Rritja e pagës për mësuesit, testimi me shkrim zhvillohet në 15 prill

Arsimtarët që kanë vjetërsinë e duhur të punës (5-15 vite), duhet të plotësojnë dosjen e kërkuar të dokumenteve për të hyrë në garën e kualifikimit të 2017-ës, rezultatet e të cilës do të jenë vendimtare në marrjen e shtesave mbi pagë që variojnë sipas shkallës së kualifikimit, 5, 10 dhe 15 për qind. Krahas bonuseve dhe pikëve të portofolit, mësuesit duhet të sigurojnë edhe pikët minimale të përcaktuara për testimin me shkrim. Struktura e testit do të jetë e ndarë në dy pjesë, ja çfarë duhet të mësoni

Pranvera Kola -DITA

Mësuesit e arsimit parauniversitar që kanë vjetërsinë e duhur të punës, në datën 15 prill mund të japin provimin për të fituar shkallën e kualifikimit për 2017-ën, pikët e të cilit bashke me ato të fituara nga vlerësimi i portofolit profesional të arritjeve të mësuesit, kushtëzojnë edhe rritjen e pagës që do të përfitojë gjatë këtij viti secili kandidat.

Autoritetet e Drejtorisë Arsimore të Tiranës konfirmojnë procedurën që do të ndjekë procesi i kualifikimit të mësuesve për këtë vit, duke përcaktuar edhe kategoritë që kanë të drejtë të konkurrojnë për të fituar shtesën në pagë.

Kategoritë që kanë të drejtë të aplikojnë për rritje page

Sipas udhëzimit zyrtar të dikasterit të MAS, kandidatë për kualifikimin e 2017-ës, janë të gjithë mësuesit e shkollave parauniversitare të sektorit publik dhe privat që kanë një diplomë të vlefshme mësuesie.

Referuar përcaktimeve të bëra në aktet nënligjore të arsimit parauniversitar, mësuesit që mund të aplikojnë për këtë rritje page, duhet që deri në 31 dhjetor të 2016-ës, të plotësojnë këto kritere: “të kenë të paktën 5 vite pune për kategorinë e kualifikimit “mësues i kualifikuar”, të paktën 10 vjet pune për kategorinë e kualifikimit “mësues specialist”, nga të cilat 5 duhet të jenë pas marrjes së kategorisë ‘mësues i kualifikuar”, si dhe të paktën 20 vjet pune për kategorinë më të lartë të kualifikimit që është “mësues mjeshtër”, prej të cilave 10 vite pune duhet të jenë pas marrjes së kategorisë së dytë.

Që të gjithë këta arsimtarë kanë të drejtë të aplikojnë për të fituar kategorinë e kualifikimit, nëse kanë kryer të paktën 3 ditë trajnimi gjatë vitit kalendarik, të cilat janë të barasvlershme me 18 orë trajnimi të pasqyruara me 6 kredite.

Udhëzimi sqaron se mësuesit që kanë mospërputhje midis vjetërsisë së punës në arsim dhe kategorisë së kualifikimit, mund të kualifikohen për kategorinë më të ulët që nuk e kanë fituar ende. Nëse një kandidat nuk merr pjesë në kualifikim, ka të drejtë të marrë pjesë sërish në garën e vitit që vjen.

Po sipas udhëzimit, punonjësit e diplomuar në fushën e mësuesisë që punojnë aktualisht në Ministrinë e Arsimit, Institutin e Zhvillimit të Arsimit, Agjencinë Kombëtare të Provimeve, si dhe në atë të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, apo Drejtoritë Arsimore, e fitojnë shkallën e kualifikimit pa e dhënë provimin e datës 15 prill.

Kushti i vetëm që duhet të përmbushin këta punonjës është sigurimi i vjetërsisë së kërkuar të punës sipas kategorisë në të cilën bëjnë pjesë.

Si do zhvillohet procesi i kualifikimit

Procesi i kualifikimit do të zbatohet nëpërmjet vlerësimit portofolit personal të zhvillimit profesional që gëzon çdo mësues, si dhe vlerësimit të testimit me shkrim që do të zhvillohet në datën 15 prill.

Ekspertët e Institutit të Zhvillimit të Arsimit kanë hartuar dhe shpallur tashmë programet e kualifikimit sipas profileve përkatëse, të cilat përmbajnë njohuritë rreth aftësive bazë që mësuesit duhet të përgatisin për provimin me shkrim. Pjesë e këtyre programeve është edhe literatura, kryesisht ajo e njohjes së ligjeve, akteve ligjore dhe udhëzimeve që veprojnë në fushën e arsimit.

Dokumentet e portofolit personal dhe profesional të çdo mësuesi

Portofoli personal i mësuesit përmban këto dokumente: “Curriculum me fotografi, vlerësimin e fundit të performancës që ka marrë kandidati nga drejtuesi i institucionit arsimor, fotokopje e noterizuar e certifikatave me kredite, fotokopje e noterizuar e dëshmive të titujve, apo gradave shkencore (nëse ka), fotokopje e noterizuar e dëshmive të mbrojtjes së gjuhëve të huaja që di dhe që i ka të faktuara. Ndërsa portofoli profesional përbëhet nga këta elemente:

“Një plan i një aktiviteti me nxënësit e një klase të caktuar, në kuadër të shkollës si qendër komunitare. Ky portofol duhet të ketë edhe një test përmbledhës sipas profilit përkatës, objektivat e arritjeve të nxënësve për një kapitull (në një lëndë dhe klasë të caktuar), një planifikim të një mësimi model (ditar), duke u bazuar në mësimdhënien që ka në qendër nxënësin, si dhe një plan të një projekti kurrikular së bashku me përshkrimin e realizimit të tij.

Vlerësimi me pikë i portofolit profesional

Komisioni i vlerësimit të portofolit, i ngritur nga çdo drejtori arsimore do të vlerësojnë me 1-3 pikë çdo element që ndodhet në portofolin profesional të mësuesit, sipas kritereve të përcaktuara edhe në udhëzimin e MAS.

Kandidati që nuk fiton të paktën 5 pikë për portofolin , ose nuk e dorëzon të paktën një element të këtij portofoli, nuk ka të drejtë që të hyjë në testin e kualifikimit që do të zhvillohet përgjatë muajit prill. Po sipas skemës së vlerësimit, çdo mësues do të fitojë 15 pikë bonus në përputhje me dokumentet e diplomimit dhe njohjes së gjuhëve të huaja.

Konkretisht, mësuesi fiton 8 pikë bonus nëse ka: Diplomë SHPU, MND, diplomë të ciklit të dytë master që është mbi 60 kredite, apo diplomë doktorature, të fituar në fushën përkatëse të edukimit.

Nëse diploma master është fituar pas datës 11 janar të 2011, duhet të jetë detyrimisht e njohur nëpërmjet provimit të shtetit. Diploma master nuk përfiton pikë bonos nëse vlen si kriter shkollimi për profesionin e mësuesit.

Ndërsa në rastin e paraqitjes së gjuhëve të huaja, të mbrojtura nëpërmjet testeve ndërkombëtare apo pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, do të fitoni 7 pikë bonus.

Struktura e testit me shkrim

Një test i provimit të kualifikimit përbëhet nga dy pjesë. Çka do të thotë se mësuesit do të testohen në pjesën e parë për pyetjet që kanë të bëjnë me njohjen e dokumenteve zyrtare rreth veprimtarisë së mësimdhënies, programeve përkatëse lëndore, metodologjinë e mësimdhënies dhe të nxënies, etikën dhe komunikimin e mësuesit, në institucionin arsimor, aspekte të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, etj.

Ndërsa pjesa e dytë e testit do të ketë në përmbajtje vetëm pyetjet rreth profilit shkencor të lëndës që mësuesi zhvillon në shkollat përkatëse.

Vlerësimi i provimeve me shkrim

Vlerësimi i testeve do të kryhet në Tiranë nga komisione ekspertësh. Çdo test do të vlerësohet nga dy ekspertë, një që është specialist i IZHA dhe një mësues me eksperiencë në lëndën përkatëse.

Vlerësimi final i çdo kandidati bëhet me një skemë prej 100 pikësh, i cili është rezultati i siguruar nga vlerësimi me pikë i portofolit profesional, bonuseve, si dhe pikëve të siguruara nga përgjigjet e dhëna në të dyja pjesët e testimit me shkrim. Mësuesi vlerësohet me pesë shkallë, A që përkon me “shkëlqyeshëm”, B me “shumë mirë”, C me “mirë”, D “mjaftueshëm”, si dhe E “dobët”.

Testimi quhet i kryer nëse secili kandidat fiton pikët minimale të secilës pjesë. Kandidati nuk e fiton shkallën e kualifikimit nëse vlerësohet me dobët. Mësuesi ka të drejtë të hyjë në procesin e kualifikimit për çdo kategori jo më shumë se tre herë.

Kandidati që kalon me sukses procesin e kualifikimit në kategorinë përkatëse, nuk mund të rijapë më sërish të njëjtën shkallë kualifikimi. Në rastet e marrjes së pikëve të duhura mësuesi do të pajiset me certifikatën përkatëse, e cila do të shërbejë edhe si dokument për ligjërimin e rritjes së pagës.

Në udhëzim saktësohet se mësuesi që vjen nga rrethet për të dhënë provimin duhet të mbulojë vetë të gjitha shpenzimet e udhëtimit.

Dokumentet zyrtare që mësuesit duhet të njohin mirë