Rruga heroike e Brigadës së Tetë Sulmuese

Safet N. Ramolli

U jam mirënjohës pa kthim shoqes dhe shokut (kështu ndihen më mirë t’ju drejtohem) Mesarete Karagjozi (Ymeri) dhe Naxhi Zhupa, që të dy pjesëmarrës në Luftën Antifashiste Nacional-Çlirimtare, partizanë të inkuadruar në Brigadën VIII S, veteranë dhe invalidë, të cilët vazhdimisht e vazhdimisht, edhe pse tashmë në moshë të thyer por të kthjellët e mendjeplot, kanë sjellë për lexuesin fakte për zhvillimet në ato kohë, kur jo kushdo kishte kthjelltësinë dhe mençurinë e duhur; si dhe guximin, vullnetin dhe këmbënguljen e domosdoshme, për të lënë “pas krahëve” vatrën familjare dhe për t’u bashkuar me luftëtarët vullnetarë të lirisë, kundër një pushtuesi të egër dhe mizor, të ndërgjegjshëm se në këtë vendim-marrje apo sipërmarrje, lypseshin jo vetëm mundime të mëdha por edhe sakrifica të shumta, përfshi edhe atë sublimen: vënien e jetës në themelet e lirisë të atdheut dhe të popullit, përtej një kurbani biblik.

Personalisht përputhem tërësisht me dy të sipërcituarit, por edhe me gjithë të tjerët, që luftuan për çlirimin e vendit nga pushtuesit e huaj, të cilët këtë epope heroike e epitetojnë si vepër të atyre që luftuan me armë në dorë kundër pushtuesit, por edhe të popullit shqiptar, i cili vuri në dispozicion të saj me bujari gjithçka që kishte më të shenjtë: bijtë dhe bijat e tij, por edhe ato pak të mira materiale që ai dispononte.

Lëvizja Antifashiste Nacional­-Çlirimtare në pranverën e vitit 1944 ishte shtrirë dhe fuqizuar në të gjithë vendin. Ajo si forcë të armatosur dispononte më shumë se 35 mijë luftëtarë. Në këto kushte, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë gjykoi se duhej formuar edhe një njësi e re krahas atyre ekzistueseve, pra të krijohet Brigada e Tetë Sulmuese. Për këtë qëllim urdhërohej shoku Qazim Kondi, me atributet e komisarit të Shtabit të Zonës së Parë Operative, që të organizonte repartet që do të ishin pjesë e Njësisë së Re, po ashtu të siguronte armatimin dhe ushqimin e nevojshëm në zonën ku do të bëhej inagurimi i kësaj Brigade. Iu besua kjo detyrë sepse ishte veçuar si luftëtar trim, por edhe me përvojë, sidomos, në organizimin e bashkëpunimit me komandat partizane dhe të forcave territoriale, dhe në veçanti si mjeshtër i rrallë në punën me drejtuesit në terren dhe me popullsinë. Ai e kishte fare të qartë se, nga mënyra se si merrte jetë një formacion i ri, përzgjedhja e kuadrove drejtues, serioziteti në organizim dhe rrënjosjen e frymës luftarake dhe të motivimit për LIRI, ishte hapi i parë por edhe themeli për suksesin e së ardhshmes. Në të tilla raste kompletimi i njësisë bëhej me partizanë e partizane me përvojë në veprimet luftarake të mëparshme.

Pas një pune intensive ai arriti në përfundimin se ishin krijuar të gjitha kushtet për krijimin e Brigadës VIII S, prandaj më 25 prill 1944, në Sheper të Zagorisë nis udhëtimin luftarak kjo njësi e re. Ishin përzgjedhur 915 luftëtarë prej të cilëve 66 ishin shoqe (46 ishin të moshës fare të re, prandaj edhe thirreshin “Partizanë-pionierë”). Ata vinin nga repartet egzistuese, përkatësisht nga batalionet “Çamëria”, “Perlat Rexhepi”, “Koto Hoxhi”, “Misto Mame”, “Thanas Ziko”, “Dëshnica”; nga Grupi i Parë i Kurveleshit, Grupi i Tretë, por edhe nga zona e Mallakastrës. Efektivi do të drejtohej nga 93 kuadro të niveleve të ndryshme, midis të cilëve mund të veçojmë: Qazim Kondi, i kompletuar më së miri si njeri, fajlëëmbël e zemërzjarrtë; Asaf Dragoti, me kulturë të plotë ushtarak dhe me dhunti për të drejtuar e komanduar; Pano Xhixho, gojëmbël, i shtruar dhe me pjekuri të veçantë; Theodhori Mastora, “Hero i Popullit”, që parapëlqente sulmin mbi armikun dhe jo tërheqjen; Feti Smokthina e Rasim Bazo, që drejtuan njësinë në veprimet luftarake përtej kufirit, e dhjetra të tjerë me jo më pak kontribute. Flamurin Luftarak në emër të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë e dorëzoi, fjalëngrohti Qazim Kondi, i cili përpos të tjerash shprehu besimin e palëkundur se këtë simbol nderi e burrërie, partizanët e kësaj brigade do ta mbanin lart me nder e lavdi dhe do ta shpjenë fitimtar nga beteja në betejë. Fillimisht kjo njësi kishte armatim të kufizuar: 10 mitraloza të rëndë; 4 mortaja 81 m/m; 2 armë kundërtanke, dhe pjesa tjetër armë të lehta të prodhimeve të ndryshme, por fuqizimi do të bëhej kryesisht nga ai që do t’i kapej armikut në fushë-beteja.

Veprimtaria luftarake filloi që në ditët e para të organizimit, por sidomos u vlerësua si detyrë tepër e rëndësishme, angazhimi për sigurimin e punimeve të Kongresit të Përmetit (24-28 maj 1944), masë e organizuar me hollësi dhe përpikmëri në çdo pikëpamje. Jo më pak u vlerësuan veprimet luftarake për çlirimin e Gjirokastrës, Beratit, Konispolit, Lushnjës dhe Tiranës, por edhe veprimet luftarake përtej kufirit shqiptar. Brigada VIII S në gjithë rrugëkalimin e saj u ndodh në 383 ditë-net luftime në 113 lloje luftimi të shkallës taktike dhe në tre të shkallës taktike-operative, disa prej tyre janë kryer jashtë kufijve territorialë në Mal të Zi dhe në Bosnjën Jugore në përbërje të Divizionit të VI. Ajo përballoi me sakrifica por me sukses 3700 km. rrugëtim në marshim-luftimi; mori pjesë në çlirimin e 5 qyteteve kryesorë, midis të cilëve: Gjirokastër, Berat, Lushnjë e Tiranë, pa përmendur çlirimin e fshatrave dhe krahinave të ndryshme. Në rrugëtimin-luftarak i është dashur që në acarin e dimrit të kalojë 14 herë lumenjtë kryesorë të vendit por edhe në Mal të Zi e Bosnjë përgjatë veprimeve luftarake në vend dhe deri në Vishegrad. Veçanërisht të vështira ishin veprimet luftarake jashtë kufijve shtetërorë. Një rapsod popullor sjell edhe vargun: “Në Mal të Zi, çdo gjë zi”. Pohimi i tij ka të bëjë me disa vështirësi reale me të cilat u përballën: terreni ishte tepër i thyer dhe i ashpër, por edhe tërësisht i panjohur; vendbanimet ishin të rralla dhe nuk mund të dalloje ku mbaronte një fshtat dhe ku fillonte tjetri, ndërkohë që banorët ishin tejet të varfër në pikëpamje ekonomike; klima ishte e ashpër dhe termometri shënonte gjithmonë nën zero; pamja vizive edhe gjatë ditë ishte gjysëmnate; orientimi gjeografik e sidomos ai topografik mungonte fare; gjuha serbo-kroate që flitej në ato troje ishte fare e panjohur prej tyre etj. etj.

Të gjitha këto vështirësi me të cilat u përballën në çdo hap që hidhnin dhe situatë që kalonin, i kapërcyen jo lehtësisht, por gjithësesi i mbizotëruan ato. Kështu psh. komunikimin e detyrueshëm dhe emergjent me ata banorë të rrallë e mundësuan përmes partizanit trim e me përvojë, por sidomos të zgjuar dhe të aftë për të vendosur ura komunikimi kudo, me këdo dhe kurdoherë, Stavri Flloko. Edhe pse ai vinte nga zona e Gjirokastrës, orientohej dhe përshtatej mrekullisht në gjithë territorin e Shqipërisë por edhe në Mal të Zi dhe Bosnjë. Ishte kjo edhe arësyeja që komisari zemërzjarr, Pano Xhixho, me cilësinë e përfaqësuesit të Brigadës në Shtabin Operativ të Divizionit, nuk e ndau për asnjë minutë nga vetja Stavrin, i cili edhe pas çlirimit shërbeu me devotshmëri e përkushtim në interes të atdheut.

Nga efektivi i kësaj Njësie Luftarake kanë dhënë jetën për “Liri e Vatan”, (siç e thotë kënga e lindur ato vite) 148 partizanë e partizane, 3 prej të cilëve janë nderuar me titullin e lartë “Hero i Popullit”; 176 të tjerë kanë marrë plagë pikërisht në luftime këtej e përtej kufirit; 53 prej të cilëve kanë mbetur invalidë. Vetëm për çlirimin e Vishegradit dhe të Tiranës dhanë jetën e tyre të re respektivisht 22 dhe 18 partizanë e partizane, ndërsa 8 të tjerë vdiqën më vonë nga plagët e marra. Ky kontribut i efektivit të saj përbën një vlerë të shtuar në kontributin në tërësi të luftëtarëve të lirisë për çlirimin e vendit nga pushtuesit e huaj.

Partizani i kësaj njësie që në krijimin e saj, Naxhi Zhupa, kujton me respekt dhe mirënjohje kontributin e femrave partizane, të cilat ai i konsideron më shumë se sa motra. Ai pohon me sinqeritet, se po të kthehemi pas në kohë 6-7 dekada, as edhe më të moshuarve nuk do t’u besohej, se si femra shqiptare e viteve 1940-1944, kryesisht të moshës 15-25 vjeçare, në ato kushte politiko-shoqërore kur vendi ishte i pushtuar ndërsa shoqëria shqiptare thuajse fare e paemancipuar, do të shkëputej nga vatra familjare dhe do të bashkëngjitej me luftëtarët për lirinë e atdheut. Ndërkohë për ata të moshës së mesme, e sidomos ata të moshës rinore, as që mund të hamendësohet që ta pranojnë këtë realitet, edhe pse ai në fakt ka qenë i tillë dhe vetëm i tillë. Prandaj që në krye të erës kam pranuar e pohuar me bindje të palëkundur, se do të lipsej një mençuri e kthjellët dhe një vendimmarrje e guximshme nga femra shqiptare për t’u integruar në një fushë krejt të panjohur dhe të pranonin të tyren një realitet krejt të ri.

Nuk është aspak e lehtë, që të marrësh një vendim kaqë të rëndësishëm për të kaluar nga një gjendje tek tjetra, të cilat janë me vite-dritë larg njera-tjetrës në pikëpamje politike, shoqërore, sociale etj. Prandaj mendoj se duhet pohuar me zëplot, që këto femra shqiptare, patën mençurinë e duhur për të marrë një vendim kaq thelbësor, çka do të thoshte, as më shumë e as më pak: shkëputje nga mjedisi familjar dhe ambjenti shoqëror i zakonshëm, dhe pozicionimi në një ambjent jo vetëm militar por sidomos luftarak, në të cilin çdo çast kohor jeta dhe vdekja ishin një dualitet objektiv, që edhe pse i pazakonshëm apo i jashtëzakonshëm, gradualisht bëhet i pranueshëm duke u shndërruar në një zakonshmëri të përshtatëshme.

Në këtë hop kalimi nga një gjendje në një tjetër, cilësisht të ndryshme në thelb, mendoj se ka qenë një realitet, që duhet ta pranojmë dhe pohojmë: femra shqiptare u ndodh nën shoqërimin e përditshëm nga njerëzit e familjes, të miqve dhe të bashkëbanuesve të tyre në fshat e qytet. Por ky fakt nuk e errëson aspak mençurinë, guximin dhe vendosmërinë personale të tyre për t’u inkuadruar në radhët e luftëtarëve për liri, pohon i sipërpërmenduri. Femrat shqiptare që ju bashkuan kësaj lufte e pranuan me ndërgjegje se do të privohen nga mjaft kërkesa organike por edhe shoqërore, të cilat janë pjesë ekskluzivisht e seksit femër. Ato do të ishin luftëtare në krah të luftëtarëve në vijën e parë të frontit, ku vdekja ishte një realitet dhe jo pamje filmike.

Partizania veterane dhe invalide, e nderuara Mesarete Karagjozi (Ymeri) më se një herë pohon, se ajo dhe shoqet e saj partizane, ishin në vijimësi luftëtare të patrembura që ndodheshin në vijën e parë të sulmeve partizane, që jetonin në kushtet e një lufte midis dy forcave të pabarabarta, qofshin ato njerëzore-jetësore apo të pajisjeve luftarake. Ajo e përlotur nga dhimbja e thellë për humbjen e disa shoqeve të saj në betejat për liri, por edhe krenare dhe e obliguar për veprën e tyre heroike, pohon se në të gjitha betejat që zhvilloi Brigada e VIII, shoqet partizane luftuan me trimëri dhe guxim të rrallë. Nga 148 dëshmorë që pati kjo brigadë, 7 ishin shoqe; nga 176 të plagosurit, 13 ishin partizane, ashtu si disa mbetën invalide për jetë. Ishin në vijat e para të sulmit, shembull i përkryer korrektësie, humanizmi, dhe mbi të gjitha simbol i nderit partizan. Disa prej tyre si: Inajete Karalliu, Trëndafile Demaj, Sose Hysi, Male Banaj, Nevro Bedaj etj. dhanë jetën e tyre rinore duke luftuar pikërisht në vijën e parë të sulmit dhe atje ku rreziku ishte më i madh. Disa të tjera si: Zonja Rushani, Kano Çarçani, Selvije Isaraj, Marie Dhamo, Mejreme Sinaj, Hume Troqe, Merushe Sadikaj etj. u plagosën po në vijën e parë të luftimeve. Partizanet Ilha Çami, Zyhra Zhuzhuni e Ylvije Cenaj ishin fare të vogla në moshë, prandaj edhe thirreshin “partizane – pioniere”; Zonja Rushani u plagos më 7 qershor 1944 në Skore; Mesaretja, Kanua, Selvija, Nerua, Marie Dhamo dhe Lejla Goxhi u plagosën më 11 dhe 25 qershor 1944 për çlirimin e Konispolit; Ollga Dhamo e Katerina Gjika u plagosën më 25 qershor 1944 në grykën e Selckës; Merushe Gjika u plagos më 15 tetor 1944 në Dushk të Lushnjës; Merjeme Sinaj, Rukije Aliaj dhe Benda Xhelilaj u plagosën më 11 nëntor 1944 për çlirimin e Tiranës; Marie Brisku e Merushe Sadikaj më 14 dhjetor 1944 për çlirimin e Ulbit në Mal të Zi etj.

Ato, përveç pjesëmarrjes në vijën e parë të luftimeve, kujdeseshin për bashkëluftëtarët si motra për vëllanë edhe për t’u krijuar kushte sa më të mira të mundshme për jetesë, për t’u mjekuar plagët, për t’i varrosur me lotë hidhërimi në vend të nënave dhe motrave të tyre që u mungonin etj. Por Mesaretja, Naxhiu, Zenel Koshaj, e gjithë ata që jetojnë, nuk pajtohen kurrësesi me ndonjë qëndrim të ndonjë gazetari, i cili në rolin e zëdhënësit apo të sejmenit të ndonjë të devijuari nga betimi partizan, mundohet të baltosë padrejtësisht figurën morale të pastër qelibar, të luftëtareve për Liri, Popull e Vatan. Menjëherë pas çlirimit, por që Brigada VIII S ishte ende në Bosnjë, udhëheqja e shtetit të ri shqiptar gjykoi se vendi kishte nevojë në të ardhmen edhe për kuadro të kualifikuar në fusha dhe specialitete të ndryshme. Komanda e Përgjithëshme në urdhër nënvizonte se më të rinjtë do të tërhiqeshin nga fronti i luftës dhe do të dërgoheshin në shkolla të ndryshme. Në këtë kuadër, më 21 janar 1945, kur Brigada ndodhej në Plevlje të Bosnjës, erdhi urdhri që 73 efektivë në moshën më të re, prej të cilëve 16 partizane, të niseshin për në Atdhe nën shoqërimin e komandantit popullor me pamje e sjellje të një kreshniku të vërtetë, Xhako Kajca. Këta kuadro, krahas qindra e mijrave të tjerë, dhanë kontribut me vlerë për eleminimin e plagëve që trashëguam nga pushtimi i huaj, por edhe për shënimin e disa arritjeve për arësimimin dhe kualifikimin e mijra kuadrove, mjaft prej të cilëve janë akoma aktivë në politikën dhe në administratën shtetërore.

Për cilësitë luftarake dhe morale që shpalosi efektivi i Brigadës VIII S, nga armiqtë është epitetuar “Brigada e Parë e Re”.