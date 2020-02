“Rrofsh moj grua që më kurseve në sy të shoqeve”, Rama batuta në Kongres

Kongresi i Partisë Socialiste nisi me atë që quhet dita e parë me gratë dhe diskutimet e tyre. Padiskutim, që në këtë takim nuk mungoi as Linda Rama, e cila në fjalën e saj u duk se bëri “opozitën” brenda Partisë Socialiste.

Pas saj e mori fjalën kryeministri Rama, që bëri batuta për Lindën, por edhe foli për nënën e tij Anetën, që e sheh rrallë, por në të njëjtën kohë tha se ka gjetur një vajzë brenda standardeve të saj. Sepse, standardet e Anetës tha Rama janë njëlloj si ato të Bashkimit Evropian.

Ju e dëgjuat zërin e opozitës time më të fortë. Mua më takon ta falënderoj Lindën sepse ishte më e moderuar këtu se sa mbrëmë në shtëpi ku zhvillohet debatit i parlamentit tonë familjaro-katunar. Rrofsh moj grua që më kurseve këtu në sy të gjithë këtyre shoqeve dhe jam shumë i qartë se sonte kusurin do ta marr në Surrel me pasion për gjithçka që nuk u tha këtu. Po të mos e kisha çdo natë këtë opozitën që dëgjuar përpara meje, me atë opozitë që kemi në rrugë ne, do të më dukej vetja më i madhi i krejtve në botë. Zahon e kemi si Gramozin, nuk ndërhyn në debatet e brendshme të parlamentit tonë, se kur vijnë ata të mëdhenjtë, them që ku je o Lul se ti ma bën jetën të lehtë.

Dua ta falënderoj Lindën, që më ndihmon që të rri me këmbë në tokë. Ajo është themeli i patundshëm i shtëpisë tonë. Kemi në shtëpi që falë Lindës është antisizmike dhe përballon edhe tërmetet e mia, me shumë qëndrueshmëri dhe falë saj fëmijëve nuk u mungon mbrojtja shpirtërore dhe kujdesi prindëror, që u në e kam të vështirë t’ua jap. Falë Lindës unë nuk kam qenë kurrë vetëm, realisht, në asnjë nga kohërat e vështira që ju i dini. Kemi qenë bashkë në një pjesë të kohës së përditshme.

