenter.

“Ishte e tmerrshme”, tha Denver Goodwin, i cili e pa ngjarjen nga rruga më e afërt.

“Toka u trondit si të ishte një bombë e hedhur aty. Të gjithë njerëzit në godinë u kapluan nga paniku. Ishte me të vërtetë e tmerrshme”.

Në videon e publikuar nga filiali i CNN-it, “WSAV”, duket reja e dendur të tymit dhe flakët që vinin nga vendi i ngjarjes, që dyshohet të jetë një magazinë.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv

— Scott Cohen (@scottoftroy) May 2, 2018