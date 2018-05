Rruga e Kombit, Gjiknuri: Kuksianët do paguajnë tarifë të papërfillshme

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri tha në Ora News se qytetarët e Kukësit do të paguajnë tarifë për Rrugën e Kombit, por ajo do të jetë e reduktuar dhe e papërfillshme.

Çfarë po ndodh me negociatat për Rrugën e Kombit?

Po diskutojmë me koncesionarin e rrugës së Kombit. Kemi zgjedhur disa modele të tjera ekonomike duke marrë parasysh uljen drastike për kuksianët.

A ka vullnet koncesionari për të negociuar?

Patjetër që ka shprehur vullnet dhe ne po shohim si do të funksionojë kjo skemë, kush janë kategoritë që mund të përfitojnë dhe si do të administrohet, që tw mos kthehet në abuzim. Jemi duke negociuar dhe shumë shpejt do bëhet publike dhe me të interesuarit në Kukës do të diskutohen tarifat e reja.

Do të paguajnë tarifë banorët e zonës, sepse ata janë shprehur se nuk duan të paguajnë?

Duhet të paguajnë tarifë, një tarifë modeste e reduktuar drastikisht do të aplikohet për qytetarët e Kukësit. Transporti publik nuk do të ketë asnjë impakt tek biletat e pasagjerëve pasi ato linja të lincensuara do të krijojnë përjashtimet e nevojshme. Kështu që impakti te shtresat me gjendje jo të mirë ekonomike do të jetë i papërfillshëm.

Do të ketë ndryshim të monedhës me të cilët do përllogaritet tarifa, do të jetë euro apo lekë?

Këto janë çështje që po diskutohen, koncesioni është modeluar në modelin euro. Po këto janë gjëra që zgjidhen.

o.j/dita