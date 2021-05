Rritja e pagës për arsimtarët, nesër provimi i kualifikimit, ja rregullat për mësuesit

Zhvillohet nesër provimi me shkrim për kategoritë e kualifikimit të mësuesve në sistemin arsimor parauniversitar, për vitin shkollor 2020-2021. Mësuesit që do të vlerësohen pozitivisht në këtë test do të sigurojnë edhe rritjen e pagës nga 5 deri në 20 për qind, sipas kategorisë në të cilën janë duke konkuruar për të fituar shkallën e kualifikimit.

Strukturat rajonale të arsimit konfirmojnë edhe rregullat që duhet të zbatojnë mësuesit që do të marrin pjesë në provimin me shkrim që do të zhvillohet në Tiranë, në ambientet e përcaktuara tashmë. Për të mos rrezikuar hyrjen në testim, arsimtarët duhet të paraqiten në ambientet e provimeve në orarin e përcaktuar, teksa duhet të kenë me vete edhe mjetet e lejueshme.

Gjatë paraqitjes në provim, duhet të zbatoni detyrimisht këto rregulla: Duhet të paraqiteni së paku 1 orë e 30 minuta para fillimit të provimit, si dhe të jeni të pajisur me dokument identifikimi dhe materialet mbrojtëse antiCovid. Gjithashtu, duhet të mos mbani me vete celular dhe sende të tjera të panevojshme për zhvillimin e provimit.

“Shkollat (mjediset), ku do të zhvillohet provimi i kualifikimit 2021 për mësuesit e Zyrës Vendore të Arsimit të Tiranës janë: shkolla e mesme “Aleks Buda” pranë të cilës duhet të paraqiten për të zhvilluar testin të gjithë mësuesit që u fillon emri me shkronjën A për të vijuar deri tek shkronja E. Ndërsa mësuesit, emrat e të cilëve fillojnë me shkronjën F dhe deri tek shkronja ZH, duhet të paraqiten në ambientet e shkollës “28-Nëntori për të plotësuar testin me shkrim”, sqarojnë autoritetet e Zyrës Vendore të Arsimit të Tiranës. Sipas tyre, nuk pranohen të hyjnë në testim persona që nuk kanë mjet identifikimi.

Fushat kryesore në të cilat testohen njohuritë dhe aftësitë e mësuesve, janë të tilla si: dokumentet zyrtare të cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë mësimore, edukative të mësuesve, standardet dhe programet e lëndës në të cilën janë profilizuar dhe zhvillojnë mësim, aspekte të pedagogjisë dhe të metodologjisë së mësimdhënies dhe të të nxënit, aspekte të etikës dhe të komunikimit, aspekte të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, si dhe përmbajtja shkencore e kurrikulës së lëndës që japin mësim. Në vijim të shrkimit gjeni të detajuara pjesën e dokumenteve zyrtare ligjore nga ku do të merren një pjesë e pyetjeve të testit.

Garën për të fituar shkallën e kualifikimit do ta zhvillojnë të gjithë mësuesit e arsimit parashkollor, fillor, arsimit special, lëndës së artit pamor, biologjisë, edukimit fizik, ekonomisë, filozofisë, arsimit profesional, gjuhëve të huaja, fizikës, gjeografisë, letërsisë dhe gjuhës shqipe, historisë, kimisë, matematikës, muzikës, psikologjisë, qytetarisë, sociologjisë, shkollave artistike, si dhe informatikës.

Sipas udhëzimit të zbardhur me herët nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, vlerësimi përfundimtar i çdo kandidati do të bëhet me sistemin e 100 pikëve, të cilat mblidhen nga portofoli i mësuesit (30 pikë), si dhe pikët e testit me shkrim (70 pikë). Kandidati vlerësohet me 5 shkallë që janë: A-Shkëlqyeshëm, B-Shumë mirë, C-Mirë, D-Mjaftueshëm, si dhe E-Dobët. Në udhëzimin e MASR përcaktohet se mësuesit që japin këtë provim tetsin e kualifikimit por që janë të pakënaqur me rezultatin mund të garojnë sërish përgjatë viteve në vijim për të përmirësuar rezultatin. Në përfundim të këtioj procesi kandidati merr edhe certifiktanë përkatëse që konfirmon shkallën e kualifikimit të fituar.

DOKUMENTET LIGJORE QË DUHET TË NJOHIN MËSUESUT PËR KUALIFIKIMIN :