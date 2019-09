Rriten mashtrimet financiare, por ulet numri i të proceduarve për këtë vepër

Më shumë se 2 mijë vepra penale që kanë të bëjnë me mashtrimet janë proceduar dy vitet e fundit nga organet ligjzbatuese. Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, për vitet 2018 dhe 2017, janë evidentuar përkatësisht 1,040 dhe 1,127 raste mashtrimi.

Sipas INSTAT, për vitin 2018 janë proceduar 1,033 autorë për këtë vepër penale, numër që gjithashtu vjen në rritje krahasuar me vitet e mëparëshme.

Ndërkaq nga të dhënat statistikore të ofruara nga prokuroria e përgjithëshme, gjatë vitit të shkuar janë regjistruar në total 820 procedime penale per kete vepër, ndërsa një vit më parë shifra ishte 987. Në vitin 2018 numri i procedimeve të regjistruara për veprat penale të mashtrimit ka një ulje prej 16,92 % krahasuar me vitin 2017, ndërkaq kemi ulje prej 49,44 % të procedimeve të dërguara në gjykatë në krahasim me vitin 2017.

Në lidhje me të pandehurit, për këtë grup veprash penale, vihet re ulje e numrit të të pandehurve të regjistruar përkundrejt këtij totali në vitin 2017 prej 46,18 %, një ulje e numrit të të pandehurve të cilët janë dërguar në gjykatë prej 34,61 % dhe ulje e numrit të të pandehurve të dënuar nga gjykata me 58,66 % përkundrejt vitit 2017.

Rezulton se 79,31 % e të pandehurve janë meshkuj (ndër të cilat rezulton 1 i mitur) dhe 20,69 % e të pandehurve janë femra.Për sa i përket arsimit të të pandehurve rezulton se 33,83 % e të pandehurve janë me arsim deri 9 vjeçar, 50,75 % me arsim të mesëm dhe 15,42 % me arsim të lartë.

Në këtë grup veprash janë marrë të pandehur 13 shtetas të huaj.Për sai përket gjendjes shoqërore nga të dhënat statistikore vihet re se 1,89 % e të pandehurve rezultojnë të punësuar në sektorin shtetëror, 34,43% rezultojnë në sektorin privat dhe 63,68 % janë të papunë. Rezulton se 66,82 % e të pandehurve kanë vendbanimin në qytet, ndërsa 33,18 % prej tyre në fshat. / Scan

e.ll./dita